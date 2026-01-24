Papa Leon al XIV-lea a avertizat din nou, sâmbătă, asupra pericolelor inteligenţei artificiale (AI) şi „lipsei de transparenţă în crearea algoritmilor” care reglementează funcţionarea diferitelor chatbot-uri, informează AFP.

„Sunt mai ales chatbot-urile bazate pe modele lingvistice mari (LLM)”, precum ChatGPT sau Gemini, „care se dovedesc a fi deosebit de eficiente în persuasiunea ocultă”, denunţă papa american.

De la alegerea sa în luna mai a anului trecut, Papa Leon nu a încetat să avertizeze asupra pericolelor AI.

„Modelele de AI sunt modelate de viziunea asupra lumii a celor care le construiesc şi pot, la rândul lor, să impună moduri de gândire prin reproducerea stereotipurilor şi prejudecăţilor prezente în datele pe care le exploatează”, scrie Leon al XIV-lea într-un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Comunicaţiilor Sociale.

El denunţă, de asemenea, „sistemele care vând o probabilitate statistică” – ceea ce face AI – „ca fiind cunoaştere, oferindu-ne cel mult aproximări”.

Papa Leon al XIV-lea este, de asemenea, îngrijorat de faptul că „în spatele acestei forţe invizibile enorme care ne afectează pe toţi, se află doar câteva companii” şi se teme de „un control oligopolistic (…) al AI”.

„Provocarea care ne aşteaptă nu este aceea de a opri inovarea digitală, ci de a o guverna, de a fi conştienţi de caracterul său ambivalent”, spune el.

Pentru a ajunge la acest rezultat, „este din ce în ce mai urgent să introducem în sistemele educaţionale de la toate nivelurile alfabetizarea în domeniul mass-media, al informaţiei şi al AI”, recomandă Papa Leon.

„Revoluţia digitală necesită o alfabetizare digitală (…) pentru a înţelege modul în care algoritmii modelează percepţia noastră asupra realităţii”, a continuat Papa.

În urmă cu o lună, Leon al XIV-lea a denunţat cursa pentru AI în domeniul militar, considerând că „delegarea către maşini a deciziilor privind viaţa şi moartea persoanelor umane” este o „spirală distructivă”.