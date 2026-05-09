Adrian Năstase afirmă că primul pas al conflictului a vizat ADIRI, o asociație despre care spune că nu mai desfășoară activitate de mai mulți ani și care nu mai beneficiază de sprijin financiar din partea statului.

Fostul premier consideră că inițiativa privind retragerea statutului de utilitate publică a fost inutilă și fără miză administrativă reală, mai ales într-un moment în care Executivul funcționează ca guvern interimar.

„Pare ciudat. Atacul a inceput cu ADIRI – o asociație care (pentru motivele pe care le-am prezentat pe blogul meu) nu mai funcționează de mai mulți ani, nu ia bani de la nimeni si deci nici de la guvern si nu mai are sediu. După moartea ambasadorului Lupeș, practic, ADIRI nu a mai avut niciun fel de activitate”, a transmis Adrian Năstase.

Acesta a criticat și formularea folosită de ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre care spune că și-ar fi depășit atribuțiile atunci când a anunțat „decizia” retragerii statutului.

„Conform legii, doar guvernul poate “decide”, MAE poate eventual să propună”, a mai afirmat fostul premier.

Adrian Năstase susține că adevărata miză este Casa lui Nicolae Titulescu și îl acuză pe Dominic Fritz că a intrat în jocul politic

În analiza sa, Adrian Năstase afirmă că liderul USR, Dominic Fritz, ar fi înțeles adevărata miză a conflictului, însă ar fi confundat sediul ADIRI cu cel al Fundației Europene Titulescu.

Fostul premier spune că imobilul vizat este, în realitate, casa lui Nicolae Titulescu, recuperată prin procese și restaurată ulterior pentru a deveni sediul fundației.

„Sediul in cauză este al Fundației Europene Titulescu, nu al ADIRI!”, a subliniat Adrian Năstase.

El citează și declarația liderului USR:

„Cine de 7 ani nu a putut să producă un simplu raport de activitate …nu poate să pretindă dreptul la o vilă gratis in centrul Bucureștiului”, a declarat Dominic Fritz.

Adrian Năstase afirmă că atacurile lansate ulterior de reprezentanți și apropiați ai USR au avut ca obiectiv delegitimarea fundației și a activităților desfășurate în ultimii ani.

„Acesta este contextul in care a intervenit in joc Fritz și a declanșat atacurile useriștilor de “fezandare” a celor care se opun “reformelor””, a transmis fostul premier.

Totodată, Adrian Năstase susține că imobilul cunoscut drept „vila” reprezintă, de fapt, Casa Titulescu, recuperată prin litigii complexe și restaurată în perioada în care conducea Guvernul.

„Ca premier, am decis restaurarea imobilului si concesionarea sa, timp de 49 de ani, ca sediu, pentru fundația internatională care ii poartă numele”, a explicat acesta.

Fostul premier a răspuns punctual criticilor formulate în adresa transmisă Guvernului privind retragerea statutului de utilitate publică pentru Fundația Europeană Titulescu.

Adrian Năstase susține că raportul de activitate aferent anului 2023 a fost transmis către Ministerul Afacerilor Externe și publicat în Monitorul Oficial, respingând acuzațiile privind lipsa documentelor oficiale.

În plus, el afirmă că fundația nu primește sprijin financiar de la stat și că activitatea instituției s-a desfășurat cu resurse limitate.

„Fundația nu primește niciun sprijin financiar sau de alt fel, nici de la MAE, nici de la guvern și nici de la Soros. Eu am doar 3 colaboratori, cu salarii simbolice”, a afirmat Adrian Năstase.

Fostul premier a prezentat și un bilanț al activităților desfășurate în ultimii 25 de ani sub egida Fundației Europene Titulescu:

250 de volume publicate;

120 de conferințe naționale cu participare internațională;

250 de dezbateri pe teme de istorie și drept internațional;

300 de mese rotunde cu experți români și străini;

500 de lansări de carte;

peste 10.000 de volume donate bibliotecilor din țară.

Adrian Năstase a respins și acuzațiile privind colaborările cu instituții din state considerate ostile politicii externe a României și aliaților NATO.

„Eu consider că Romania are dreptul la propriile sale interese nu doar să funcționeze pe pilot automat dirijat din străinătate”, a transmis acesta.

În ultima parte a mesajului său, Adrian Năstase susține că disputa depășește problema administrativă a fundației și vizează chiar simbolistica lui Nicolae Titulescu în diplomația românească.

Fostul premier afirmă că a investit constant în promovarea imaginii lui Titulescu, prin republicarea lucrărilor diplomatului, organizarea de conferințe și instalarea unor statui și efigii în mai multe orașe europene.

„Eu am considerat că România trebuie să-și respecte și chiar să dezvolte un cult al eroilor săi, să-și intărească legendele, ca bază a patriotismului”, a declarat Adrian Năstase.

Acesta sugerează că o parte dintre liderii USR nu ar susține ideea construirii unui simbol național puternic în jurul lui Nicolae Titulescu.

„Poate că ideea de a construi un fel de erou NATIONAL cu anvergură externă nu le este convenabilă. Si că ar fi o abordare de tip “suveranist””, a mai transmis fostul premier.

Adrian Năstase a încheiat mesajul evocând afirmațiile jurnalistei Geneviève Tabouis despre faptul că Nicolae Titulescu s-ar fi aflat pe o listă a liderilor europeni vizați de naziști înainte de război.

