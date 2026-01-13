„La Măruță”, unul dintre cele mai vechi formate de divertisment din portofoliul PRO TV, va fi scos definitiv din program începând cu data de 6 februarie 2026, potrivit unui comunicat transmis de postul de televiziune pe 12 ianuarie. Anunțul a fost făcut public luni seară și marchează finalul unui proiect care a fost difuzat timp de 18 ani consecutivi, ocupând un loc stabil în grila zilnică a postului.

Reprezentanții PRO TV au explicat că decizia nu este una izolată, ci se înscrie într-un proces mai larg de ajustare a conținutului editorial. Postul a precizat că schimbările urmăresc să răspundă mai bine comportamentelor actuale de consum media, care includ atât televiziunea clasică, cât și platformele digitale, într-un context de piață aflat într-o transformare constantă.

În comunicatul oficial, PRO TV subliniază direcția strategică a acestei decizii, arătând că obiectivul este adaptarea la noile așteptări ale publicului și la dinamica mediului media.

„Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continua evoluție”.

Anunțul retragerii emisiunii La Măruță vine într-un moment în care mai multe posturi de televiziune comerciale își reevaluează formatele consacrate, pe fondul competiției crescute cu mediul online și al schimbărilor în obiceiurile de consum ale telespectatorilor.

După comunicarea oficială a deciziei, Cătălin Măruță a transmis un mesaj amplu în care a vorbit despre semnificația încheierii emisiunii „La Măruță”, atât din perspectivă profesională, cât și personală. Prezentatorul a subliniat că proiectul a depășit, în timp, statutul unui simplu format de televiziune și a devenit o parte esențială din viața sa.

În mesajul său, acesta a rememorat parcursul emisiunii și relația construită cu publicul de-a lungul anilor, insistând asupra experiențelor și poveștilor aduse în fața telespectatorilor.

„Au fost 18 ani în care La Măruţă a fost mai mult decât o emisiune şi a devenit o parte importantă din viaţa mea şi, sunt convins, şi din vieţile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învăţat şi am descoperit poveştile extraordinare ale invitaţilor noştri”.

Cătălin Măruță a descris perioada petrecută la PRO TV drept un capitol definitoriu, cu o încărcătură emoțională puternică, care va rămâne relevant indiferent de proiectele viitoare.

„Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu”.

În același mesaj, prezentatorul a făcut referire la planurile sale viitoare, menționând o orientare mai accentuată spre zona digitală și dezvoltarea unor formate noi.

„Acum sunt curios şi privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online şi noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei şi publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii şi le mulţumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtăşit cu mine”, a transmis Cătălin Măruță.

Conducerea PRO TV a venit, la rândul său, cu o reacție oficială, explicând că închiderea emisiunii La Măruță nu reprezintă o ruptură, ci o etapă firească într-un proces mai amplu de transformare editorială. CEO-ul PRO TV, Aleksandras Cesnavicius, a evidențiat importanța formatului în istoria postului și contribuția echipei care l-a realizat.

În mesajul său, acesta a subliniat rolul emisiunii în peisajul televiziunii românești și relația de durată cu prezentatorul.

„La Măruţă a fost un format unic pe piaţa de televiziune din România şi o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei şi lui Cătălin Măruţă pentru contribuţia lor remarcabilă”.

Totodată, CEO-ul PRO TV a insistat asupra faptului că decizia se înscrie într-o strategie de evoluție și nu într-un proces de separare definitivă.

„Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluţie naturală, parte a unei transformări mai ample de conţinut pe care o vom implementa în perioada următoare”.

Potrivit informațiilor transmise de PRO TV, managementul postului analizează în prezent opțiuni prin care echipa de producție a emisiunii La Măruță să fie implicată în alte proiecte interne. Scopul declarat este valorificarea experienței acumulate de-a lungul anilor și integrarea acesteia în noile direcții editoriale ale postului.