Potrivit agenției Players, Luna Jordan, originară din Berlin, s-a stins din viață pe 13 mai. Familia a transmis că decesul a fost unul „brusc și neașteptat”, însă nu au fost oferite detalii suplimentare despre cauza morții.

Vestea a provocat reacții puternice în industria filmului german, unde Luna Jordan era văzută drept una dintre cele mai promițătoare actrițe ale noii generații, transmite Bild.

Luna Jordan devenise tot mai cunoscută în ultimii ani prin aparițiile sale în producții importante de televiziune.

În luna martie a acestui an, ea a apărut în drama polițistă „Polizeiruf 110”. Publicul o cunoștea și din serialul „Jenseits der Spree”, unde a jucat alături de actorul Jürgen Vogel.

Anterior, în 2017, a avut un rol și în serialul ZDF „Der Bergdoktor”, una dintre producțiile populare din Germania.

Cel mai recent proiect al său era serialul „Hamburg Days”, aflat încă în filmări, care urmărește primii ani ai trupei Beatles.

În această producție, Luna Jordan urma să o interpreteze pe Astrid Kirchherr, fotografa și artista care a fost o figură importantă în cercul apropiat al formației britanice.

Rolul era considerat unul important în evoluția sa profesională, mai ales într-un proiect cu vizibilitate internațională.

Actrița s-a remarcat și în cinema, unde a primit recunoaștere importantă pentru rolul din drama „Fuchs im Bau”.

Pentru această interpretare, Luna Jordan a câștigat în 2022 Premiul Filmului Austriac pentru cea mai bună actriță în rol secundar.

În documentarul NDR „Kinderschauspieler – Der Preis des Erfolgs”, ea a vorbit deschis despre presiunea rolurilor dificile la vârste fragede și despre cât de greu poate fi pentru un copil actor să se desprindă emoțional de personajele interpretate.

În ultimii ani, Luna Jordan a mai apărut în producții precum „Run Me Wild” și serialul coming-of-age „Euphoria”.

Această versiune a fost inspirată din originalul israelian care a stat la baza celebrului serial american „Euphoria”, devenit un succes global cu Zendaya în rol principal.