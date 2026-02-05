Președintele Camerei Deputaților și al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis joi, 5 februarie, în timpul vizitei efectuate în Israel, că relațiile dintre România și acest stat ar trebui consolidate printr-o componentă economică mult mai puternică, bazată pe delegații de afaceri care să însoțească vizitele oficiale la nivel înalt.

Liderul social-democrat a arătat că aceasta ar trebui să fie direcția firească în dinamica relațiilor bilaterale.

Sorin Grindeanu a precizat că președintele Israelului, Isaac Herzog, și-a exprimat deschiderea pentru ca o astfel de abordare să prindă contur chiar cu prilejul primei sale vizite oficiale în România.

În același timp, șeful PSD a subliniat pe Facebook că și Guvernul României ar trebui să adopte această strategie, ca parte a măsurilor de relansare economică, prin organizarea unor delegații formate din reprezentanți ai celor mai importante companii românești.

Potrivit liderului PSD, Israelul are o economie în plină expansiune, iar firmele românești ar putea identifica aici oportunități importante de afaceri, mai ales în contextul imaginii favorabile de care România se bucură în acest stat.

Sorin Grindeanu a menționat că oficialii israelieni, inclusiv președintele Herzog, și-au exprimat aprecierea față de poporul român.

În acest context, Grindeanu a susținut că România trebuie să valorifice la maximum această percepție pozitivă și să sprijine activ companiile românești în găsirea de parteneri de afaceri în Israel.

„Delegații de afaceri puternice, la fiecare vizită a liderilor politici din cele două țări – este ceea ar trebui să se întâmple în dinamica relațiilor dintre România și Israel! Președintele Israelului, Isaac Herzog, și-a arătat deschiderea pentru ca această nouă abordare să capete contur chiar cu ocazia primei sale vizite în România. Același tip de abordare trebuie să vină și din partea Guvernului României, ca și componentă a măsurilor de relansare economică. Mai exact să organizeze delegații cu reprezentanți ai celor mai importante firme românești, care să-și valorifice potențialul în țările cu care împărtășim deja relații comerciale importante. Israelul are o economie în plină expansiune și sunt convins că multe companii românești ar putea găsi aici oportunități de afaceri, mai ales pe fondul imaginii bune de care se bucură România în acest stat prieten. „Am o stimă cu totul deosebită pentru poporul român‟, mi-a transmis astăzi președintele Herzog, ca și ceilalți oficiali israelieni cu care m-am întâlnit. România trebuie să valorifice la cote maxime această imagine favorabilă inclusiv din perspectivă economică și să ajute firmele românești să identifice parteneri de afaceri în Israel”, a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

Marți, 3 februarie, Sorin Grindeanu a avut o întâlnire oficială și cu premierul Benjamin Netanyahu.

Președintele Camerei Deputaților a menționat că s-a pus accentul pe proiectele de viitor dintre România și Israel, ambele părți dorind să existe cât mai multe companii implicate în afaceri, în special atunci când vine vorba despre inteligența artificială și inovarea tehnologică.