Imigrația în Europa în 2026. Începând cu 2026, cadrul legal privind imigrația și accesul cetățenilor din afara Uniunii Europene pe piața muncii din România este reorganizat profund. Noul regim este stabilit prin Ordonanța de Urgență nr. 32/2026, act normativ care redefinește procedurile de recrutare, controlul statului și responsabilitățile angajatorilor.

Reforma este integrată într-o strategie mai amplă de modernizare administrativă, digitalizare și aliniere la standardele europene privind migrația și azilul.

OUG nr. 32/2026 reprezintă actul central care reglementează:

accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România,

obligațiile legale ale angajatorilor,

mecanismele de control și sancțiune,

corelarea cu politicile naționale de migrație.

Scopul principal este echilibrarea dintre deficitul de forță de muncă și controlul strict al imigrației economice.

Nr. Măsură legislativă Conținut principal Impact / obiectiv 1 Sistem centralizat de recrutare și monitorizare Statul monitorizează lucrătorii non-UE în timp real: identitatea, locația activității și condițiile reale de muncă Creșterea transparenței, reducerea muncii nedeclarate și prevenirea exploatării 2 Obligații financiare extinse pentru angajatori Introducerea garanțiilor financiare obligatorii, sancțiuni majorate și răspundere extinsă pentru condițiile de muncă Profesionalizarea pieței de recrutare și creșterea conformității legale 3 Termene administrative stricte Contractele trebuie înregistrate în maximum 15 zile lucrătoare de la intrarea în România sau obținerea dreptului de muncă Accelerarea proceselor și reducerea întârzierilor birocratice 4 Regimul șederii și pierderea dreptului legal După încetarea contractului, lucrătorul are 90 de zile pentru a găsi un nou angajator; ulterior, șederea este anulată automat Creșterea disciplinei pe piața muncii și controlul fluxului de ședere 5 Contingent anual de lucrători străini Numărul de muncitori non-UE este stabilit anual prin Hotărâre de Guvern, pe baza analizelor Ministerului Muncii Ajustarea imigrației în funcție de nevoile economiei 6 Digitalizare și interoperabilitate instituțională Interconectarea bazelor de date, verificări în timp real pentru vize, permise și contracte active Reducerea fraudei, eficiență administrativă crescută și control unitar

Act normativ Tip document Domeniu de reglementare Rol principal în sistem OUG nr. 32/2026 Ordonanță de urgență Accesul pe piața muncii, sancțiuni, obligațiile angajatorilor Reglementează direct angajarea lucrătorilor străini și stabilește regimul de control și sancțiuni OUG nr. 194/2002 (actualizată) Ordonanță de urgență Intrarea, șederea și ieșirea străinilor din România Constituie cadrul general al regimului juridic al străinilor OG nr. 25/2014 Ordonanță a Guvernului Încadrarea în muncă și detașarea lucrătorilor străini Stabilește procedurile operaționale de angajare și detașare Strategia Națională de Imigrație 2026–2030 Document strategic guvernamental Migrație, integrare socială, politici de azil Definește direcțiile de politică publică și obiectivele pe termen mediu și lung

În 2026, legislația imigrației din Germania se concentrează simultan pe două direcții majore: atragerea forței de muncă calificată și înăsprirea controlului asupra imigrației neautorizate. Reformele vizează în special digitalizarea proceselor de viză, creșterea responsabilității angajatorilor și modificarea condițiilor de naturalizare și azil.

Nr. Domeniu Măsură legislativă Conținut principal Impact 1 Obligații angajatori Secțiunile §45b și §45c din Legea Șederii (AufenthG) Angajatorii trebuie să informeze lucrătorii străini despre centrele de consiliere (ex. Fair Integration) încă din prima zi de muncă; amenzi până la 30.000 € Creșterea protecției sociale și transparenței în relațiile de muncă 2 Digitalizare imigrație Agenția „Work and Stay” (WSA) Centralizarea proceselor de imigrație într-un ghișeu digital unic și centru fizic la Aeroportul Frankfurt Accelerarea procesării vizelor și reducerea birocrației 3 Cetățenie Legea Staatsangehörigkeitsgesetz Eliminarea naturalizării rapide (3 ani); perioadă minimă de ședere de 5 ani; condiție de independență financiară; interdicție 10 ani pentru fraudă Creșterea standardelor pentru dobândirea cetățeniei 4 Azil și reîntregire familială Regim temporar de restricții Suspendarea reîntregirii familiale pentru protecție subsidiară până în 2027; controale stricte la frontieră Reducerea presiunii asupra sistemelor de integrare 5 Muncă și permise Reglementări generale 2026 Carte Albastră UE cu praguri salariale ajustate; digitalizarea recunoașterii diplomelor; salarii egale pentru lucrători non-UE Facilitarea imigrației calificate și egalitate de tratament

