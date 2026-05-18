Comisia Europeană a anunțat luni că propune mobilizarea a 144 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru trei state afectate de dezastre climatice în 2025: Spania, România și Cipru.

Din această sumă, României îi revin 14,3 milioane de euro, bani care ar urma să fie folosiți pentru refacerea infrastructurii afectate de inundațiile severe produse în regiunile Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est.

Executivul european a precizat că sprijinul financiar are rolul de a contribui la refacerea rapidă a zonelor afectate, astfel încât serviciile esențiale să poată fi reluate cât mai repede.

Comisia Europeană a transmis că acest sprijin confirmă angajamentul Uniunii Europene de a susține statele membre în perioade de criză și de a ajuta comunitățile afectate să își revină după dezastre majore.

„Comisia Europeană a propus mobilizarea a 144 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a ajuta Spania, România şi Cipru în procesul de recuperare după dezastre climatice devastatoare produse în 2025. Acest sprijin financiar subliniază angajamentul UE de a fi alături de statele sale membre în perioade de criză, asigurând că comunităţile afectate primesc asistenţa necesară pentru reconstrucţie şi restabilirea serviciilor esenţiale. La stabilirea acestor sume, Comisia a luat în considerare amploarea pagubelor provocate de fiecare dezastru, aşa cum au fost raportate de fiecare ţară, în conformitate cu regulile FSUE, precum şi disponibilitatea financiară a fondului”, informează luni CE.

În mai și iunie 2025, România s-a confruntat cu mai multe zile de ploi abundente care au provocat inundații severe.

Una dintre cele mai importante probleme a fost la Salina Praid, unde apele râului Corund au erodat o parte din albia râului și au afectat infrastructura hidrotehnică.

Această situație a dus și la pene extinse de curent electric, iar intervențiile pentru limitarea pagubelor au devenit urgente.

Fondurile europene propuse de Comisia Europeană ar urma să sprijine tocmai aceste lucrări de refacere, astfel încât infrastructura esențială să fie readusă la parametri normali.

Cea mai mare sumă din pachetul anunțat de Bruxelles merge către Spania, care ar urma să primească 120,4 milioane de euro.

În 2025, Spania s-a confruntat cu secetă prelungită, valuri intense de căldură și trei mari incendii de vegetație. Cel mai grav incendiu a început pe 8 august și a dus la evacuări masive și la moartea a opt persoane.

Fondurile vor fi folosite pentru reconstrucția infrastructurii critice, inclusiv alimentarea cu apă, canalizarea, telecomunicațiile, educația, transporturile și patrimoniul cultural, dar și pentru cazare temporară și servicii de salvare.

Cipru ar urma să primească 9,2 milioane de euro după incendiile catastrofale din iulie 2025, care au afectat în special regiunile Limassol și Paphos.

Comisia Europeană a explicat că sumele propuse trebuie aprobate mai întâi de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene.

Abia după această etapă, fondurile vor fi deblocate și transferate fiecărui stat membru într-o singură tranșă.

Spania și Cipru au primit deja plăți în avans pentru primele măsuri de recuperare, însă România urmează să beneficieze de suma integrală după finalizarea procedurilor europene.