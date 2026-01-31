Într-o serie de e-mailuri publicate recent, Larry Summers îl întreba pe Jeffrey Epstein, în mai 2017, „Cât de vinovat este Donald?”, discutând ideea că Rusia ar fi putut sprijini victoria lui Trump în alegerile din 2016, ipoteză pe care Summers o considera „plauzibilă, dar nu certă”. Donald Trump a negat în mod repetat orice implicare în acest sens. Epstein i-a răspuns că „lumea ta nu înțelege cât de prost este el în realitate”.

Într-un e-mail anterior, din octombrie 2016, Summers îl întreba pe Epstein cât de plauzibil ar fi ca Trump să fi consumat cocaină, iar Epstein a răspuns „Zero”.

În iulie 2017, Summers i-a scris lui Epstein că „prietenul tău este bolnav psihic”, iar Epstein a clarificat că persoana respectivă „nu este prietenul meu și ți-am spus asta și înainte”.

Deși Trump nu a fost menționat explicit în toate mesajele, cei doi au discutat despre acțiunile sale de politică externă și dacă, în opinia lui Summers, „era mai bun decât Hillary”. Epstein a susținut bilanțul său, menționând activitatea legată de Israel și India.

Documentele arată că Epstein și Summers au corespondat ani de zile, chiar și după prima condamnare a lui Epstein. Summers nu a comentat noile informații, însă anterior declara pentru CNN că este „profund rușinat” de corespondența cu Epstein și și-a luat concediu de la Harvard în noiembrie.

Documentele publicate vineri de Departamentul de Justiție al SUA arată că Elon Musk a avut comunicări mai ample și mai cordiale cu finanțistul și infractorul sexual Jeffrey Epstein decât se știa anterior. E-mailurile, datând din 2012 și 2013, indică că cei doi au discutat în mod amiabil, în două rânduri separate, despre posibile planuri ca Musk să viziteze insula lui Epstein, Little St James. Schimburile de mesaje sugerează că discuțiile nu s-au concretizat în vizita propriu-zisă, din cauza unor dificultăți logistice, potrivit The Guardian.

„Voi fi în zona BVI/St Bart’s în perioada sărbătorilor. Există un moment bun pentru o vizită?”, scria Musk pe 13 decembrie 2013 „Oricare zi între 1 şi 8. Vedem pe parcurs, dacă vrei. e mereu loc pentru tine”, i-a răspuns Epstein.

Musk a trimis ulterior mai multe e-mailuri în care și-a detaliat programul, iar cei doi au convenit asupra datei de 2 ianuarie pentru vizită. Totuși, corespondența s-a încheiat cu un mesaj din partea lui Epstein, care a anunțat că va trebui să rămână la New York și și-a exprimat regretul că întâlnirea nu va putea avea loc.

„Veşti proaste – din păcate, programul meu mă va ţine în New York. Aşteptam cu nerăbdare să petrecem în sfârşit ceva timp împreună, doar pentru distracţie, aşa că sunt foarte dezamăgit. Sper să putem programa o altă dată în viitorul apropiat”, a scris Epstein.

În noiembrie 2012, Epstein i-a trimis lui Musk un e-mail în care îl întreba „Câte persoane veţi fi pentru elicopterul spre insulă”. „Probabil doar Talulah şi cu mine. În ce zi/noapte va fi cea mai nebună petrecere pe insula ta?”, a răspuns Musk, într-o aparentă referire la fosta sa soţie, Talulah Riley.

Musk a răspuns cu un e-mail pe 25 decembrie, după ce Epstein îl invitase să facă vizita și îi oferise acces la elicopterul său.

„Ai vreo petrecere planificată?”, întreba Musk, spunând că a munct oarte mult şi vrea să intre în atmosfera de petrecere în St Barts sau în altă parte şi să se dezlănţuie.

