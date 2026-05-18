Prima oprire a preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi marţi la Strasbourg, unde Parlamentul European se află în sesiune plenară.

În cadrul vizitei, aceasta va avea întrevederi cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, precum şi cu reprezentanţi ai principalelor grupuri politice europene, inclusiv Partidul Popular European, Socialiştii şi Democraţii, Renew Europe şi Verzii, potrivit NewsMaker.

În cadrul vizitei, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va primi Ordinul European de Merit, o distincţie instituită de Parlamentul European cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la Declaraţia Schuman. Premiul este acordat personalităţilor care au contribuit la promovarea valorilor europene şi la consolidarea proiectului european.

Miercuri, şefa statului se va afla într-o vizită de lucru în Ţările de Jos, unde va avea întrevederi cu premierul Rob Jetten şi cu ministrul de externe Tom Berendsen. După discuţiile cu oficialul olandez, cei doi vor susţine o conferinţă de presă comună.

Turneul european se va încheia pe 21 mai, la Praga, unde Maia Sandu va participa la Forumul GLOBSEC 2026, una dintre cele mai importante conferinţe internaţionale dedicate securităţii şi politicii externe.

La invitaţia preşedintelui ceh Petr Pavel, aceasta va avea o întrevedere bilaterală la Praga şi va susţine un discurs privind experienţa Republicii Moldova în combaterea ingerinţelor externe şi protejarea democraţiei.

Potrivit Preşedinţiei, vizitele urmăresc promovarea intereselor cetăţenilor Republicii Moldova, consolidarea relaţiilor cu partenerii europeni şi accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat Ministerului Afacerilor Externe să contacteze autoritățile de la Chișinău pentru a stabili acțiuni comune, după ce Federația Rusă a simplificat procedura de acordare a cetățeniei ruse pentru locuitorii din regiunea transnistreană.

Liderul ucrainean a afirmat că Moscova ar urmări, prin această măsură, să recruteze mai mulți soldați pentru războiul din Ucraina și să își extindă influența asupra teritoriului din stânga Nistrului, aflat în afara controlului autorităților constituționale ale Republicii Moldova.

Declarațiile au fost făcute într-un mesaj video publicat pe 16 mai.

„Chiar recent, Rusia a făcut încă un pas în ceea ce privește Transnistria — rușii au simplificat accesul la cetățenie pentru persoanele originare din această regiune a Moldovei. Este o mișcare foarte grăitoare. Ea înseamnă nu doar că Rusia caută în acest fel noi soldați — deoarece cetățenia implică și obligații militare — ci și că aceasta este modalitatea Rusiei de a revendica teritoriul Transnistriei. Cei de la Moscova le spun adesea diferiților interlocutori că, chipurile, îi interesează doar Donbasul. În realitate, miza este mult mai mare decât Donbasul. Trebuie să răspundem la acest lucru”, a declarat Vladimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a subliniat că își dorește o Republică Moldova stabilă și puternică și a precizat că a dispus Ministerului Afacerilor Externe să ia legătura cu autoritățile de la Chișinău pentru realizarea unei evaluări comune și stabilirea unor acțiuni coordonate.

De asemenea, acesta a menționat că așteaptă propuneri din partea serviciilor speciale ucrainene privind modalitatea de răspuns a Ucrainei la situația creată.

„Rusia ar trebui să se gândească mai mult la propriile sale rafinării de petrol și facilități de transbordare a petrolului, nu la cetățenii altor țări sau la pământul altor popoare”, a spus Vladimir Zelenski.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret care permite locuitorilor din regiunea transnistreană să obțină cetățenia rusă fără a îndeplini condițiile generale aplicate cetățenilor străini, precum reședința permanentă în Rusia timp de cinci ani, cunoașterea limbii ruse sau a istoriei țării. Potrivit documentului, cererile pot fi depuse direct la consulatele și reprezentanțele diplomatice ale Federației Ruse.

În reacție, prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că decizia Kremlinului ar putea avea ca obiectiv recrutarea de noi militari pentru războiul din Ucraina. Acesta a precizat că autoritățile de la Chișinău vor analiza măsurile necesare în urma decretului și nu exclude convocarea ambasadorului desemnat al Federației Ruse.