Viitorul lui Ilie Bolojan a fost subiectul unei dezbateri în cadrul podcastului realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Alături de jurnaliștii Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră, au fost analizate scenariile care ar putea defini următoarea etapă a carierei lui Bolojan.

Ilie Bolojan ar putea să nu rămână departe de vârful puterii de la București. Una dintre ipotezele lansate vizează conducerea Camerei Superioare a Parlamentului. Bogdan Comaroni a explicat motivele pentru care această mutare ar fi strategică, atât din punct de vedere politic, cât și personal pentru liderul PNL.

„Ce cred eu în continuare este că lui Bolojan o să i se pregătească rolul de președinte al Senatului, o să fie din nou numărul doi în România. De ce? Pentru că omul are nevoie de imunitate, să fie clar. În momentul în care la domnul Bolojan te costau 15 minute un milion jumate de euro, asta ca să le spun ălor care au zis cu anti-coruptul și dreptul și cinstitul. El trebuie să lucreze în continuare pentru Merz. Deci, ca să înțeleagă lumea, Merz a lucrat în zona Rothschild, Macron a lucrat în zona Rothschild – Ursula, deci toată această construcție în care se iau decizii importante”, a afirmat Bogdan Comaroni.

Analiza a mers mai departe de politica internă, atingând interesele financiare și contractele de anvergură europeană. Un punct sensibil este legat de programul SAFE și de modul în care România gestionează fondurile în raport cu partenerii externi, în special cu Germania.

„Toată agitația asta cu Bolojan este importantă pentru că până la data de 31 mai pot fi reziliate contractele SAFE. Ursula a fost implicată într-o afacere imensă de corupție cu imensă în Germania cu cine crezi? Cu firma Rheinmetall. Deci era în plin scandal. Ea a fost ministru al Apărării în Germania”, a remarcat jurnalistul în cadrul podcastului Hai România.

Discuția a evidențiat și diferențele majore de viziune între modul în care Polonia și România aleg să își folosească resursele financiare europene pentru dezvoltare. În timp ce Varșovia mizează pe industria locală și pe startup-uri tehnologice, România favorizează externalizarea acestor capitaluri către marii actori industriali occidentali.

„Am vorbit data trecută că polonezii au zis foarte clar: păstrăm 90% în Polonia. Și ei fac 1.200 de firme și startup-uri, ca să își tehnologizeze în țară banii ăștia. În vreme ce noi îi înstrăinăm și îi dăm germanilor. Deci pe asta mă bazezi în primul rând, că USR-ul nu o să mai vină la guvernare. Deci acel celebru al lor că au aprins lumina, dacă vreau să vorbim și despre cum au aprins lumina, cel puțin trei useriști independenți unul de altul au spus că au aprins lumina de la maestra Oana Gheorghiu, cum o cheamă”, a explicat Comaroni.

În ceea ce privește stabilitatea politică și structura viitoarei coaliții, Comaroni anticipează o formulă de guvernare care să evite marginalizarea partidelor istorice. Supraviețuirea PNL depinde de o colaborare strânsă cu vechii parteneri de coaliție, sub îndrumarea unui premier capabil să gestioneze moștenirea administrativă actuală.

„După mine, o să fie o alianță care este evidentă între PNL și PSD cu UDMR, este fără discuție, asta e clar, toți peneliștii or să se întoarcă și or să vrea la guvernare. Pentru că e logic, altfel te duci dracu’ cu partidul, nu mai ai soarta PNȚCD-ului. Deci trebuie să te întorci, trebuie să pui un premier care să asigure, chipurile, o continuitate, care să știe, chipurile, să repare ceea ce în urmă”, a conchis Bogdan Comaroni.