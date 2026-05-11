Prognoza meteo luni, 11 mai. România intră luni, 11 mai, sub influența unui nou val de instabilitate atmosferică, iar meteorologii avertizează că mai multe regiuni vor fi afectate de ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, căderi de grindină. În paralel, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis încă de dimineață mai multe atenționări nowcasting de Cod galben de ceață pentru numeroase județe din țară.

Conform prognozei actualizate de meteorologi, vremea va deveni instabilă în special după orele prânzului. Sunt așteptate averse cu caracter torențial în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, local în Transilvania și Muntenia, dar și izolat în alte zone ale țării.

Specialiștii ANM avertizează că fenomenele vor fi însoțite de frecvente descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. Rafalele pot atinge viteze de 40-50 km/h, mai ales în timpul ploilor și în zonele montane.

Cantitățile de apă estimate vor ajunge local la 15-20 l/mp, însă în anumite regiuni pot depăși 30-40 l/mp într-un interval scurt de timp, existând riscul apariției acumulărilor rapide de apă și al scurgerilor de pe versanți.

Meteorologii nu exclud nici apariția grindinei în zonele afectate de instabilitate atmosferică accentuată.

Deși vremea se menține instabilă, temperaturile vor continua să crească în mare parte din țară. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 7 grade în depresiunile intramontane.

Pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, în mai multe regiuni se va forma ceață densă, fenomen care poate afecta semnificativ traficul rutier.

ANM a emis succesiv atenționări nowcasting de Cod galben pentru ceață densă în județele Suceava, Botoșani, Neamț, Vaslui, Bacău, Galați, Cluj, Sălaj, Covasna, Harghita și Bistrița-Năsăud.

Meteorologii avertizează că vizibilitatea scade local sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri, în special în zonele depresionare și pe drumurile din nordul și centrul țării.

Printre localitățile afectate se numără municipiile Suceava, Bacău, Roman, Vaslui, Turda, Gherla și Gheorgheni, dar și numeroase comune din zonele montane și submontane.

În Harghita, avertizările au fost prelungite pentru mai multe localități din zona depresionară, unde ceața persistentă a redus semnificativ vizibilitatea în trafic încă de la primele ore ale dimineții.

În Capitală, vremea va deveni mai caldă comparativ cu ziua precedentă. Temperatura maximă va urca până în jurul valorii de 25 de grade Celsius.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă spre seară și pe timpul nopții sunt prognozate înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor.

Temperatura minimă din București va fi cuprinsă între 11 și 13 grade Celsius.

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Poliției Române a transmis un avertisment pentru conducătorii auto care circulă în județele afectate de ceață. Autoritățile atrag atenția că vizibilitatea redusă poate favoriza producerea accidentelor rutiere, în special pe drumurile județene și naționale din Moldova și Transilvania.

Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să evite depășirile riscante în condiții de vizibilitate scăzută.

În schimb, circulația se desfășoară normal pe principalele autostrăzi ale țării, inclusiv pe A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Ploiești – Adjud, unde carosabilul este uscat și nu sunt semnalate restricții majore de trafic.

ANM precizează că avertizările nowcasting sunt actualizate permanent în funcție de evoluția fenomenelor meteo periculoase. Aceste atenționări sunt emise pentru perioade scurte, de maximum șase ore, și vizează fenomene cu impact imediat asupra populației și traficului.

Specialiștii recomandă populației să urmărească informațiile oficiale și să evite deplasările în zonele afectate de furtuni puternice sau ceață densă.