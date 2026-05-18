Acesta a declarat că prin demisia sa dorește să transmită „un semnal clar”, subliniind că relațiile de fraternitate dintre Republica Moldova și România, precum și recunoștința și respectul față de Ucraina pentru sacrificiul său zilnic, rămân neschimbate.

„Votul exprimat este responsabilitatea noastră și în primul rând a mea în calitate de conducător al instituției. Am evitat să dau indicații juriului, membrilor juriului, iar ceea ce s-a întâmplat – un lucru ieșit din comun, grav, din punctul nostru de vedere, a fost că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între R. Moldova și cei doi vecini ai noștri”, a declarat Țurcanu.

„Atitudinea noastră față de Ucraian nu este de zero puncte, iar sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste”, a punctat Vlad Țurcanu.

Punctajul acordat de juriul din Republica Moldova în finala Eurovision 2026 a stârnit controverse, după ce Polonia a primit punctajul maxim, România doar trei puncte, iar Ucraina nu a primit niciun punct, potrivit zdg.md.

Juriul din R. Moldova pentru finala Eurovision 2026 a fost constituit din șapte membri: Andrei Zapșa, director general adjunct pentru dezvoltare al Companiei „Teleradio-Moldova”; Pavel Orlov, interpret, finalist în etapa națională Eurovision 2026; Stanislav Goncear Cătălina Solomac, interpretă, finalistă în etapa națională Eurovision 2026; Corina Caireac Ilona Stepan, dirijor; Victoria Cușnir, realizatoare de emisiuni la Radio Chișinău.

Punctele au fost acordate de juriul R. Moldova în felul următor: 12 puncte – Polonia; 10 puncte – Israel; 8 puncte – Grecia; 7 puncte – Bulgaria; 6 puncte – Norvegia; 5 puncte – Cehia; 4 puncte – Australia; 3 puncte – România; 2 puncte – Franța; 1 punct – Italia.

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026, a transmis luni un mesaj adresat fanilor din Republica Moldova, în contextul reacțiilor apărute după votul din finala de sâmbătă. Artista, care a încheiat competiția pe locul trei cu piesa „Choke Me”, a obținut doar 3 puncte din partea juriului din Republica Moldova, deși publicul moldovean a acordat României punctajul maxim, 12 puncte.

„Mulțumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susținere și pentru că ne-ați votat. Nu suntem supărați pe juriul din Moldova, care a punctat așa cum a știut mai bine, și nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor 7 persoane. Nici artiștii, nici prezentatorii nu au vina, ba din contră și-au arătat susținerea față de noi, iar Moldova a votat pentru România. Abia așteptăm să cântăm la Chișinău și să colaborăm cu cât mai mulți artiști moldoveni pe care noi îi admirăm de când eram mici. Felicitări, Satoshi și întregii echipe care au deschis Eurovisionul așa cum nu se putea mai bine. O să ne fie dor de voi, dar noroc că suntem vecini și ne putem vizita des”, a scris Alexandra Căpitănescu pe Instagram.

Mesajul Alexandrei Căpitănescu vine la o zi după ce Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision, a făcut un apel la calm. Artistul, care s-a clasat pe locul 8 în finală cu piesa „Viva Moldova”, a primit 10 puncte din partea juriului din România, precum și 10 puncte din partea publicului român.

„Dragi români, vă mulțumesc pentru suport și atitudine. Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă. Nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prietene”, a scris artistul, tot pe Instagram.

Satoshi s-a clasat pe locul 8 în finala Eurovision Song Contest 2026, desfășurată pe 16 mai la Viena, după ce a reprezentat Republica Moldova cu piesa „Viva, Moldova!”, scrie ZdGust.

Artistul a evoluat al 16-lea în concurs și a concurat alături de reprezentanții altor 24 de țări pentru trofeul ediției din 2026. Rezultatul final, 226 de puncte, a fost stabilit pe baza voturilor publicului și ale juriilor naționale.

Selectat în urma preselecției naționale organizate de Teleradio-Moldova, Satoshi a adus piesa „Viva, Moldova!”, care a devenit rapid una dintre cele mai comentate melodii ale ediției, generând reacții și susținere atât în țară, cât și în diaspora.

În prima semifinală, desfășurată pe 12 mai, artistul a deschis show-ul și a reușit să se califice în marea finală, obținând unul dintre cele 10 locuri disponibile. Alături de Republica Moldova, în finală au mai intrat Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia.

Finala Eurovision 2026 a reunit 25 de țări, iar trofeul a fost câștigat de reprezentanta Bulgariei, în urma punctajului cumulat al juriilor naționale și al votului publicului.