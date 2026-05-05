Actrița franceză Chantal Nobel, una dintre vedetele televiziunii din anii 1980, a murit joi la vârsta de 77 de ani, potrivit unui anunț făcut marți de fiica sa, conform informațiilor publicate de AFP.

„Mama mea s-a stins liniştită. A rămas o luptătoare până la capăt”, a declarat una din fiicele actriţei, Anne-Charlotte Julian, pentru sursa menționată.

Născută pe 23 noiembrie la Rouen, în nord-vestul Franței, Chantal Nobel, pe numele real Chantal Bonneau, a devenit celebră datorită rolului din serialul „Châteauvallon”, difuzat în 1985 pe Antenne 2, post cunoscut ulterior ca France 2. Producția a înregistrat audiențe record, însă a avut un singur sezon din cauza unui grav accident rutier în care a fost implicată actrița principală.

În noaptea de 27 spre 28 aprilie 1985, după participarea la emisiunea „Champs-Élysées” realizată de Michel Drucker, Sacha Distel a condus un autoturism Porsche în care actrița era pasageră. În urma pierderii controlului vehiculului, mașina s-a lovit de un stâlp de beton într-o localitate din departamentul Nièvre, în centrul Franței. În timp ce cântărețul a suferit doar răni ușoare, Chantal Nobel a fost grav rănită și a intrat în comă pentru trei săptămâni.

Actrița, pasionată de curse auto și raliuri, obținuse anterior locul cinci la Paris-Dakar la categoria camioane. În urma accidentului, a urmat o perioadă de recuperare de trei ani, însă nu și-a mai putut relua cariera artistică. Ulterior, ea a intentat proces împotriva lui Sacha Distel, acesta fiind condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru vătămare involuntară.

După retragerea din viața publică, Chantal Nobel s-a căsătorit cu bijutierul Jean-Louis Julian și a locuit la Ramatuelle, în apropiere de Saint-Tropez, în sud-estul Franței, loc unde a și decedat.

În 2010, actrița declara că a depășit durerea pierderii carierei, menționând că, deși mult timp a fost marcată de furie, în cele din urmă a reușit să își găsească liniștea.