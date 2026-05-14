Un mare actor s-a stins din viață. În mesaj, actrița a transmis că fratele său, Michael Stone, a decedat în urma unei perioade lungi de suferință, menționând că îi dorește să se odihnească în pace.

Postarea a fost semnată de Sharon Stone și de copiii acesteia, Roan, Laird și Quinn, potrivit informațiilor publicate de People.

„Mike Stone, fratele meu mai mare, a decedat în urma unei suferințe îndelungate. Odihnească-se în pace”, a transmis Sharon Stone pe Instragram

Amintim că Michael Stone a jucat alături de sora sa în filmul „The Quick and the Dead”, lansat în 1995. Debutul său pe marele ecran a avut loc cu cinci ani înainte, în producția „End of the Night”.

De-a lungul carierei, Michael Stone a apărut în special în seriale de televiziune, printre care „CSI: Miami” și „The Bold and the Beautiful”, dar și în filmele „Eraser” și „Malevolence”. Ultimul său rol a fost în filmul „Destinos Opostos”, lansat în 2022, potrivit revistei People.

Moartea lui Michael Stone vine după o serie de pierderi dureroase pentru actrița Sharon Stone și familia sa. În 2023, fratele actriței, Patrick Stone, a murit în urma unui infarct, la 17 luni după ce fiul acestuia a decedat din cauza unei insuficiențe multiple de organe.

„Simt că inima mi-a fost smulsă din piept. Patrick a plecat să fie cu dragul nostru River… Nu știu ce să mai spun. El a fost lumea mea. Nu știu cum ar trebui să arate viața mea fără să-l am pe soțul meu lângă mine și, sincer, nici nu vreau să știu, dar va trebui. Sper doar că vei veghea mereu asupra mea, a lui Hunter și a lui Kaylee. Până ne vom reîntâlni, voi ține aproape de inimă momentele frumoase, dar și pe cele mai puțin frumoase, dar importante. Te iubesc. Dorința mea este acum ca River să-și aibă tăticul aproape, iar voi doi să vă distrați împreună”, a transmis la momentul respectiv Tasha, soția lui Patrick, printr-un mesaj postat pe rețelele sociale.

De asemenea, mama actriței, Dorothy Stone, a murit în martie 2025, la vârsta de 91 de ani.

Michael Stone era cel mai mare dintre cei patru frați ai familiei. Sharon Stone mai are o soră, Kelly. De-a lungul timpului, actrița și fratele său au apărut împreună la numeroase evenimente mondene și premiere de la Hollywood, inclusiv la Vanity Fair Oscar Party din 1994 și la gala premiilor Oscar din același an.