Călin Georgescu a fost prezent miercuri la Curtea de Apel București, unde se judecă al doilea dosar penal în care este implicat. Cauza se află în etapa de cameră preliminară, fază procesuală în care magistrații analizează legalitatea probelor și a actelor de urmărire penală.

Procesul pe fond nu a început încă.

La ieșirea din sala de judecată, Georgescu a susținut o serie de declarații în fața presei, insistând asupra ideii că acțiunile împotriva sa ar avea o motivație politică.

„Răzbunarea nu este justiție. Răzbunarea este injustiție și sistemul nu s-a răzbunat pe mine, s-a răzbunat pe poporul român care, pe data de 24 noiembrie 2024, trezit în conștiință fiind, a votat adevărul și libertatea, urmând ca pe data de 8 decembrie 2024 să-și fi luat țara înapoi”

Georgescu a afirmat că anularea alegerilor ar fi fost decisă în mod deliberat și că actorii politici ar fi avut cunoștință prealabilă despre acest scenariu.

„Sistemul, evident speriat și cu mare frică, pentru că își pierdea puterea și banii și, în special, se deconspirau toate tâlhăriile de 35 de ani, a anulat alegerile. Act de o gravitate consistentă, dacă nu cea mai mare după 1989 posibilă în statul român, și singura care a distrus democrația.”

Acesta a reiterat ideea revenirii la turul doi și a cerut desecretizarea unor ședințe considerate relevante.

„Desigur că democrația nu se poate întoarce decât prin turul doi înapoi, prin desecretizarea ședinței CSAT și a ședinței informale ce a avut loc înaintea anulării alegerilor din data de 6 decembrie. Eu spun că totul a fost făcut cu premeditare. Toate serviciile secrete știau acest lucru și toate partidele politice știau acest lucru.”

Tonul discursului a devenit mai tranșant în momentul în care Georgescu s-a adresat celor pe care îi consideră responsabili.

„Sigur că înțeleg că le este frică să desecretizeze ședința CSAT și eu le spun: bă, cred că vă este frică. Așa este. Pentru că adevărul va ieși la lumină. Întrebarea mea pentru sistem este: voi nu vă temeți de Dumnezeu? Pentru că de lege văd că nu vă temeți.”

În intervenția sa, Georgescu a invocat teme recurente din discursurile anterioare, precum credința și ideea de sacrificiu.

„Iubirea poporului, iubirea noastră față de Dumnezeu și față de țară, față de pământul strămoșesc, este mult mai puternică și va învinge ura lor față de Dumnezeu și față de poporul român. Pentru că iubirea topește orice. Și, mai mult de atât, iubirea vine din jertfă și adevăr.”

Georgescu a lansat și acuzații la adresa clasei politice, susținând că aceasta ar fi afectat credibilitatea internațională a țării.

„Eu spun doar atât: că ați reușit să distrugeți credibilitatea României internațional. Ați furat tot, tot. Toată această țară a fost furată pentru ca voi să vă cumpărați locurile la putere. Însă spun așa: nu veți putea cumpăra conștiința mea niciodată.”

Declarațiile s-au încheiat cu un mesaj formulat într-o notă severă.

„Nu ați anulat doar alegerile, ați anulat întoarcerea a milioane de români în țara natală, ați anulat voința poporului, ați anulat viața demnă, liberă și prosperă a națiunii române. De aceea, în final, le transmit așa: veți culege ce ați semănat.”

