Dominic Fritz a susținut că relația dintre USR și PSD este compromisă după votul social-democraților alături de AUR la moțiunea de cenzură. Liderul USR a afirmat că partidul condus de Marcel Ciolacu nu mai poate fi considerat o formațiune care susține reformele și parcursul european al României.

„În primul rând, aşa cum am anunţat, USR nu va mai intra într-o majoritate guvernamentală cu Partidul Social Democrat, din multe motive, dar în primul rând pentru că Partidul Social Democrat, în momentul în care au făcut această majoritate cu AUR, nu mai poate fi considerat un partid care să-şi dorească să ţină România pe un drum de reforme şi un drum pro-european”, a declarat Dominic Fritz.

Liderul USR a precizat că toate mișcările politice viitoare vor fi făcute în coordonare cu Ilie Bolojan și cu PNL, în contextul noii situații parlamentare create după căderea Guvernului.

Dominic Fritz a afirmat că PSD trebuie să își asume consecințele politice ale moțiunii și să vină cu o nouă formulă de guvernare, fără sprijinul USR.

„Deocamdată, eu nu văd ce este de negociat, tocmai pentru că PSD trebuie să facă acum un guvern. Cu noi, nu. Adică noi nu negociem cu PSD”, a declarat liderul USR.

Liderul USR a afirmat că discuțiile despre viitorul premier sunt secundare în raport cu lipsa unei majorități parlamentare stabile care să susțină un nou Executiv.

„Eu ştiu că sunt multe speculaţii momentan despre numele premierului şi cine ar putea să fie un premier, dacă ar putea sa fie un tehnocrat, dar problema nu este numele, problema este majoritatea parlamentară, cine votează acest guvern şi încă o dată, momentan PSD trebuie să răspundă la această întrebare. Eu, cum am mai spus de mai multe ori, nu cred că un tehnocrat poate să strângă o majoritate în Parlament, dacă nici măcar mai multe partide, care totuşi l-au susţinut pe Ilie Bolojan şi încă îl susţin, nu au reuşit, cum să reuşească atunci un singur om? ”, a declarat Fritz.

„Suntem într-o nouă realitate politică şi aştept de la PSD să vină cu soluţii bazate pe această nouă realitate pe care ei înşişi au creat-o. Nu să se prefacă acum că nu s-a întâmplat ceva marţea trecută, să nu se prefacă că n-au votat o moţiune care nu a fost doar împotriva unui premier. Citiţi textul moţiunii. Este un text profund antieuropean şi antireformist. Cu acest partid, acum, să ne gândim cine ar putea să fie premierul, nu merge”, a spus Fritz.

Președintele USR a afirmat că partidul își asumă un proiect politic de lungă durată pentru reducerea influenței PSD în administrație și în structurile statului.

„Nu acum ne facem strategiile de campanie pentru 2028. În primul rând, presupune dezvoltarea unui program de curăţenie pentru ţară, un program prin care politic, economic, curăţăm România de pesedism şi ne asumăm acest lucru şi asta e o provocare mare. Tocmai pentru că PSD, momentan, are tentaculele sale peste tot în structura statului, şi tocmai de aceea e nevoie să ne reunim forţele”, a declarat Dominic Fritz.

Președintele USR a susținut că moțiunea de cenzură reprezintă o ruptură politică ireversibilă și a acuzat PSD că a încercat în ultimele luni să își construiască o majoritate alternativă împreună cu AUR.

„Problema nu este numele, problema este majoritatea parlamentară, cine votează acest guvern şi încă o dată, momentan PSD trebuie să răspundă la această întrebare”, a afirmat Fritz.

Liderul USR a respins și ideea unui tehnocrat care să poată coagula o majoritate în actualul Parlament.

„Eu, cum am mai spus de mai multe ori, nu cred că un tehnocrat poate să strângă o majoritate în Parlament, dacă nici măcar mai multe partide, care totuşi l-au susţinut pe Ilie Bolojan şi încă îl susţin, nu au reuşit”, a declarat acesta.

„Ideea PSD-ului că «haideţi că am glumit cu moţiunea asta, haideţi înapoi, acum vrem să guvernăm, să fie pace şi prietenie şi să fie, atenţie, stabilitate», asta nu mai merge”, a spus liderul USR.

Dominic Fritz a respins categoric scenariul unei fuziuni între USR și PNL, chiar dacă cele două formațiuni colaborează politic după căderea Guvernului.

„Nu va exista nicio fuziune între PNL și USR și ar fi și calea greșită. Suntem două partide diferite, cu electorate diferite”, a declarat Fritz.

Liderul USR a explicat că există diferențe doctrinare între cele două partide, însă acestea nu împiedică o colaborare politică în jurul unor obiective comune.

„USR are ambiții reformiste, iar PNL este un partid conservator. Şi aceste diferenţe sunt bune, sunt sănătoase, dar în acest moment ne uneşte o viziune comună pentru România. Ne dorim o Românie fără cumetrii şi fără corupţie”, a afirmat Dominic Fritz.

Totodată, liderul USR a confirmat că există discuții cu PNL privind revenirea la alegerea primarilor în două tururi.

„Alegerea primarilor în două tururi este pe masă. Există discuţii cu PNL şi trebuie să găsim un consens”, a spus Fritz.

Separat de conflictul politic de la nivel național, Dominic Fritz a declarat că administrațiile locale trebuie să continue colaborarea instituțională, inclusiv în județele conduse de PSD.

Primarul Timișoarei a explicat că relația cu Consiliul Județean Timiș va rămâne una funcțională, în condițiile în care există mai multe proiecte comune aflate în derulare.

„Suntem două partide cu viziuni profund diferite, dar e normal să avem o colaborare instituţională normală. Cât timp la CJT există o majoritate condusă de PSD, eu ca primar nu-mi permit să fiu bosumflat în colţ şi să nu vorbesc cu CJT”, a declarat Dominic Fritz.

Printre proiectele comune dintre Primăria Timișoara și Consiliul Județean Timiș se află construcția stadionului, finalizarea Sălii Polivalente a Universității Politehnica și revitalizarea Bastionului Theresia.