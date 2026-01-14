Victor Ciutacu abordează direct, încă din debutul mesajului său, tema bucuriei afișate pe rețelele sociale atunci când emisiuni consacrate dispar sau când jurnaliști și moderatori ies din prim-planul televiziunii. Jurnalistul consideră că aceste reacții reflectă o problemă mai profundă a spațiului public, în care dispariția unor produse media este întâmpinată cu satisfacție, nu cu analiză sau dezbatere.

În postarea sa, Victor Ciutacu face referire explicită la nume cunoscute din televiziune, subliniind că gusturile publicului nu ar trebui să se transforme în atacuri la adresa celor care activează în industrie. În viziunea sa, simplul fapt că un anumit tip de conținut nu este pe placul unei părți a publicului nu justifică reacțiile virulente din mediul online.

„E dezgustătoare bucuria din social media că dispar emisiuni consacrate din grilele televiziunilor, că se dau oameni afară, că ies din piață moderatori și realizatori de emisiune care chiar lasă urme în industrie. Nu vă plac Capatos și Măruță, nu vă uitați. D-aia n-aveți voi pulover pe gât, că stau ăia doi în geam de-o veșnicie”, spune Ciutacu.

Mesajul jurnalistului sugerează că responsabilitatea consumului media aparține publicului, iar opțiunea de a schimba canalul sau platforma este suficientă, fără a transforma preferințele personale în campanii de discreditare.

În continuarea mesajului, Victor Ciutacu extinde discuția către funcționarea pieței media și statutul jurnaliștilor ca parte a unui mecanism economic. El afirmă că, asemenea oricărui produs comercial, emisiunile și realizatorii au un ciclu de viață, influențat de audiențe, bani și decizii de management.

Jurnalistul subliniază că televiziunea este, în esență, o industrie dependentă de resurse financiare, iar acest lucru se reflectă atât în grilele de programe, cât și în stabilitatea locurilor de muncă din domeniu. Din această perspectivă, dispariția unor emisiuni nu ar trebui tratată ca o victorie personală de către public.

„Mâine o să cășunați pe Negru, pe Badea, pe Gâdea, pe mine sau pe oricare dintre noi vi se pare că vă barează vouă, frustraților, aspirațiile către o viață mai bună. Toți cei care prestăm în media avem, fiecare-n parte, un ciclu de viață. Exact ca orice produs comercial, că, până la urmă, asta suntem. Televiziunea funcționează pe bani, la fel cum și facturile individuale se achită tot cu bani”, adaugă jurnalistul.

Victor Ciutacu atrage atenția și asupra percepției publicului legate de permanență, sugerând că, în timp ce jurnaliștii și emisiunile sunt trecătoare, o parte a consumatorilor de media se raportează la propriile opinii ca la adevăruri imuabile.

Un alt punct important din mesajul lui Victor Ciutacu este legat de migrarea publicului către platforme digitale și de impactul noilor tehnologii asupra modului în care este consumată informația. Jurnalistul menționează explicit alternativele precum TikTok și alte surse online, pe care publicul le poate alege liber, dar avertizează asupra superficialității și a lipsei de criterii.

În acest context, el introduce și tema inteligenței artificiale, pe care o vede ca pe un beneficiar direct al unui spațiu public dominat de reacții impulsive și lipsă de discernământ. Comparând situația actuală cu avertismentele lansate în trecut de oameni de afaceri sau personaje publice, Ciutacu sugerează că unele semnale ignorate anterior se dovedesc relevante astăzi.