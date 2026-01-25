Robotica alimentată de inteligența artificială reprezintă o oportunitate „unică într-o generație” pentru Europa, susține directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang. Într-un discurs susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, acesta a afirmat că avantajul competitiv al continentului îl reprezintă baza sa industrială solidă, care poate fi valorificată prin integrarea noilor tehnologii AI, potrivit cnbc.com.

„Acum vă puteți îmbina capacitatea industrială, capacitatea de producție, cu inteligența artificială, iar acest lucru vă aduce în lumea inteligenței artificiale fizice sau a roboticii”, a spus el într-un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, miercuri.

Potrivit lui Huang, Europa are ocazia să sară direct într-o nouă etapă a dezvoltării tehnologice, depășind paradigma dominantă a erei software-ului, dominată până acum de Statele Unite.

Aceasta reprezintă o oportunitate de a „depăși” era software-ului, a adăugat el, care a fost condusă de SUA.

La rândul său, fostul director executiv al Google și investitor în tehnologie, Eric Schmidt, a atras atenția că Europa riscă să devină dependentă de soluții dezvoltate în China dacă nu își consolidează rapid propriul ecosistem de inteligență artificială.

Schmidt a subliniat necesitatea investițiilor în laboratoare europene de inteligență artificială open source, precum și urgența abordării costurilor ridicate la energie, considerate un obstacol major pentru dezvoltarea tehnologică.

Interesul din sectoarele industrial și tehnologic s-a mutat tot mai mult către robotica autonomă, pe fondul progreselor rapide din domeniul inteligenței artificiale, care permit dezvoltarea unor capabilități avansate.

Mai mulți giganți industriali europeni, printre care Siemens, Mercedes-Benz Group, Volvo și Schaeffler, au anunțat în ultimul an proiecte de robotică și parteneriate cu firme specializate în tehnologii autonome.

În paralel, marile companii din tehnologie își intensifică investițiile. CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat în septembrie că 80% din valoarea companiei va proveni de la roboții umanoizi Optimus. De asemenea, divizia de inteligență artificială DeepMind a Google a lansat modele dedicate roboticii în 2025, iar Nvidia a anunțat în martie parteneriate cu Alphabet pentru dezvoltarea inteligenței artificiale fizice.

Interesul crescut al industriei este dublat de un apetit puternic din partea investitorilor. Companiile care dezvoltă soluții de robotică au atras finanțări record în 2025, în valoare totală de 26,5 miliarde de dolari, potrivit datelor furnizate de platforma Dealroom.

Pentru ca Europa să poată valorifica pe deplin oportunitățile oferite de inteligența artificială, aprovizionarea cu energie trebuie tratată ca o prioritate strategică, a subliniat Jensen Huang.

„Cred că este destul de sigur că trebuie să luăm în serios creșterea aprovizionării cu energie, astfel încât să putem investi în stratul de infrastructură și să putem avea un ecosistem bogat de inteligență artificială aici, în Europa”, a spus Huang.

Regiunea se confruntă cu unele dintre cele mai ridicate costuri energetice din lume, iar acest aspect riscă să frâneze dezvoltarea infrastructurii necesare pentru inteligența artificială. Șeful Microsoft, Satya Nadella, a avertizat la rândul său că prețul energiei va deveni un criteriu esențial în determinarea succesului țărilor în competiția globală pentru AI.

Europa se confruntă deja cu acces limitat la energie, în contextul în care hiperscalerii încearcă să implementeze centre de date și infrastructură AI la scară largă în regiune.

Potrivit lui Huang, ritmul dezvoltării nu va încetini. Inteligența artificială a declanșat „cea mai mare construcție de infrastructură din istoria omenirii”, a afirmat acesta în fața participanților de la Davos.

„Acum am investit câteva sute de miliarde de dolari în acest proces. Există trilioane de dolari în infrastructură care trebuie construită.”

Deși Europa a fost depășită până acum de rivalii americani și asiatici în cursa pentru inteligența artificială, continentul a început să mobilizeze resurse pentru construirea de centre de date și pentru implementarea noilor tehnologii, însă la o scară mult mai redusă decât în Silicon Valley.

Mistral AI, principalul startup european din domeniu, a fost evaluat la 11,7 miliarde de euro (13,7 miliarde de dolari) într-o rundă de finanțare anul trecut, o valoare modestă în comparație cu OpenAI, evaluată la peste 500 de miliarde de dolari.