Orla Kelly a murit miercuri, în locuința sa din Dungarvan, comitatul Kilkenny, avându-i alături pe soțul său și pe cele două fiice.

Blaise Smith a confirmat vestea într-o postare publicată pe Facebook și Instagram, unde a distribuit mai multe fotografii și necrologul soției sale. El a transmis că partenera sa de viață, alături de care era din 1992, s-a stins după ce sute de persoane au venit să îi aducă un ultim omagiu.

În mesajul familiei, Orla Kelly este descrisă drept o persoană plină de energie și bucurie, care va fi profund regretată de cei care au cunoscut-o. Familia a mulțumit, de asemenea, echipelor medicale și personalului care i-au oferit îngrijire și sprijin în perioada dificilă prin care a trecut.

„Orla Kelly, strălucita, luminoasa și frumoasa mea soție și parteneră de viață din 1992, a murit. A doua fotografie de aici arată curcubeul perfect care a apărut chiar deasupra casei la sfârșitul priveghiului de aseară, la ora 21:00, după patru ore în care câteva sute de persoane au stat la coadă de la poartă și până de-a lungul drumului. Astăzi va fi înmormântată la poalele Munților Blackstairs”, a spus soțul ei, potrivit Express.

Până în prezent nu a fost anunțată oficial cauza decesului.

Orla Kelly s-a născut la 29 iulie 1966 și s-a format inițial ca arhitect. Și-a început cariera profesională la Milano, înainte de a reveni în Irlanda, unde a lucrat ca consultant independent în design.

Popularitatea națională a venit odată cu apariția sa în emisiunea imobiliară „Our House”, difuzată de postul public RTÉ. În cadrul programului, Orla Kelly era specialistă în amenajări interioare și proiecte de tip „do it yourself”, colaborând cu prezentatorul Duncan Stewart.

De-a lungul anilor, ea a participat la numeroase proiecte de design pentru locuințe private, hoteluri boutique și spații comerciale. Printre proiectele cu care și-a asociat numele se numără Tubrid Castle, Butler House și Zuni Restaurant and Boutique Hotel.

Pe lângă activitatea din televiziune și design, Orla Kelly a avut și o implicare politică.

În 2019 a candidat la alegerile locale din partea partidului Fine Gael în districtul municipal Callan-Thomastown. Ulterior, a ocupat și funcția de președinte al organizației Fine Gael din circumscripția Carlow-Kilkenny.

Cei care au colaborat cu ea au descris-o drept o persoană energică, directă și implicată în viața comunității.

Festivalul de Arte din Kilkenny, în al cărui consiliu de administrație a activat timp de mai mulți ani, a transmis un mesaj de condoleanțe după anunțarea decesului.

Reprezentanții instituției au amintit contribuția sa la dezvoltarea proiectelor culturale și au descris-o ca pe o persoană plină de viață, curajoasă și generoasă, a cărei companie era întotdeauna apreciată.

„Suntem profund întristați să aflăm despre moartea Orlei Kelly. Designer talentat, actriță, prezentatoare și politician, Orla a făcut parte din Consiliul de Administrație al Festivalului de Arte din Kilkenny timp de mulți ani și ne-a sprijinit în mai multe feluri decât putem număra. Era plină de viață, veselă și curajoasă în toate sensurile bune ale cuvântului. Timpul petrecut în compania Orlei era întotdeauna îmbogățitor. Ne va lipsi și transmitem cele mai sincere condoleanțe lui Blaise, Freagh și Morgan, precum și tuturor celor care au iubit-o”, se arată în omagiul adus de Festivalul de Arte din Kilkenny.

Numeroși prieteni și admiratori au lăsat mesaje pe rețelele sociale, evocând personalitatea sa caldă, simțul umorului și energia cu care se implica în toate proiectele sale.

Orla Kelly lasă în urmă soțul său, artistul Blaise Smith, cele două fiice, Freagh și Morgan, precum și o familie extinsă care include nepoți și alte rude apropiate.