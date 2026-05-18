Rusia afirmă că autoritățile de la Kiev nu au transmis, până în acest moment, nicio intenție clară privind o nouă rundă de negocieri pentru încetarea conflictului din Ucraina. Declarația a fost făcută de viceministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, într-un interviu acordat publicației „Izvestia”, preluat de agenția TASS.

„Nu am primit niciun semnal din partea Kievului cu privire la disponibilitatea sa de a realiza progrese semnificative în soluţionarea conflictului”, a declarat diplomatul rus de rang înalt.

Oficialul rus a precizat că Moscova consideră obligatorie retragerea trupelor ucrainene din Donbass și din teritoriile revendicate de Rusia înaintea oricărei discuții privind pacea.

Diplomatul a susținut că abia după îndeplinirea acestor condiții ar putea începe negocieri reale privind un acord de pace.

„Abia atunci va fi posibil să se negocieze parametrii specifici ai unei păci cu adevărat cuprinzătoare, juste şi durabile. Va fi un proces de negociere dificil, dar suntem pregătiţi pentru el”, a afirmat diplomatul.

În paralel, Rusia susține că există discuții active pe teme umanitare, inclusiv privind schimburile de prizonieri și repatrierea civililor afectați de război.

Volodimir Zelenski a declarat că Europa trebuie să participe direct la eventualele negocieri de pace dintre Ucraina și Rusia, în contextul medierii susținute de Statele Unite. Declarația liderului ucrainean a fost făcută după o conversație telefonică purtată cu președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Președintele ucrainean a transmis că statele europene trebuie să aibă un rol activ și o reprezentare clară în eventualele discuții privind încheierea războiului.

„Cu toţii împărtăşim opinia că Europa trebuie să fie implicată în negocierile cu Rusia, în cadrul medierii americane”, a scris, duminică, pe Telegram, Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a subliniat că Uniunea Europeană nu poate rămâne în afara unui proces diplomatic care privește direct securitatea continentului.

„Este important ca ea să aibă o voce şi o prezenţă puternică în acest proces şi este necesar să se stabilească cine o va reprezenta”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Deși Uniunea Europeană este principalul furnizor de ajutor financiar și militar pentru Ucraina, blocul comunitar nu participă direct la negocierile aflate în impas dintre Kiev și Moscova.

Tema implicării europene provoacă însă divergențe între statele membre ale Uniunii Europene. În timp ce unele capitale susțin o prezență mai activă a Bruxelles-ului în procesul diplomatic, alte state consideră că presiunea asupra Rusiei trebuie intensificată înaintea oricăror negocieri.

Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat în cadrul unei conferințe de securitate desfășurate la Tallinn că nu este momentul pentru reluarea discuțiilor cu Moscova.

„Nu este momentul să discutăm sau să negociem. Este momentul să punem presiune pe Rusia”, a declarat, sâmbătă, ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna.

Oficialul estonian a avertizat că o apropiere rapidă de Moscova ar putea transmite un semnal greșit într-un moment în care Rusia traversează o perioadă dificilă pe plan militar și economic.

„Nu suntem foarte încântaţi de ideea ca toată lumea să se grăbească la Moscova pentru a începe discuţiile, deoarece Rusia este slăbită. Nu este momentul potrivit”, a adăugat el.

Rusia a lansat noi atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei în cursul nopții, vizând infrastructura civilă din sudul și sud-estul țării. Autoritățile ucrainene au anunțat că peste 30 persoane au fost rănite în urma bombardamentelor.

În Odesa, dronele au lovit clădiri rezidențiale, o școală și o grădiniță. Potrivit administrației militare locale, printre răniți se află un băiat de 11 ani și un bărbat de 59 de ani.

Rusia a lovit şi oraşul Dnipro din sud-estul Ucrainei cu rachete, într-un atac separat, rănind 18 persoane, printre care doi copii, o fetiţă de doi ani şi un băiat de 10 ani, a declarat guvernatorul regional Oleksandr Hanja pe Telegram.

În regiunea sud-estică Zaporojie, trei persoane au fost rănite în urma atacurilor din timpul nopţii, a anunţat pe Telegram guvernatorul regional, Ivan Fedorov.

Atacurile din regiunea sudică Herson au ucis o persoană şi au rănit nouă, a declarat pe Telegram guvernatorul regional Oleksandr Prokudin.

Atacurile au avut loc la doar câteva ore după ce Ucraina a lansat cel mai mare atac aerian asupra regiunii Moscova de la începutul războiului.

Și autoritățile ruse au raportat atacuri cu drone în regiunea Rostov. Guvernatorul Yuri Slyusar a anunțat că mai multe drone au fost interceptate inclusiv în orașul-port Taganrog, de la Marea Azov.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a intrat într-o nouă etapă a războiului, după atacurile masive lansate asupra regiunii Moscova.

Potrivit autorităților ruse, Ucraina a folosit 556 de drone în bombardamentele asupra regiunii Moscova. Trei persoane au murit în urma atacurilor, inclusiv o femeie din Khimki și alte victime din regiunea Belgorod și satul Pogorelki.

Ambasada Indiei la Moscova a anunțat că un cetățean indian a fost ucis, iar alte trei persoane au fost rănite în timpul atacurilor.

Într-un discurs filmat, Zelenski a afirmat că Ucraina poate acum să lovească ținte aflate la mare distanță de frontieră.

„De astăzi operăm un război la scară largă împotriva Moscovei. Distanța țintelor atinse de această dată a fost de peste 500 km.”, a spus președintele ucrainean.

Liderul de la Kiev a susținut că atacurile reprezintă un răspuns direct la bombardamentele constante lansate de Rusia asupra infrastructurii civile ucrainene.

„Războiul se întoarce, în mod destul de previzibil, în «portul său natal», iar acesta este un semnal clar că nu ar trebui să se mai pună nimeni rău cu Ucraina.”, a adăugat Zelenski.

Președintele ucrainean a publicat și imagini video din regiunea Moscovei, unde se vede un nor dens de fum ridicându-se în urma exploziilor.

„Răspunsul nostru la prelungirea războiului de către Rusia și la atacarea orașelor și comunităților noastre este, pe deplin, justificat”, a spus Zelenski.

Liderul ucrainean a prezentat și un bilanț al atacurilor lansate de Rusia în ultima săptămână.

„Distanța de la frontiera de stat a Ucrainei este de peste 500 de km. Concentrația sistemelor de apărare rusești în regiunea Moscovei este cea mai mare. Dar o depășim”, a adăugat președintele ucrainean.

Potrivit lui Zelenski, Rusia a lansat în ultima săptămână 3.170 de drone, 1.300 de bombe aeriene ghidate și 74 de rachete asupra infrastructurii civile și rezidențiale din Ucraina. În urma acestor atacuri, 52 de persoane și-au pierdut viața.

Tabel. Cele mai importante informații despre noua escaladare dintre Rusia și Ucraina: