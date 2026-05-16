Autoritățile au emis mesaje RO-Alert în mai multe județe din România, după ce Administrația Națională de Meteorologie a anunțat cod galben și cod portocaliu de vreme severă. Meteorologii avertizează că urmează ploi torențiale, vijelii puternice, descărcări electrice și căderi de grindină, iar în anumite zone cantitățile de apă pot depăși 70 l/mp.

În contextul riscului crescut de inundații și fenomene meteo extreme, Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au activat planurile de intervenție și au mobilizat echipe suplimentare în județele afectate.

Potrivit autorităților, în județele aflate sub cod portocaliu au fost activate grupele operative și Centrele Județene de Coordonare și Conducere a Intervenției, pentru monitorizarea permanentă a situației din teren.

Prefecții din zonele vizate au convocat Comitetele Județene pentru Situații de Urgență și au dispus măsuri preventive pentru limitarea efectelor produse de furtuni și ploi abundente.

De asemenea, la nivelul administrațiilor locale a fost instituit serviciul de permanență, iar echipajele de intervenție au fost suplimentate cu tehnică și resurse transferate din județele care nu sunt afectate de avertizările meteo.

Mesajele RO-Alert au fost transmise preventiv către populație încă de sâmbătă dimineață, autoritățile anunțând că pot urma noi notificări în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice.

Specialiștii în situații de urgență le recomandă oamenilor să evite deplasările care nu sunt necesare și să respecte indicațiile transmise prin canalele oficiale.

Printre cele mai importante măsuri de siguranță se numără:

evitarea traversării râurilor sau a zonelor inundabile;

curățarea șanțurilor și rigolelor pentru evacuarea apei;

evitarea staționării sub copaci, stâlpi sau panouri publicitare în timpul vijeliilor;

fixarea obiectelor aflate pe balcoane și în curți;

neatingerea cablurilor electrice căzute la pământ;

apelarea numărului 112 în caz de urgență.

Autoritățile avertizează că rafalele de vânt pot depăși 70 km/h în anumite regiuni, existând risc de copaci doborâți, acoperișuri avariate și întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

Conform avertizării emise de ANM, județele Prahova, Argeș, Dâmbovița, Gorj și Vâlcea se află sub cod portocaliu de ploi torențiale, în special în zonele montane.

Meteorologii anunță averse importante cantitativ, cu acumulări de 40-60 l/mp în intervale scurte, iar izolat valorile pot depăși 70 l/mp. Avertizarea este valabilă până duminică dimineață.

Specialiștii atrag atenția că există risc crescut de scurgeri importante pe versanți, viituri rapide și inundații locale.

Un cod galben de instabilitate atmosferică accentuată vizează regiuni din Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Transilvaniei, inclusiv București.

Sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice frecvente, vijelii și grindină de mici dimensiuni. Rafalele de vânt pot ajunge la 50-70 km/h, iar cantitățile de apă estimate sunt cuprinse între 25 și 40 l/mp.

Printre județele afectate se află Timiș, Arad, Hunedoara, Dolj, Olt, Ilfov și Buzău.

Meteorologii avertizează că vremea se va răci semnificativ în regiunile sudice și sud-vestice, unde temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă.

Instabilitatea atmosferică se va menține până duminică seara în mare parte din țară, iar autoritățile recomandă populației să urmărească permanent actualizările oficiale emise de ANM, DSU și IGSU.