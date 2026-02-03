Prezența unui Tesla Cybertruck pe străzile municipiului Lugoj a atras atenția atât a trecătorilor, cât și a autorităților, fiind vorba despre un model de vehicul extrem de rar întâlnit în România. Autovehiculul, condus de un cetățean bulgar aflat într-o călătorie de lung parcurs din Finlanda, a fost remarcat inițial în parcarea unui restaurant din oraș, scriu cei de la opiniatimisoarei.ro.

Angajații localului, dar și mai mulți locuitori ai municipiului, au fotografiat mașina și au distribuit imaginile pe rețelele de socializare, surprinși de designul neobișnuit și de dimensiunile vehiculului. Apariția a generat rapid reacții online și a contribuit la creșterea vizibilității cazului.

O parte dintre aceste imagini au ajuns și la redacție, fiind transmise de un cititor al publicației Opinia Timișoarei, care a dorit să semnaleze prezența mașinii în oraș. Materialele foto au documentat staționarea vehiculului și interesul stârnit în rândul comunității locale.

În urma acestor informații și a observării directe în trafic, polițiștii rutieri din Lugoj au decis să oprească autovehiculul pentru un control de rutină, desfășurat pe strada Caransebeșului.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat că șoferul, un bărbat în vârstă de 39 de ani, nu deținea permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul Tesla Cybertruck. Acesta se afla în tranzit pe teritoriul României, fără a cunoaște sau respecta particularitățile legislative naționale privind acest tip de autovehicul.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au transmis oficial circumstanțele în care a avut loc controlul și rezultatul verificărilor efectuate în bazele de date.

„La data de 25 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Rutier Lugoj au oprit pentru control, pe strada Caransebeșului din municipiu, un autovehicul condus de către un bărbat de 39 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, a rezultat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru categoria din care face parte autovehiculul. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără a deține permisul de conducere corespunzător categoriei din care face parte acesta”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Ca urmare a acestei constatări, șoferul a fost lăsat fără drept de a conduce, iar cazul a fost încadrat penal, conform legislației în vigoare.

Situația a readus în discuție reglementările legale din România referitoare la conducerea vehiculelor de mare tonaj. Deși este perceput ca un autoturism, Tesla Cybertruck depășește limitele de masă pentru care este valabil permisul de conducere categoria B.

Codul Rutier prevede că permisul categoria B permite conducerea vehiculelor cu o masă totală maxim autorizată de cel mult 3.500 de kilograme. În cazul Tesla Cybertruck, masa maximă autorizată este peste acest prag, fiind estimată între 3,6 și 4,1 tone, în funcție de versiunea constructivă.

Din acest motiv, pentru a putea fi condus legal pe drumurile publice din România, acest tip de vehicul necesită permis de conducere categoria C, destinat vehiculelor de transport greu. Lipsa acestui tip de permis a stat la baza sancțiunii aplicate șoferului aflat în tranzit.

După finalizarea verificărilor, Tesla Cybertruck a părăsit parcarea restaurantului doar după ce a fost preluat de un prieten al conducătorului auto, care s-a aflat la volan. Șoferul sancționat a ocupat locul din dreapta, continuându-și deplasarea fără a mai putea conduce vehiculul.