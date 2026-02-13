Ilie Bolojan a susținut că deciziile legate de anularea alegerilor ar fi fost luate pe baza datelor comunicate oficial, iar Curtea Constituţională a României, având la dispoziție informațiile publicate, a adoptat hotărârea respectivă.

În ceea ce privește eventualele desecretizări, premierul a arătat că materialele care au statut de secret de serviciu pot fi, la un moment dat, supuse unui proces de desecretizare. Totuși, acesta a atras atenția că o astfel de decizie trebuie analizată cu atenție, având în vedere posibilele efecte și informațiile care ar putea fi expuse.

El a oferit un exemplu ipotetic, menționând că ar putea exista documente care să expună ofițeri de informații ai României în legătură cu anumite fapte, situație care nu ar fi corectă.

„Atunci când se iau anumite decizii, se iau pe baza datelor care au fost comunicate şi Curtea Constituţională a României, având datele care au fost publicate, a luat decizia respectivă. Pe baza datelor oficiale care au fost comunicate Curţii Constituţionale, aceasta a luat decizia. Aceste date oficiale au fost publicate, materialele care au un statut, toate materialele de secrete de serviciu, pot fi la un moment dat într-o formulă de desecretizare, dar atunci când faci o desecretizare, trebuie să te gândeşti la anumite efecte, la ce expui şi în condiţii în care, de exemplu, nu ştiu, avem date, în anumite documente, care expun nişte ofiţeri de informaţie ai României, legat de un fapt sau altul, nu cred că este corect. Nu mă refer la cazul ăsta, mă refer în general”, a spus Ilie Bolojan la Europa FM.

De asemenea, premierul a declarat că Nicuşor Dan va putea prezenta raportul privind anularea alegerilor, dacă va considera necesar.

„Domnul preşedinte, dacă va considera necesar, va putea să explice, va putea să prezinte acest raport. Nu am niciun fel de problemă pe tema asta şi va fi decizia domnului preşedinte. Guvernul nu are o competenţă în acest domeniu”, a mai spus el.

De asemenea, Ilie Bolojan a spus și că afirmațiile potrivit cărora România susține Ucraina cu sume foarte mari, în condițiile în care țara se confruntă cu dificultăți financiare, sunt false. El a precizat că ajutorul acordat s-a ridicat la aproximativ 50 de milioane de euro, sumă oferită prin alocări bugetare către NATO, organizație care a achiziționat armament pentru sprijinirea Ucrainei.

„Unul din lucrurile vehiculate este că în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susţinem Ucraina cu sume foarte mari. Acesta este un fals. Atunci când am alocat sume de sprijin, anul trecut, de exemplu, dacă ne aducem aminte la final, am dat comunicat de presă legat de sumele pe care le-am alocat şi cred că a fost în jur de 50 de milioane de euro ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, pe acest program de susţinere financiară”, a spus Bolojan la Europa FM.

Bolojan a explicat că, anul trecut, Guvernul a anunțat public sumele alocate pentru acest program de susținere financiară, menționând că sprijinul a fost de aproximativ 50 de milioane de euro. El a subliniat că banii au fost direcționați către NATO, iar din contribuțiile cumulate ale statelor europene au fost achiziționate arme pentru a sprijini Ucraina.

„Trebuie să discutăm foarte deschis nişte lucruri. Vă rog să înţelegeţi că cel mai important lucru pentru o ţară, inclusiv pentru România, este siguranţa naţională. Ea nu se vede, cât timp lucrurile sunt liniştite. Este exact cum este sistemul de termoficare pentru un oraş. Dacă sistemul de termoficare, de cele mai multe ori subteran, funcţionează şi nu-l vezi, lucrurile sunt normale. În momentul în care apare o defecţiune şi ai probleme grave, de exemplu, cu încălzirea, îţi dai seama de această problemă. Şi că ne place, că nu ne place, este o realitate că Ucraina, prin ceea ce face, prin rezistenţa pe care o are în faţa agresiunii ruse, apără practic acest Flanc de est, inclusiv România, de ceea ce se poate întâmpla”, a mai spus şeful Executivului.

