Întrebat direct dacă ar accepta o colaborare cu PSD, George Simion a spus că prioritatea partidului este desemnarea unui premier propus de AUR și că formațiunea va vedea dacă va fi invitată la consultări de către Nicușor Dan, conform prevederilor constituționale.

Simion a precizat că, în cazul în care președintele nu va invita AUR la consultări, partidul își va prezenta public propriile propuneri și condiții. Liderul formațiunii a susținut că șeful statului trebuie să desemneze săptămâna viitoare un premier după consultarea tuturor partidelor parlamentare, așa cum prevede Constituția.

„Am intra la guvernare pentru români, nu voi nominaliza partide. Ne interesează un premier nominalizat de AUR, o să vedem dacă suntem invitaţi, conform cadrului constituţional, de Nicuşor Dan, să prezentăm ceea ce ne dorim noi. Dacă Nicuşor Dan nu vrea, prezentăm românilor”, a spus George Simion.

Președintele AUR a anunțat că, dacă va fi invitat la Cotroceni în calitate de lider de partid, va merge la consultări împreună cu Petrișor Peiu și Dan Dungaciu. El consideră că partidul trebuie să arate respect electoratului care l-a votat și a amintit că AUR și-a prezentat condițiile pentru intrarea la guvernare încă de marți, în momentul în care Guvernul Bolojan a căzut în urma votului a 281 de parlamentari.

George Simion a criticat faptul că Ilie Bolojan nu și-a prezentat demisia după adoptarea moțiunii de cenzură, afirmând că, în mod normal, premierii demiși în astfel de situații au ales să plece din funcție. Liderul AUR a susținut, de asemenea, că Nicușor Dan ar trebui să respecte procedurile constituționale și să cheme partidele la consultări în ordinea rezultatelor electorale, nu la discuții informale.

„Dacă voi fi invitat, cum este normal, conform Constituţiei, ca preşedinte de partid, o să merg la Cotroceni cu Petrişor Peiu (…) şi cu prim-vicepreşedintele Dan Dungaciu. (…) Considerăm că este cât se poate de important pentru cei care ne-au votat să le arătăm respectul nostru şi le-am spus care sunt condiţiile noastre pentru a intra la guvernare, am spus încă de marţi, în momentul în care cu majoritate covârşitoare a parlamentarilor, 281 de parlamentari, a căzut Guvernul Bolojan, în mod normal un premier, un om decent şi-ar fi dat demisia, aşa au făcut toţi premierii până acum care au fost demişi prin moţiune de cenzură, Bolojan se agaţă de post, în mod normal Nicuşor Dan respecta Constituţia şi eram chemaţi în ordinea voturilor primite, (…) ne chemau la Cotroceni, nu la nişte invenţii care nu există în Constituţie, discuţii informale. Aşteptăm să fim invitaţi ca al doilea partid al ţării, primul în preferinţele românilor, la Cotroceni”, a mai spus Simion.

El a afirmat că AUR așteaptă să fie invitat la Cotroceni în calitate de al doilea partid al țării și a susținut că formațiunea ar fi prima în preferințele românilor. Întrebat dacă AUR ar putea declanșa procedura de suspendare a președintelui în cazul în care partidul nu va fi chemat la consultările constituționale pentru desemnarea premierului, George Simion a declarat că obiectivul său este respectarea Constituției. Totodată, el a afirmat că Nicușor Dan trebuie să vină săptămâna viitoare cu o propunere de premier.

În declarațiile sale, liderul AUR a vorbit și despre respectarea votului popular și l-a menționat pe Călin Georgescu.

„Eu nu-mi doresc nimic pentru mine, îmi doresc respectarea Constituţiei, sunt aceiaşi oameni care au anulat alegerile. În mod normal, lăsând consultarea şi cu al doilea partid ca rezultat al alegerilor din decembrie 2024, în mod normal Nicuşor Dan trebuie să vină săptămâna viitoare cu o propunere de premier, pentru că el a cauzat această criză politică. Respectarea votului poporului, preşedinte Călin Georgescu”, a conchis Simion.

Amintim că Simion a participat joi, la Târgu Jiu, la evenimentul „Stop distrugerii energeticii din România” și la conferința „România între Brâncuși și Eliade”.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat că l-a acționat în instanță pe președintele USR, Dominic Fritz, după declarațiile acestuia privind așa-zisa finanțare a partidului suveranist din Moscova. Acțiunea în justiție vine în urma unor afirmații pe care AUR le numește dezinformări la adresa formațiunii.

Anunțul a fost făcut joi de avocata AUR, Silvia Uscov, printr-o postare pe rețelele sociale. Aceasta a precizat că susține libertatea de exprimare, însă consideră că există o limită care nu trebuie depășită, mai ales atunci când sunt făcute afirmații despre fapte care nu ar fi reale.

„Partidul AUR l-a dat în judecată pe Dominic Fritz pentru dezinformările sale. Sunt apărătoare a libertății de exprimare, dar există și o limită peste care nu se poate trece. Fiecare avem păreri, unele partide sau figuri politice ne plac sau nu, dar nu putem să afirmăm că cineva ar fi făcut lucruri pe care nu le-a făcut. Dezinformările domnului Fritz afectează nu doar partidul, dar și electoratul, precum și democrația în România. Un discurs care nu respectă drepturile unui adversar politic și care ar rămâne nesancționat înseamnă acțiuni prin care nu se respectă drepturile cetățenilor români și care ar rămâne nesancționate”, a spus avocata, într-un mesaj video.

În cadrul acțiunii depuse în instanță, AUR a solicitat ca judecătorii să ceară Autorității Electorale Permanente să clarifice dacă afirmațiile făcute de liderul USR privind finanțarea partidului din Rusia sunt adevărate sau nu. De asemenea, formațiunea a cerut audierea lui Dominic Fritz prin interogatoriu, ceea ce ar presupune prezentarea acestuia în fața instanței pentru a răspunde întrebărilor formulate în dosar.

Partidul AUR a solicitat daune simbolice în valoare de 100 de lei, explicând că procesul nu vizează o despăgubire financiară, ci stabilirea adevărului. Potrivit avocatei formațiunii, demersul urmărește protejarea dreptului susținătorilor AUR de a nu fi asociați public cu acuzații de manipulare sau influență externă și asigurarea accesului cetățenilor la informații corecte din partea celor care îi reprezintă politic.

„Am solicitat ca instanța să întrebe Autoritatea Electorală Permanentă dacă e adevărată sau nu afirmația sa făcută la Antena 3, precum și interogatoriul domnului Fritz, care, dacă se admite, înseamnă că trebuie să se prezinte în fața instanței pentru a răspunde întrebărilor noastre. (…) AUR a cerut doar suma simbolică de 100 de lei, pentru că acest proces nu este despre bani, este despre adevăr. Despre dreptul milioanelor de români care susțin AUR de a nu fi prezentați în fața vecinilor, colegilor, familiei drept manipulați de Moscova. Și este dreptul și fiecărui cetățean, indiferent pe cine votează, de a primi informații corecte de la cei care îi reprezintă”, a mai spus ea.

