Aflat în fața unei etape judiciare decisive, Călin Georgescu a vorbit public imediat după ce s-a prezentat la sediul Poliției Buftea, unde a respectat obligația de a semna controlul judiciar. Este prima reacție a acestuia după începerea judecății în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară, context în care discursul său a fost axat pe critica sistemului politic și pe solicitarea unor clarificări legate de anularea alegerilor.

În declarațiile sale, Georgescu a susținut că ruptura dintre cetățeni și clasa politică este una definitivă, alimentată de lipsa de responsabilitate și de decizii luate împotriva interesului public. El a descris starea de nemulțumire socială ca fiind rezultatul direct al modului în care este exercitată puterea politică.

Călin Georgescu a mai vizat direct Partidul Social Democrat și rolul acestuia în actuala coaliție de guvernare, sugerând că lipsa de reacție a formațiunii ar demonstra o trădare a propriului electorat.

„Este un moment greu dar și înălțător și oamenii simt că adevărul a fost ascuns, că se iau decizii împotriva lor și că încrederea s-a rupt. Și s-a rupt definitiv, în special legat de clasa politică. Deoarece clasa politică nu produce nimic, nu face nimic, ci doar trăiește sau huzurește pe spatele poporului român. Viața politică dâmbovițeană se rezumă la cât de repede și cât de bine îl înșeli pe celălalt, asta fac ei între ei. Însă toți la un loc, toată clasa politică, este de acord că trebuie să înșele poporul român. Și dacă mă uit la dezastrul care este astăzi în țară, sacrificiul oamenilor, sărăcia lor, înseamnă că această monstruoasă coaliție nu este în regulă ce se întâmplă. Și dacă cel mai mare partid, Partidul Social Democrat, are cei mai mulți primari în țară și toată lumea tace, înseamnă că PSD, în mod special, nu s-a reformat și a trădat”, transmite Călin Georgescu.

Referindu-se la raportul preliminar al Comisiei Juridice din Congresul Statelor Unite, care menționează și anularea alegerilor din România, Georgescu a afirmat că documentul reprezintă doar începutul unor clarificări mai ample. În același timp, a ironizat raportul anunțat de președintele Nicușor Dan și a cerut desecretizarea ședințelor CSAT și ale Curții Constituționale desfășurate înainte de anularea scrutinului din 6 decembrie 2024.

„În același timp a apărut un raport al Comisiei Juridice a Congresului Statelor Unite ale Americii și acesta este doar începutul. Vor urma și alte clarificări, asta ca să folosesc un eufemism. Cert este însă, că viitorul țării noastre nu se decide în afară, ci aici, prin ceea ce facem noi. Și se vede că minciuna este zdrobitoare și este și foarte complicată, adevărul este simplu și limpede. Pentru că există și oameni în această țară care își vor face datoria, adică adevărul până la capăt, sau cu alte cuvinte turul doi înapoi. Să se desecretizeze ședința CSAT și ședința informală CCR dinaintea anulării alegerilor din 6 decembrie 2024, și eu le transmit așa, că văd că sunt foarte încurcați. Nu trebuie să scrie niciun raport, pentru că asta le ia foarte mult timp și sunt și ei încurcați pentru că nu au ce să scrie. Și ca să nu mai piardă timpul trebuie doar să desecretizeze ședința CSAT. Zidurile infamiei vor cădea. Și primul zid al infamiei va fi Bruxelles-ul”, a mai transmis Călin Georgescu.

În finalul intervenției sale publice, Călin Georgescu a abordat presiunile economice și sociale resimțite de populație, descriind un climat marcat de taxe ridicate, nesiguranță și teamă pentru viitor. El a comparat nivelul actual al poverii fiscale cu perioade istorice considerate opresive.

„Oamenii din România simt presiunea în fiecare zi, în taxe și impozite, care fac să pălească tot ce a făcut regimul fanariot. Sunt neliniști, nesiguranța locului de muncă. Sunt griji enorme legate de familie și întreținerea familiei”, a afirmat Călin Georgescu.

Acesta a prezentat apoi trei direcții pe care le consideră esențiale pentru depășirea crizei: munca, ca fundament al libertății și prosperității, hrana, ca element de securitate națională prin producție internă, și eliminarea risipei din sistemul public. În viziunea sa, statul ar trebui să își asume responsabilitatea și să nu mai transfere costul erorilor politice asupra cetățenilor.

„Cu reguli simple și clare de responsabilizare, cei care nu muncesc în slujba poporului care le plătește salariile nu mai pot ocupa funcții publice”, a precizat Călin Georgescu.

Încheind, fostul candidat la alegerile prezidențiale a apelat la dimensiunea spirituală ca element de rezistență socială, subliniind importanța credinței într-un context pe care îl consideră restrictiv și nedrept.