Soluția neașteptată care ar putea răcori orașele în timpul caniculei. Cercetătorii propun folosirea apei de ploaie de pe acoperișuri

Valurile de căldură tot mai intense îi determină pe cercetători să caute metode noi pentru reducerea temperaturilor din orașe și limitarea consumului de energie. O echipă de la Universitatea din Manchester susține că apa de ploaie colectată de pe acoperișurile clădirilor ar putea deveni un instrument eficient pentru combaterea efectelor caniculei, contribuind atât la răcirea clădirilor, cât și la diminuarea temperaturilor din mediul urban.

Ideea este prezentată într-un studiu publicat în revista științifică „Earth’s Future”, coordonat de dr. Zhonghua Zheng, cercetător la Universitatea din Manchester.

Modelul analizat presupune colectarea apei de ploaie de pe acoperișuri, stocarea acesteia în rezervoare și pulverizarea automată pe suprafața clădirilor în perioadele cu temperaturi foarte ridicate.

Potrivit autorilor, răcirea acoperișurilor reduce cantitatea de căldură care pătrunde în interiorul clădirilor. În consecință, necesarul de utilizare a aparatelor de aer condiționat scade, ceea ce înseamnă și un consum mai redus de energie electrică.

„Colectarea apei de ploaie de pe acoperișuri și utilizarea ei în mod strategic pentru răcire ar putea constitui o soluție practică pentru reducerea atât a cererii de energie, cât și a temperaturilor urbane”, explică dr. Zhonghua Zheng.

Beneficiile nu s-ar limita doar la reducerea facturilor la energie.

Cercetătorii arată că diminuarea utilizării sistemelor de climatizare ar reduce și cantitatea de căldură evacuată în exterior de aceste echipamente, fenomen care contribuie la încălzirea suplimentară a zonelor urbane.

Prin combinarea celor două efecte – răcirea acoperișurilor și reducerea căldurii reziduale – temperaturile din orașe ar putea scădea, iar perioadele de caniculă extremă ar deveni mai puțin intense.

„Orașele din întreaga lume se confruntă cu provocări din ce în ce mai mari cauzate de căldura extremă”, a declarat autorul principal al cercetării, dr. Zhonghua Zheng.

Pentru simulări, cercetătorii au folosit orașul Tokyo, unde verile sunt calde și foarte umede.

Rezultatele au arătat că eficiența sistemului depinde mai ales de momentul în care este activată pulverizarea apei și mai puțin de dimensiunea rezervorului sau de cantitatea de apă utilizată.

Mai exact, sistemul funcționează mai bine atunci când este pornit în funcție de temperatura acoperișului.

De asemenea, studiul arată că utilizarea unei cantități prea mari de apă nu aduce rezultate mai bune. Dacă acoperișurile sunt udate excesiv, apa nu se mai evaporă suficient de repede, iar efectul de răcire se diminuează.

Autorii cercetării susțin că sistemele bazate pe apa de ploaie ar putea fi deosebit de eficiente în anii cu temperaturi foarte ridicate și ar putea deveni o componentă importantă a strategiilor de adaptare la schimbările climatice.

În opinia lor, rezultatele studiului pot fi folosite de autorități și specialiști în urbanism pentru a analiza dacă astfel de soluții pot fi implementate în diferite orașe, ținând cont de factori precum costurile, cantitatea de apă disponibilă și condițiile climatice locale.

Pe fondul verilor tot mai fierbinți din Europa și al consumului ridicat de energie pentru răcirea locuințelor și clădirilor de birouri, cercetătorii consideră că utilizarea inteligentă a apei de ploaie ar putea reprezenta o alternativă sustenabilă pentru reducerea efectelor caniculei asupra marilor orașe.