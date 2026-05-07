Ilie Bolojan discută formarea unui pol de dreapta. Președintele României, Nicușor Dan, a continuat consultările informale cu liderii politici pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei guvernamentale. Discuțiile au avut loc la Palatul Cotroceni și au inclus reprezentanți ai principalelor formațiuni parlamentare, precum USR, UDMR și grupul minorităților naționale.

Șeful statului nu a anunțat încă o variantă finală de premier, preferând să analizeze propunerile venite din partea partidelor și urmând să revină cu o decizie după finalizarea rundelor de consultări.

În cadrul întâlnirii cu președintele Nicușor Dan, premierul demis Ilie Bolojan a transmis intenția de a contribui la formarea unui pol politic de dreapta. Acesta ar putea include partide precum USR, REPER și Forța Dreptei, alături de PNL, într-o formulă de colaborare politică mai largă.

Bolojan a indicat, de asemenea, că își coordonează acțiunile politice cu liderul USR, Dominic Fritz, sugerând o posibilă consolidare a cooperării dintre formațiunile de centru-dreapta atât în Parlament, cât și în perioada de tranziție guvernamentală.

Deși inițiativa unei colaborări extinse pe dreapta este discutată la nivel politic, în interiorul PNL există opinii divergente. O parte semnificativă a membrilor partidului se declară rezervată sau chiar împotriva unei alianțe formale cu USR, ceea ce indică existența unor tensiuni interne privind direcția strategică a formațiunii.

În cadrul consultărilor, au fost discutate mai multe variante de guvernare:

refacerea unei coaliții largi, cu un premier acceptat de toate partidele implicate;

desemnarea unui premier tehnocrat susținut de o majoritate parlamentară;

formarea unui guvern minoritar PSD–UDMR, cu sprijin punctual în Parlament.

Una dintre condițiile vehiculate este ca viitorul premier să fie o figură neutră, care să nu provină nici din PNL, nici din PSD, pentru a evita escaladarea tensiunilor politice.

UDMR a transmis că prioritatea sa este stabilitatea guvernamentală și menținerea unei majorități funcționale. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a subliniat că un guvern de compromis ar putea include un premier acceptat de toate partidele sau, alternativ, un executiv minoritar susținut printr-un acord politic clar.

„Prima opțiune pentru noi este refacerea coaliției. Sigur, trebuie un om care poate fi acceptat de toată lumea, și de PNL și de PSD și de noi și de cei de la USR. Și probabil că acel om nu poate veni nici din PSD, nici din PNL, fiindcă atunci se pune problema pentru celălalt partid cum acceptă după această aventură. Un om pe care poate să-l accepte și Grindeanu și PSD-ul și ceilalți”, a declarat liderul UDMR.

Totodată, oficialii UDMR au admis că un guvern minoritar ar avea o durată limitată de funcționare, dar ar putea reprezenta o soluție temporară pentru gestionarea contextului politic actual.

Președintele Nicușor Dan urmează să reia discuțiile cu liderii politici în perioada următoare și să formuleze o propunere de guvernare după analizarea tuturor variantelor. Până atunci, scena politică rămâne într-o etapă de negocieri și repoziționări, cu posibile noi alianțe în curs de conturare.

„Trebuie să fim conștienți. Vrând-nevrând trecem printr-o perioadă cu multe turbulențe politice și orice guvern va fi sub presiune permanentă. Din punctul meu de vedere, un guvern minoritar nu este de dorit, dar se poate accepta. Va avea o viață scurtă aici putem să fim de acord că nu va avea o viață lungă, dar acum trebuie gestionată situația din țară. Nu știu dacă va rezista până în 2028, dar aici sigur, dacă nu reușim să găsim o soluție pe termen lung, trebuie să mergi în etape, dar trebuie să rezolvi problemele pentru care te-ai angajat, că e vorba de fiecare om, de fiecare cetățean, e vorba de bani, e vorba de credibilitate. Deci mai trebuie lăsat timp, nu foarte mult timp, dar mai e nevoie de timp. Nu se poate de azi pe mâine. Astăzi degeaba spunem că șansele sunt mari. Eu cred că peste două-trei, patru zile, săptămâna viitoare, în a doua parte a săptămânii viitoare, poate că putem să ne apropiem, să dăm niște estimări dacă vom reuși sau nu să refacem coaliția veche”, a spus acesta.