În 2026, Franța a introdus un cadru legislativ mai strict în domeniul imigrației, orientat în special către integrarea condiționată a străinilor non-UE. Reforma schimbă fundamental logica de la „participare la integrare” la „dovadă de integrare”, prin teste obligatorii de limbă, cultură și civism, precum și prin majorarea costurilor administrative.

Nr. Domeniu Măsură legislativă Conținut principal Impact 1 Integrare civică Examen civique obligatoriu Test digital cu 40 de întrebări; minimum 80% punctaj; timp limită 45 min; acoperă istoria, instituțiile și valorile Republicii Condiționarea directă a dreptului de ședere de cunoașterea civică 2 Limba franceză Praguri lingvistice ridicate A2 pentru carte de ședere plurianuală, B1 pentru rezidență 10 ani, B2 pentru cetățenie Creșterea semnificativă a standardelor de integrare lingvistică 3 Proceduri digitale Platforma oficială de pregătire Utilizarea portalului guvernamental pentru pregătirea examenului civique Standardizare și digitalizare a procesului de integrare 4 Taxe administrative Majorarea costurilor de ședere Creșteri la 350 € pentru permis standard, 100 € APS, 150 € pentru studenți Creșterea costului de acces și menținere a statutului legal 5 Regularizare muncitori Métiers en tension Permite regularizarea lucrătorilor fără acte în sectoare deficitare, cu 3 ani rezidență și 12 luni muncă Facilitarea integrării forței de muncă deja active 6 Excepții Scutiri de examene Scutiți: vize Talent Passport, persoane 65+, dizabilități severe, vizitatori long séjour Protecție pentru categorii vulnerabile sau înalt calificate

În 2026, Spania adoptă una dintre cele mai permisive politici de imigrație din Uniunea Europeană, printr-un program amplu de regularizare extraordinară. Măsura vizează legalizarea a aproximativ 500.000 de migranți fără acte și este susținută de noul Reglamento de Extranjería, care simplifică procedurile administrative și accelerează integrarea pe piața muncii.

Nr. Domeniu Măsură legislativă Conținut principal Impact 1 Regularizare extraordinară Program național 2026 Legalizarea a ~500.000 de migranți non-UE care au intrat înainte de 31 decembrie 2025 Reducerea migrației neregulate și integrarea rapidă pe piața muncii 2 Condiții de eligibilitate Criterii stricte de regularizare Dovadă de ședere continuă (minim 5 luni), cazier curat, înregistrare oficială (empadronamiento) Filtrarea accesului la statut legal și prevenirea abuzurilor 3 Azil și protecție internațională Regim special de includere Solicitanții de azil depuși sau respinși înainte de 31 decembrie 2025 pot fi incluși automat Simplificarea integrării persoanelor aflate în proceduri de protecție 4 Drepturi post-regularizare Permis de ședere și muncă Permis valabil 1 an (5 ani pentru minori), drept de muncă complet și reînnoire la 4 ani Stabilitate juridică și acces rapid la piața muncii 5 Reîntregirea familiei Extinderea limitelor de vârstă Copiii pot fi incluși până la vârsta de 26 de ani dacă sunt dependenți financiar Facilitarea menținerii unității familiale 6 Proceduri administrative Digitalizare și unificare vize Automatizarea proceselor, depunere online și verificări transfrontaliere UE Reducerea birocrației și accelerarea procesării dosarelor 7 Cetățenie Recunoașterea rezidenței legale Perioada de ședere legală se cumulează pentru cetățenie (standard 10 ani) Creșterea predictibilității traseului către cetățenie

În 2026, Austria implementează una dintre cele mai ample reforme ale legislației privind imigrația din ultimele două decenii. Pachetul legislativ modifică simultan regulile de muncă, ședere și azil, prin înăsprirea criteriilor financiare, creșterea controalelor asupra angajatorilor și accelerarea procedurilor de la frontieră.