Un nou proiect energetic susținut de Statele Unite ar putea modifica semnificativ echilibrul pieței gazelor naturale din Balcani și ar slăbi poziția companiei ruse Gazprom în regiune.

Guvernul Bosniei și Herțegovinei a primit oficial o scrisoare de intenție din partea companiei americane AAFS Infrastructure and Energy, care propune construirea gazoductului Southern Interconnection, un proiect evaluat la aproximativ 200 de milioane de dolari.

Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul de Informații Externe al Ucrainei, noua conductă ar urma să conecteze Bosnia și Herțegovina la terminalul de gaz natural lichefiat de pe insula croată Krk.

Această legătură ar crea o alternativă viabilă la ruta Turkish Stream, prin care în prezent ajunge în Bosnia exclusiv gaz rusesc, consolidând astfel diversificarea surselor de aprovizionare.

Prin realizarea acestui proiect, autoritățile de la Sarajevo ar putea reduce semnificativ dependența energetică de Rusia și ar elimina, practic, monopolul deținut de Gazprom pe această piață.

În același timp, inițiativa ar contribui la diminuarea cotei companiei ruse pe o piață europeană care, deși mai restrânsă decât în trecut, continuă să rămână una stabilă.

Construcția gazoductului este programată să înceapă în anul 2026.

În paralel, compania americană propune un pachet mai amplu de investiții, care include construirea unei centrale electrice pe gaz, extinderea conductei Kladanj–Tuzla, precum și modernizarea infrastructurii aeroportuare din Sarajevo și Mostar, proiecte ce ar putea avea un impact economic semnificativ la nivel regional.

Datele prezentate de serviciile de informații și de instituțiile europene evidențiază amploarea scăderii exporturilor de gaz rusesc către Uniunea Europeană.

Înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, în 2021, Rusia furniza aproximativ 157 de miliarde de metri cubi de gaz către UE, ceea ce reprezenta până la 45% din importurile totale. Până la finalul anului 2025, această pondere a coborât la circa 13%, echivalentul a aproximativ 18 miliarde de metri cubi.

Tranzitul gazului rusesc prin Ucraina s-a redus drastic între 2021 și 2024, de la 40 la 17 miliarde de metri cubi, iar de la 1 ianuarie 2025 a fost complet oprit.

Germania a încetat să mai primească livrări prin Nord Stream încă din 2022, iar fluxurile prin gazoductul Iamal–Europa au fost întrerupte definitiv în 2023.

În acest context, Uniunea Europeană a decis renunțarea totală la importurile de gaz rusesc începând cu 2027, o măsură care se înscrie în strategia REPowerEU, lansată în 2022 pentru eliminarea treptată a dependenței energetice de Rusia.