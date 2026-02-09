Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că adevărata reformă a sistemului de sănătate din România trebuie să vizeze în primul rând modul de finanțare și plata serviciilor medicale.

„Adevărata reformă a sistemului de sănătate din România este reforma modului în care este finanțat și în care sunt plătite serviciile medicale”, a afirmat demnitarul.

El a atras atenția asupra problemelor generate de modelul actual, bazat pe o singură casă de asigurări, considerând că monopolul CNAS împiedică dezvoltarea sistemului și elimină competiția.

Alexandru Rogobete a precizat pentru B1 TV că, în absența concurenței, Casa își stabilește propria politică și funcționează după reguli proprii, ceea ce limitează posibilitatea altor instituții de a intra în competiție.

Ministrul a oferit ca exemplu modelul din Israel, unde există patru case de asigurări, iar contribuția este colectată similar României, dar pacienții pot alege instituția preferată. Demnitarul a fost zilele trecute într-o vizită oficială în Israel, ca parte a delegației conduse de Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților și al PSD.

El a subliniat că această competiție între case nu se referă la tarife, ci la serviciile suplimentare și beneficiile incluse în acestea, ceea ce stimulează dezvoltarea sistemului de sănătate.

Alexandru Rogobete și-a exprimat dorința ca un model similar să fie implementat și în România, evidențiind că reforma finanțării reprezintă cheia modernizării sistemului medical.

„Competiția între case nu este pe tarif, pentru că tariful este același, ci pe ce oferă în acel tarif: servicii extra, beneficii, pachete suplimentare. Această competiție stimulează și dezvoltă sistemul de sănătate”, a adăugat ministrul Sănătății.

Ministrul a atras atenția că în sistem există practici care afectează funcționarea corectă a serviciilor publice, menționând concediile medicale fictive ca o formă de fraudare și „căpușare” a sistemului.

Alexandru Rogobete a explicat că recunoașterea problemelor este esențială, menționând că plecatul la ora 11 de de la spitalul de stat la cel privat sau trimiterea pacienților din spitalele publice către cabinetele proprii private sunt exemple de practici care subminează resursele din sănătate.

„Concediile medicale fictive sunt o formă de fraudare și de căpușare a sistemului de sănătate. (…) Eu spun public tot ce se întâmplă în sistem, chiar dacă deranjează. Dacă nu recunoaștem problemele și le ascundem sub preș, ele nu vor fi niciodată rezolvate. Inclusiv plecatul la ora 11 de acasă este o formă de căpușare a sistemului public de sănătate. Trimiterea pacientului din spitalul public la cabinetul propriu privat este o formă de căpușare a sistemului de sănătate”, a spus Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a precizat că atât „marea corupție, cât și mica corupție, care se întâmplă zilnic”, afectează în mod direct resursele disponibile în sistemul sanitar.

El a reamintit că bugetul CNAS a fost dublat între 2023 și 2025, însă lipsurile din spitale persistă, în special în unitățile care nu au fost reorganizate sau reclasificate de peste 30 de ani.

Ministrul a avertizat că, dacă nu se adoptă măsuri urgente, sistemul de sănătate riscă să intre în colaps.