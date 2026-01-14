Televiziunea Kanal D a transmis miercuri, 14 ianuarie, că jurnalista Nicoleta Drăgușin s-a stins din viață prematur, vestea fiind primită cu durere de întreaga echipă a Știrilor Kanal D. Reprezentanții postului au arătat că pierderea este una grea, subliniind profesionalismul, dedicarea și curajul de care Nicoleta Drăgușin a dat dovadă de-a lungul întregii sale cariere. Totodată, Kanal D a transmis condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor care au cunoscut-o și apreciat-o.

Nicoleta Drăgușin a fost recunoscută drept una dintre cele mai experimentate jurnaliste de televiziune din România, cu o carieră internațională remarcabilă. Timp de peste 25 de ani, aceasta a relatat evenimente de importanță majoră de pe toate continentele, fiind prezentă constant în zone de conflict, în centrele marilor decizii politice și în locuri afectate de crize umanitare sau dezastre naturale.

Aproape 18 ani din cariera sa au fost legați de Știrile Kanal D, unde Nicoleta Drăgușin și-a început activitatea în calitate de News Editor. De-a lungul timpului, a devenit una dintre cele mai solide voci ale redacției, contribuind decisiv la dezvoltarea componentelor de știri internaționale ale postului. Colegii săi au apreciat-o pentru experiența vastă, calmul în situații-limită și capacitatea de a coordona echipe în contexte dificile.

Un moment definitoriu al parcursului său profesional a fost acela în care a devenit prima corespondentă CNN din România.

Prin această poziție, Nicoleta Drăgușin a facilitat ulterior un proiect important de colaborare între Știrile Kanal D și CNN, unul dintre cele mai influente posturi de știri din lume. Această deschidere internațională a contribuit la creșterea vizibilității jurnalismului românesc pe plan global.

Născută în ianuarie 1980, în Roșiorii de Vede, județul Teleorman, Nicoleta Drăgușin a urmat Facultatea de Științe Politice, specializarea Relații Internaționale, în perioada 1998–2002. Deși pregătirea sa academică era orientată spre diplomație și politică externă, interesul pentru jurnalism s-a manifestat încă din timpul studenției.

Ulterior, și-a consolidat formarea profesională prin participarea la CNN International Professional Program în 2004 și la US State Department International Visitors Program în 2005.

Prima experiență în televiziune a avut loc într-un moment cu încărcătură istorică majoră, pe 11 septembrie 2001, ziua atacurilor de la World Trade Center și Pentagon, evenimente care aveau să schimbe lumea și să marcheze profund jurnalismul internațional.

După un scurt stagiu la OTV, Nicoleta Drăgușin a activat ca jurnalist și corespondent internațional la Realitatea TV între 2002 și 2008, iar din 2003 a ocupat și funcția de director al Departamentului Știri Internaționale.

Încă din 2004, a devenit World View Contributor pentru CNN, participând la mai multe stagii de pregătire la sediul central al postului din Atlanta, Statele Unite. Experiența acumulată i-a permis să se afirme drept unul dintre cei mai apreciați jurnaliști români specializați în știri internaționale.

Din 2011, a fost corespondentul France 24 International în România, realizând transmisiuni live urmărite de milioane de telespectatori din întreaga lume.

Cariera sa a inclus relatări de la evenimente cu impact global major. În 2003, a făcut parte din echipa care a coordonat transmisiile din timpul războiului din Irak, iar ulterior a relatat despre criza umanitară din Darfur, Sudan.

A fost prezentă la Kiev în timpul Revoluției Portocalii din 2005 și a devenit primul jurnalist TV român care a transmis din New Orleans după uraganul Katrina. În 2006, a fost singura jurnalistă din România aflată la Beirut în timpul războiului din Liban, relatând și despre epidemia de gripă aviară și inundațiile masive din acel an.

După 2008, Nicoleta Drăgușin a avut un rol esențial în facilitarea colaborării dintre Departamentul de Știri Kanal D și CNN International, în cadrul proiectului CNN World Report.

Printre reportajele sale notabile s-au numărat cele despre alegerile parlamentare din România, jaful de artă din Olanda sau atentatul terorist de la Nisa din 2016, eveniment relatat în direct de la fața locului.

„Îmi tremură și acum sufletul după ceea ce s-a întâmplat aseară. Sunt pe Coasta de Azur și urma să mergem la acest eveniment, unul dintre cele mai mari organizate de Ziua Republicii… Aseară erau zeci de victime întinse pe asfalt, camionul a fost condus 2 km prin mulțime, zona aia e cercetată acum de anchetatori și criminaliști”, povestea jurnalista la acel moment.

De asemenea, a transmis de la Parlamentul European, de la summit-uri europene și NATO, precum și de la începutul pandemiei din Spania.

Unul dintre ultimele momente istorice prezentate de Nicoleta Drăgușin pentru Știrile Kanal D a fost moartea Papei Francisc, în aprilie 2024, când a explicat telespectatorilor procedurile funerare și procesul de alegere a noului Papă, Leon al XIV-lea.

Nicoleta Drăgușin a fost căsătorită cu jurnalistul Ionuț Mihalcea, tot de la Kanal D.

„A lăsat în urmă o moștenire profesională unică, construită pe curaj, profesionalism și dedicare absolută în fața celor mai dificile evenimente”, transmit foștii ei colegi.