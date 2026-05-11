În 2026, eliberarea sau înlocuirea pașaportului pentru cetățenii români se realizează exclusiv prin structurile specializate ale statului, în cadrul unui proces administrativ standardizat, gestionat de Ministerul Afacerilor Interne și de Direcția Generală de Pașapoarte.

Procedura este valabilă atât pe teritoriul României, cât și în străinătate, prin intermediul consulatelor și ambasadelor.

Situație Descriere Ce trebuie făcut Expirarea documentului Pașaportul nu mai este valabil după data expirării. La emiterea noului pașaport, documentul vechi este anulat automat. Se depune o nouă cerere la autoritățile competente pentru eliberarea unui pașaport nou. Pierdere sau deteriorare Pașaportul pierdut sau deteriorat nu mai poate fi utilizat pentru călătorii internaționale. Se solicită un nou document pe baza unei declarații oficiale privind pierderea sau prezentarea documentului deteriorat. Furtul pașaportului Pașaportul furat devine invalid imediat după raportarea incidentului către autorități. Se face sesizare la poliție, iar pe baza documentului emis se solicită un pașaport nou.

Procesul de eliberare a unui nou pașaport este reglementat și presupune depunerea cererii în mod personal la serviciile publice comunitare de pașapoarte sau la misiunile diplomatice din străinătate.

Pașii principali sunt:

programarea online depunerea actelor verificarea documentelor procesarea cererii eliberarea pașaportului

Programările se realizează prin platforma oficială a Ministerul Afacerilor Interne, ceea ce contribuie la digitalizarea și eficientizarea serviciilor publice.

Document Descriere Carte de identitate valabilă (sau document provizoriu) Actul principal de identificare al solicitantului. Trebuie să fie în termen de valabilitate. Dovada plății taxei de pașaport Dovadă că taxa de emitere a pașaportului a fost achitată, în format fizic sau electronic. Pașaportul anterior (dacă există) Se prezintă vechiul pașaport pentru anulare și verificare, dacă solicitantul a avut unul anterior. Documente suplimentare (după caz) Pot fi cerute în situații speciale pentru confirmarea identității sau a statutului juridic al solicitantului.

Tip pașaport Descriere Valabilitate / Caracteristici Pașaport simplu electronic Document standard pentru călătorii internaționale, cu elemente biometrice de securitate. Este recomandat pentru utilizare obișnuită și oferă cel mai ridicat nivel de protecție. – 10 ani (adulți) – 5 ani (12–18 ani) – 3 ani (sub 12 ani) Pașaport simplu temporar Document emis exclusiv în situații urgente justificate (medicale, profesionale sau familiale). – Valabilitate: 12 luni – Termen de emitere mai scurt – Utilizare limitată, doar pentru cazuri speciale

Taxa este unică și standardizată:

265 lei pentru pașaport electronic sau temporar

Plata se poate efectua prin:

bănci autorizate

terminale de plată

platforme online, inclusiv Ghiseul.ro

Depunerea documentelor se face doar pe bază de programare online, prin platforma oficială:

Ministerul Afacerilor Interne

Procesul include:

selectarea locației

alegerea tipului de pașaport

alegerea intervalului orar

completarea datelor personale

confirmarea programării

Solicitanții pot verifica online stadiul cererii, folosind numărul de înregistrare. Sistemul permite urmărirea etapelor de procesare până la eliberarea documentului.

Situație / Tip pașaport Termen de eliberare În România (pașaport electronic) De regulă câteva zile lucrătoare, în funcție de volumul solicitărilor În străinătate 45–60 de zile lucrătoare, în funcție de stat și misiunea consulară Pașaport simplu temporar Până la 15 zile lucrătoare, în cazuri urgente

Pașaportul electronic este documentul standard, cu valabilitate extinsă și securitate biometrică, în timp ce pașaportul temporar este o soluție rapidă, destinată exclusiv situațiilor urgente.