Potrivit datelor analizate de Ministerul Mediului, Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Vidra funcționează în prezent la 72,41% din capacitatea totală autorizată.

Raportul Garda Națională de Mediu din 17 martie 2026 arată că depozitul are o capacitate autorizată de 11,5 milioane de metri cubi, iar zilnic aici sunt transportate aproximativ 3.000 de tone de deșeuri municipale provenite din București și Ilfov.

Ministerul atrage însă atenția că situația reală din teren este mai complicată decât indică cifrele oficiale.

Diana Buzoianu afirmă că legea obligă autoritățile locale să înceapă procedurile pentru construirea unui nou depozit atunci când unul existent ajunge la 75% din capacitatea proiectată.

„Groapa de gunoi de la Vidra este unul dintre cele mai sensibile și controversate subiecte de mediu din România. Legea este foarte clară: atunci când un depozit ajunge la 75% din capacitatea proiectată, autoritățile locale trebuie să înceapă demersurile pentru deschiderea unui nou depozit. În momentul de față există o serie de neconcordanțe între datele și rapoartele puse la dispoziție de operator. Tocmai de aceea am solicitat Gărzii Naționale de Mediu realizarea unei expertize externe, independente, pentru a avea o imagine obiectivă și completă asupra gradului real de umplere al depozitului. Milioanele de bucureșteni și ilfoveni merită transparență, responsabilitate și respect față de lege”, a declarat ministra Mediului.

Analiza tehnică realizată de minister arată că din cele opt celule ale depozitului Vidra, doar două mai sunt disponibile pentru depozitarea deșeurilor în acest an.

„Din cele opt celule ale depozitului, doar două mai pot primi deșeuri în 2026: celula C8, aflată în exploatare din 2025, și celula C6, încă în pregătire. Celulele C1-C5 sunt închise sau în curs de închidere, iar pe celula C7 activitatea de depozitare a fost sistată”, se precizează în comunicatul ministerului.

Situația ridică semne de întrebare privind capacitatea sistemului de gestionare a deșeurilor pentru Capitală și județul Ilfov în perioada următoare.

Ministerul Mediului amintește că articolul 32 din OG nr. 2/2021 stabilește clar obligația autorităților locale de a demara dezvoltarea unei noi capacități de depozitare atunci când un depozit existent atinge pragul de 75% din capacitatea proiectată.

În lipsa unor măsuri rapide, autoritățile avertizează că pot apărea:

blocaje în gestionarea deșeurilor municipale;

creșteri de costuri pentru populație și administrațiile locale;

presiuni suplimentare asupra infrastructurii existente;

probleme suplimentare în relația României cu Comisia Europeană.

Ministerul subliniază că România se află deja în proceduri de infringement privind gestionarea deșeurilor.

În acest context, Ministerul Mediului a solicitat Gărzii Naționale de Mediu realizarea unei analize suplimentare și a unei expertize externe independente privind gradul real de ocupare al depozitului de la Vidra.

În funcție de concluziile acestei evaluări, vor fi stabilite și obligațiile concrete ale autorităților locale în ceea ce privește dezvoltarea unei noi gropi de gunoi pentru București și Ilfov.

Reprezentanții ministerului susțin că gestionarea deșeurilor pentru cea mai mare aglomerare urbană din România reprezintă o problemă majoră de interes public și necesită decizii rapide, bazate pe date reale și verificabile.

Situația depozitului de deșeuri Vidra

Indicator Situație Capacitate totală autorizată 11,5 milioane mc Grad oficial de ocupare 72,41% Deșeuri primite zilnic Aproximativ 3.000 tone Zone active în 2026 Celulele C8 și C6 Celule închise/sistate C1-C5 și C7 Prag legal pentru noi proceduri 75% Măsură anunțată Expertiză externă independentă

Situația de la Vidra readuce în atenție vulnerabilitatea sistemului de gestionare a deșeurilor din zona București-Ilfov, în condițiile în care depozitul reprezintă principala soluție pentru milioane de locuitori.

Ministerul Mediului avertizează că lipsa unor decizii rapide poate genera probleme majore atât pentru administrații, cât și pentru populație, într-un moment în care infrastructura de depozitare existentă se apropie de limita legală de funcționare.