Dominic Fritz a declarat că i-a transmis președintelui Nicușor Dan că USR nu mai consideră posibilă continuarea guvernării alături de PSD. Potrivit acestuia, decizia nu este una de moment, ci rezultatul unei evaluări politice interne și al diferențelor majore de viziune dintre cele două partide.

Liderul USR a susținut că ruptura este motivată de direcția politică a social-democraților, pe care o consideră incompatibilă cu obiectivele pro-europene și reformiste ale formațiunii pe care o conduce.

În discuțiile de la Cotroceni, Fritz a subliniat că refuzul colaborării cu PSD nu are la bază considerente personale sau strategii electorale, ci diferențe de principiu privind modul de guvernare și direcția politică a României.

El a afirmat că USR rămâne deschis dialogului instituțional, dar nu într-o formulă de guvernare comună cu PSD.

„Bineînțeles că președintele e implicat în găsirea unor soluții, dar ce i-am transmis sunt motivele de ce credem că mai putem să guvernăm cu PSD. Asta nu este un moft, nu este din orgoliu, ci tocmai pentru că PSD a spus la revedere la calea proeuropeană a României și la o cale care să schimbe un fel de a face politică cu care majoritatea oamenilor nu mai sunt de acord. Asta i-am transmis președintelui și cred că a înțeles foarte bine. Acum așteptăm următorul pas. Eu presupun că o să mai fie, așa a și anunțat, după această rundă de consultări informale, o să mai fie o rundă de consultări mai largi”, a declarat Fritz, joi la Digi24.

Președintele Nicușor Dan nu a prezentat încă o soluție concretă pentru formarea noului guvern, preferând să analizeze pozițiile tuturor partidelor implicate.

Potrivit discuțiilor de la Cotroceni, urmează o nouă rundă extinsă de consultări, în cadrul căreia șeful statului ar putea contura o variantă de compromis sau un posibil nume de premier.

Declarațiile lui Dominic Fritz vin într-un context politic tensionat, în care partidele parlamentare își recalibrează strategiile după schimbările recente din executiv.

„Nu cred că l-am surprins, tocmai pentru că USR a votat asta și înainte de moțiune. Am reiterat de mai multe ori că asta va fi decizia noastră. Toată lumea știe că USR e un partid consecvent, ținem la principiile noastre și tocmai de aceea nu cred că a fost o surpriză pentru președinte”, a precizat el.

USR își menține poziția de opoziție față de PSD, în timp ce alte formațiuni politice discută scenarii alternative de guvernare, inclusiv formule tehnocrate sau guverne minoritare.

Liderul USR a comentat și atacurile lansate de AUR la adresa președintelui României, calificându-le drept contradictorii. Fritz a susținut că formațiunea condusă de George Simion adoptă simultan un discurs anti-sistem, dar în anumite contexte politice ajunge să se alinieze pozițiilor PSD.

„Nu. E ridicol și atacurile la președinte ale lui George Simion doar arată jocul cinic pe care îl joacă AUR, pentru că în același timp în care se dă ca o forță antisistem, care se bate cu președintele țării, în același timp sunt prieteni cu PSD, votează o moțiune cu PSD, se aliniază cu PSD, partidul care a corupt această țară. Cred că foarte mulți, inclusiv votanți AUR sunt dezamăgiți în aceste zile de această nouă direcție pro PSD-AUR și tocmai de aceea nu cred că mulți vor fi păcăliți de încercarea lui Simion să acopere această nouă prietenie cu PSD cu o retorică împotriva președintelui”, a mai spus acesta.

În opinia sa, această inconsecvență politică ar putea afecta încrederea electoratului în partidele care promovează mesaje contradictorii.