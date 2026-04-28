Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat într-un interviu acordat presei internaționale că o eventuală unire cu România ar putea contribui la accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit acesteia, un astfel de scenariu „ar putea ajuta” Republica Moldova să avanseze mai rapid pe drumul european, însă decizia finală aparține cetățenilor.

Declarațiile vin în contextul dezbaterilor privind viitorul geopolitic al Republicii Moldova și ritmul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

„Acest lucru ne-ar permite să aderăm mai repede la UE și ne-ar putea ajuta”, a afirmat Maia Sandu.

Președintele Maia Sandu a explicat că integrarea într-un stat membru al Uniunii Europene, precum România, ar putea reduce anumite etape tehnice ale procesului de aderare.

În același timp, aceasta a subliniat că orice decizie de acest tip trebuie să fie luată democratic, prin voința majorității populației.

Chiar și în acest context, autoritățile de la Chișinău continuă să susțină parcursul individual de aderare la Uniunea Europeană.

„Sperăm ca, după ultimele alegeri din Ungaria, situația să evolueze și statele membre ale UE să deschidă grupurile de capitole de negociere. De altfel, suntem foarte recunoscători pentru sprijinul oferit de Franța și de președintele Emmanuel Macron”.

Președinte Maia Sandu a menționat și varianta aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană. Acest scenariu este considerat o opțiune tehnică în cazul în care conflictul din stânga Nistrului nu este soluționat înainte de finalizarea negocierilor.

Această ipoteză rămâne deschisă în analiza instituțională, fără un calendar concret.

Republica Moldova este stat candidat la Uniunea Europeană, alături de Ucraina și țările din Balcanii de Vest. Procesul de integrare depinde de reforme interne și de sprijinul statelor membre.

Președintele Maia Sandu a evidențiat sprijinul partenerilor europeni și a subliniat importanța continuării reformelor, în special în domeniul justiției și al combaterii corupției.

„Ne-am angajat în fața cetățenilor ca țara să fie pregătită să intre în Uniunea Europeană până la acest termen. Lucrăm activ în acest sens. Desigur, mai sunt reforme importante de finalizat, însă ne vom respecta angajamentele, în special în domeniul justiției și al luptei împotriva corupției. Vedem deja primele rezultate, inclusiv condamnări în dosare mari de corupție”, a mai spus președintele Maia Sandu.

Autoritățile de la Chișinău își propun ca Republica Moldova să fie pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană până în anul 2030. Procesul presupune implementarea unor reforme structurale majore.

Președintele Maia Sandu a declarat că există deja progrese vizibile, inclusiv în investigarea și sancționarea unor cazuri de corupție.