Călin Georgescu a afirmat că momentul 6 decembrie 2024 reprezintă, în opinia sa, un punct major de cotitură în viața publică din România, reiterând ideea că decizia de anulare a alegerilor a fost una abuzivă și coordonată atât intern, cât și extern.

În declarațiile făcute, acesta a vorbit despre lipsa desecretizării unor documente și despre ceea ce consideră a fi o expunere publică a mecanismelor de putere.

„Data de 6 decembrie 2024 a fost un punct de inflexiune pentru că a fost totul și este totul pentru binele nostru suprem. Nu s-a desecretizat ședința CCR, dar s-a desecretizat sistemul. Mai periculoasă decât frauda sistemului este autofrauda, adică înșelarea de sine. Când se ajunge la orbire colectivă și la decadență, adică problema nu este robia, ci faptul că te obișnuiești cu ea. Ori poporul român pe data de 24 noiembrie a spus nu robiei și fariseismului și a spus da lui Dumnezeu, a spus da libertății și democrației participative. Pe cale, de consecință, sistemul pe data de 6 decembrie 2024 a anulat alegerile în timpul alegerilor, când deja votul poporului român în favoarea mea era covârșitor”, a declarat Georgescu.

Călin Georgescu a declarat că alegerile ar fi fost anulate din disperare, susținând că poporul român era pe punctul de a-și lua țara înapoi și că decizia ar fi fost luată împreună cu parteneri externi, respectiv Comisia Europeană.

El a afirmat că acest lucru ar fi dovedit de raportul Comisiei Juridice a Congresului American și, în special, de anexele apărute recent, precizând că anticipase apariția unor clarificări suplimentare și că acestea au început deja să fie făcute publice. De asemenea, a susținut că anexele 6 și 7 ar evidenția ingerințe grave ale Comisiei Europene.

„Ei au anulat alegerile din disperare, pentru că poporul român putea să-și ia țara înapoi Și au făcut-o împreună cu colegi externi, respectiv Comisia Europeană. Lucru dovedit de raportul Comisiei Juridice al Congresului American și în special de anexele care au apărut acum o zi. Eu am precizat că vor apărea și alte clarificări și au apărut. Și vă spun mai departe, vor apărea și mai multe alte clarificări, special începând de astăzi. Ori, anexa 6 și 7 clarifică ingerințele grave ale Comisiei Europene care ar fi trebuit să apere democrația, dar nu a făcut altceva decât împreună cu sistemul din România să o îngroape. Acum, sigur că sistemul l-a făcut o mutare greșită, iar șahul greșeala așteaptă. Și evident că se joacă până când? Până când cade regale”, spune Călin Georgescu.

Fostul candidat a revenit și asupra solicitării de desecretizare a ședinței CSAT din 28 noiembrie 2024, susținând că această măsură ar clarifica responsabilitățile legate de anularea scrutinului.

„Nu s-a desecretizat ședința CSAT, firește, pentru că le este frică. Și are de ce să le fie frică. Pentru că dacă s-ar desecretiza ședința CSAT din data de 28 noiembrie 2024, în 24 de ore ar intra toți la pușcărie. Iar desecretizarea ședinței CSAT nu s-a întâmplat, sigur, încă, dar s-a desecretizat tot sistemul. Și de-aia am spus că este spre binele nostru suprem, pentru că de un an de zile a ieșit la iveală tot și au dat arama pe față”.

Fostul candidat a declarat că cei care au furat alegerile din 6 decembrie fură, în prezent, pâinea de la oameni și distrug vieți și destine.

Acesta a susținut că adevărul a ieșit la iveală și că poporul român a înțeles situația, subliniind că nu a boicotat anularea alegerilor din 6 decembrie, ci a continuat demersurile pentru ca totul să fie deconspirat, inclusiv ceea ce a numit mascarada alegerilor din luna mai.

Cei care au furat alegerile în 6 decembrie, astăzi fură pâinea de la oameni și distrug vieți și distrug destine. Ori totul a ieșit la iveală și poporul român, cu siguranță că a înțeles acest lucru, mai ales și în special, nu am boicotat anularea alegerilor din 6, ci am continuat să mergem mai departe pentru a se deconspira totul. Inclusiv mascarada alegerilor din luna mai. Măștile au căzut și regele este gol”, declară fostul candidat.

În continuarea declarațiilor sale, Călin Georgescu a susținut că decizia de anulare a alegerilor ar avea implicații penale pentru cei care au luat parte la procesul decizional, indicând mai multe posibile infracțiuni.

Acesta a detaliat acuzațiile formulate și a făcut un apel direct către cetățeni: