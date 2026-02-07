Dosarul penal a fost trimis în judecată în aprilie 2025 de procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care au documentat activitatea grupului și legăturile acestuia cu instruirile din afara țării.

Potrivit anchetatorilor, cei trei condamnați au participat la sesiuni de pregătire specializată, axate pe dezvoltarea unor scenarii de creare a dezordinilor în masă, pe fondul tensiunilor generate de procesele electorale și de referendumul privind integrarea europeană a Republicii Moldova. Instruirile ar fi inclus atât elemente de organizare și coordonare a acțiunilor de stradă, cât și utilizarea unor tehnologii moderne, menite să amplifice efectul acestor acțiuni.

Persoanele au fost reținute la revenirea în Republica Moldova, chiar la intrarea în țară. În urma perchezițiilor corporale și a verificării bagajelor, autoritățile au descoperit mini-drone dotate cu camere video, precum și mecanisme capabile să arunce recipiente cu substanță inflamabilă. De asemenea, anchetatorii au ridicat componente de drone, elice de rezervă, ochelari VR utilizați pentru pilotaj, echipamente de control radio, telefoane mobile și alte dispozitive digitale.

Potrivit procurorilor, aceste echipamente ar fi putut fi utilizate pentru supravegherea zonelor aglomerate, coordonarea acțiunilor din teren și provocarea unor incidente menite să genereze panică sau haos.

Ancheta a stabilit că atât bărbatul condamnat la cinci ani de închisoare, cât și cele două femei condamnate la câte patru ani au fost instruite să piloteze dronele. În cazul uneia dintre femei, PCCOCS a reținut și rolul de co-organizator, aceasta fiind acuzată că ar fi recrutat și convins alți trei bărbați să participe la instruiri.

Dintre aceștia, doi sunt sportivi, iar al treilea fusese anterior în detenție pentru mai multe infracțiuni, inclusiv pentru omor, fapt care, potrivit anchetatorilor, indică un grad ridicat de periculozitate al grupului și o structură bine definită.

După pronunțarea sentințelor, cei trei condamnați au fost dați în urmărire. Conform informațiilor furnizate de procurori, bărbatul originar din Ungheni a fost plasat în arest preventiv în perioada 2024–2025, la solicitarea PCCOCS, însă a fost eliberat după expirarea termenului maxim de 12 luni prevăzut de legislație. În prezent, acesta se ascunde de autorități.

În ceea ce privește cele două femei, procurorii au solicitat, la momentul respectiv, aplicarea măsurii arestării preventive. Judecătorul de instrucție a dispus însă măsuri diferite: control judiciar pentru învinuita născută în Rusia și domiciliată în Strășeni, respectiv arest la domiciliu pentru cea de-a doua, aflată în Tiraspol.

Instanța de judecată a decis confiscarea tuturor bunurilor și dispozitivelor considerate a fi destinate pregătirii dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova. Lista include mini-dronele cu camere video, pachetele cu elice, ochelarii VR, sistemele de aruncare a corpurilor de grenade, echipamentele de control radio, telefoanele mobile, dispozitivele digitale, precum și bancnote în valuta națională din Bosnia și Serbia.

Autoritățile anunță că urmărirea penală continuă și în privința altor membri ai grupului criminal organizat, care ar fi fost implicați în activități de instruire, recrutare sau planificare a acțiunilor de destabilizare. Procurorii nu exclud noi trimiteri în judecată, pe măsură ce investigațiile avansează.