Pe 2 ianuarie 2013, Elon Musk i-a transmis lui Jeffrey Epstein că vizita planificată pe insula acestuia „nu va mai avea loc” din motive logistice. Deși Musk s-a declarat constant critic față de Epstein și a negat legături personale, e-mailurile recente sugerează interacțiuni mai apropiate decât a recunoscut public. În 2019, CEO-ul Tesla declara pentru Vanity Fair că Epstein era „un individ dubios” și că a refuzat repetatele invitații ale acestuia de a vizita insula sa.

Documentele arată și că asistenta lui Epstein, Lesley Groff, încerca să organizeze un prânz la SpaceX în 2013, dar nu este clar dacă Musk a participat. Alte mesaje din martie 2013 indică schimburi de felicitări după o lansare de rachetă SpaceX.

E-mailurile fac parte dintr-un set de 3 milioane de documente publicate vineri de Departamentul de Justiție al SUA. Musk nu a comentat imediat informațiile. Anterior, numele său a apărut în documente și programe zilnice ale lui Epstein, inclusiv o notare din 2014 privind o posibilă vizită pe insulă, pe care Musk a negat-o.

Musk a mai afirmat că a vizitat o singură dată apartamentul lui Epstein din Manhattan, împreună cu fosta sa soție Talulah Riley, pentru circa 30 de minute, ca parte a documentării pentru o carte a acesteia. Deși a negat legături personale, Musk a invocat numele lui Epstein în conflictele publice cu alte persoane influente, inclusiv Donald Trump și Bill Gates, postări pe care ulterior le-a șters sau le-a clarificat.

„Cine se crede Bill Gates să facă comentarii despre bunăstarea copiilor, având în vedere că a frecventat cercul lui Jeffrey Epstein?”, a spus Musk.

Documente recent făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA dezvăluie o serie de afirmații controversate atribuite infractorului sexual Jeffrey Epstein, vizându-l pe Bill Gates. Potrivit unor e-mailuri din 18 iulie 2013, Epstein susținea că Gates ar fi avut relații sexuale cu femei din Rusia, ar fi contractat o boală cu transmitere sexuală și ar fi cerut antibiotice pentru a le administra pe ascuns fostei sale soții, Melinda Gates, informează Daily Mail Online.

Mesajele, transmise aparent de Epstein către el însuși, reflectă și nemulțumirea sa legată de deteriorarea relației cu Gates după șase ani de apropiere.

„Pentru a adăuga insultă la rană, mă implorați să șterg emailurile referitoare la boala dumneavoastră cu transmitere sexuală, rugămintea dumneavoastră să vă ofer antibiotice pe care să le puteți da pe ascuns Melindei și descrierea penisului dumneavoastră”.

În aceleași documente, Epstein pare să fi încercat să redacteze o scrisoare în numele lui Boris Nikolic, fost consilier apropiat al lui Bill Gates, prin care acesta ar fi anunțat demisia sa din cadrul Fundației Bill & Melinda Gates.

Textul atribuit lui Nikolic conține acuzații privind presupuse solicitări „imorale” sau „nepotrivite” ale lui Gates, incluzând obținerea de medicamente, gestionarea unor presupuse relații extraconjugale și alte situații considerate problematice. Niciuna dintre aceste afirmații nu a fost verificată, iar documentele fac parte dintr-un volum extins de materiale publicate de autorități.

Bill Gates a negat în mod repetat orice comportament nepotrivit și a declarat că regretă orice asociere cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, care a murit în detenție în 2019, așteptând procesul într-un caz de trafic sexual.

Odată cu publicarea documentelor, au fost făcute publice și fotografii nedatate în care Gates apare alături de Epstein.

Bill și Melinda Gates au divorțat în 2021, iar presa americană a relatat că relația lui Gates cu Epstein ar fi influențat decizia de separare, deși Melinda Gates nu a făcut publice detalii.

Reprezentanții ambilor au fost contactați pentru comentarii după apariția noilor documente.