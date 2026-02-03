Codul Rutier din România stabilește în mod explicit că permisul de conducere categoria B permite conducerea autovehiculelor a căror masă maximă autorizată nu depășește 3.500 de kilograme. Această limită este una strictă și reprezintă criteriul principal în stabilirea dreptului legal de a conduce un anumit tip de vehicul pe drumurile publice.

În cazul unui Cybertruck, problema apare din datele tehnice ale vehiculului. Modelul electric are o masă maximă autorizată estimată între 3,6 și 4,1 tone, în funcție de versiunea comercializată. Prin urmare, acesta depășește pragul legal acceptat pentru categoria B, indiferent dacă este vorba despre o utilizare personală sau ocazională.

Această depășire a limitei de greutate transformă automat Cybertruck într-un vehicul care intră sub incidența altei categorii de permis. Din punct de vedere legal, nu contează că este un vehicul electric sau că este perceput ca o camionetă de lifestyle, ci exclusiv masa maximă autorizată înscrisă în documentele tehnice.

În lipsa unui permis corespunzător, conducerea unui astfel de vehicul pe drumurile publice este considerată nelegală, iar autoritățile pot interveni imediat, inclusiv prin reținerea permisului și declanșarea unor proceduri penale.

Pentru a conduce legal un Cybertruck pe drumurile publice din România, legislația impune deținerea permisului de conducere categoria C.

Această categorie este destinată vehiculelor cu masă mare și presupune condiții suplimentare față de categoria B, inclusiv evaluări medicale mai stricte și probe practice adaptate vehiculelor de mare tonaj.

Șoferii care nu dețin această categorie nu au dreptul legal să conducă un Cybertruck, chiar dacă vehiculul este înmatriculat corect într-un alt stat sau este condus temporar pe teritoriul României. Dreptul de circulație nu este determinat de țara de înmatriculare, ci de respectarea legislației rutiere naționale.

Această situație a fost confirmată recent printr-un caz petrecut în Lugoj, unde un cetățean bulgar aflat în tranzit a fost oprit de polițiști. În urma verificărilor, autoritățile au constatat că acesta deținea doar permis categoria B, deși conducea un Cybertruck.

Ca urmare, permisul i-a fost reținut, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis corespunzător, faptă prevăzută de lege ca infracțiune. Cazul a atras atenția inclusiv asupra riscului ca șoferii să nu fie informați corect cu privire la limitele legale aplicabile unor vehicule atipice (vezi aici detalii).

Pe lângă categoria de permis necesară, legislația rutieră din România prevede și alte condiții care trebuie îndeplinite pentru ca un Cybertruck să poată circula legal pe drumurile publice. Aceste reguli sunt aplicabile tuturor vehiculelor, indiferent de tipul de propulsie sau de țara de proveniență.

Vehiculul trebuie să fie înmatriculat valabil, să dețină certificat de înmatriculare și o poliță de asigurare RCA în vigoare. De asemenea, este obligatorie efectuarea inspecției tehnice periodice, conform termenelor stabilite de lege, chiar și în cazul vehiculelor electrice.

În situația autoturismelor sau vehiculelor înmatriculate în alte state, acestea pot circula pe teritoriul României pentru o perioadă limitată, de regulă de până la 90 de zile, cu respectarea documentelor de asigurare și a reglementărilor privind rezidența vehiculului.

Nerespectarea oricăreia dintre aceste condiții poate conduce la sancțiuni suplimentare, independente de problema permisului de conducere, inclusiv amenzi contravenționale sau imobilizarea vehiculului.

Conducerea unui Cybertruck cu permis categoria B, deși vehiculul depășește masa maximă autorizată pentru această categorie, este considerată încălcare gravă a legislației rutiere. Codul Rutier prevede sancțiuni clare pentru astfel de situații.

Șoferul riscă amenzi contravenționale cuprinse între 870 și 1.160 de lei, iar poliția poate dispune reținerea permisului de conducere pentru a preveni continuarea circulației ilegale. Aceste sancțiuni se aplică independent de faptul că vehiculul a fost condus fără intenția de a încălca legea.

În funcție de circumstanțe, fapta poate fi încadrată ca infracțiune de conducere fără permis corespunzător, conform articolului 335 din Codul Penal. În această situație, legea prevede pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani, mai ales dacă șoferul este recidivist sau dacă produce un accident.

Din punct de vedere financiar, riscurile sunt considerabile. În cazul unui accident, asigurarea RCA nu acoperă daunele, deoarece vehiculul a fost condus fără drept legal, iar șoferul devine direct responsabil pentru toate pagubele materiale și eventualele vătămări corporale produse.