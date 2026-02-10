Sorin Grindeanu a subliniat că și-ar fi dorit o discuție comună cu liderii Coaliției, menționând absența lui Kelemen Hunor și Dominic Fritz, pentru o dezbatere concretă privind taxele locale. Liderul PSD a precizat că rezonează cu o parte dintre propunerile UDMR și a solicitat un „exercițiu de sinceritate” între centru și teritoriu, inclusiv cu premierul Ilie Bolojan.

„Mă bucur că suntem aici prezenți doi dintre liderii Coaliției de guvernare. Și, recunosc, chiar mi-aș fi dorit să fie alături de noi atât Kelemen Hunor, cât și Dominic Fritz. Ar fi fost o ocazie foarte bună să discutăm împreună, de exemplu, despre taxele locale. Mai ales că vă spun – fără să mă feresc- că rezonez cu mare parte dintre propunerile celor de la UDMR. Tocmai de aceea, astăzi aș vrea cu toții să facem un exercițiu de sinceritate – să lăsăm discursurile triumfaliste și să vorbim deschis despre toți elefanții din încăpere. Și sper că atât dumneavoastră, cât și domnul prim-ministru Bolojan veți fi de acord cu asta”, a spus Grindeanu.

În discursul său, Grindeanu a criticat percepția publică care portretizează primarii ca fiind „incapabili sau corupți”, afirmând că majoritatea acestora se concentrează pe găsirea de soluții pentru investiții esențiale, precum apă, gaze, canalizare, școli și grădinițe.

„În primul rând – știți foarte bine că, în ultima perioadă, s-a tot încercat – cu bună știință și prin toate mijloacele, diabolizarea primarului din România. Pe scurt – dacă nu ești dintr-o localitate binecuvântată de miliardele de la buget, atunci ești prezentat fie ca incapabil, fie ca angajator de pile și amante, fie ca cineva care ia fonduri ca să le fure. Această diabolizare in corpore este însă doar o minciună comodă care exprimă lenea morală și intelectuală a celor incapabili să depășească populismul ieftin. Administrația nu se face cu lozinci și etichete, ci cu multă muncă. Iar adevărul este că marea majoritatea a primarilor sunteți oameni care bateți drumurile săptămânal la București nu pentru privilegii, ci pentru a aduce apă, gaze și canalizare în comunitățile dumneavoastră. Sau pentru a construi școli și grădinițe. Este comod să îi spui unui primar că este incapabil pentru că a întrerupt iluminatul public, după ce i-ai luat toți banii din conturi. Eu cred că această abordare greșită trebuie să înceteze! Așadar – primul exercițiu de sinceritate este să recunoaștem că este nevoie de mai mult respect față de dumneavoastră! De mai puține piedici și de mai mult sprijin concret! În același timp, acest lucru trebuie să funcționeze în ambele sensuri. Responsabilitatea de care trebuie să dea dovadă Guvernul, trebuie să aibă un corespondent credibil și la nivelul comunităților locale.”, a mai spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a declarat că măsurile anunțate de Guvern în domeniul administrației nu reprezintă o reformă adevărată și a criticat tăierile „paușale” care arată bine pe hârtie, dar cresc costurile pentru bunuri și servicii esențiale. Liderul PSD a subliniat că cheltuirea corectă a banului public, stoparea risipei și integritatea în funcția publică trebuie să fie priorități pentru întreaga societate, indiferent de orientarea politică. El a precizat că restructurările sunt necesare doar acolo unde schemele sunt supraîncărcate și a apreciat măsurile luate de primari fără intervenția centrului, subliniind că adevărata reformă nu constă în concedieri arbitrare, ci în gestionarea responsabilă a resurselor publice.

Sorin Grindeanu a precizat că pachetul de măsuri economice și administrative, negociat și închis de luni de zile, va fi implementat, dar în condiții corecte, și va viza atât administrația centrală, cât și pe cea locală. El a subliniat că fondurile destinate comunelor nu vor fi afectate și că partenerii de guvernare i-au înțeles punctul de vedere.

Grindeanu a avertizat că înghețarea investițiilor ar fi echivalentă cu un sabotaj economic și social, mai ales într-o economie aflată, de facto, în recesiune. Prin urmare, el a insistat ca bugetul de stat să asigure continuarea alocărilor pentru programe precum PNDL, Anghel Saligny și PNRR, care susțin cel mai amplu val de investiții publice în mediul rural și mențin locurile de muncă în sectorul afacerilor mici și mijlocii.

Sorin Grindeanu a subliniat necesitatea continuării programelor de investiții și a plăților la zi ale facturilor, insistând că finanțarea pentru programele existente și finalizarea PNRR nu poate fi amânată. Liderul PSD a precizat că toate veniturile din taxele și impozitele locale trebuie să rămână în comunități, pentru a fi folosite în investiții locale, avertizând că altfel bugetul nu va reflecta nevoile autorităților locale.

Grindeanu a mai îndemnat la un „exercițiu de sinceritate” între centru și teritoriu, pentru corectarea greșelilor, luarea măsurilor potrivite și refacerea colaborării, subliniind că trebuie „să folosim mai mult mintea și mai puțin toporul”.