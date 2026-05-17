Maia Sandu reacționează după decizia Kremlinului privind Transnistria.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a criticat decizia Kremlinului de a simplifica acordarea cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria, sugerând că măsura face parte din tacticile prin care Moscova încearcă să exercite presiuni asupra Chișinăului în contextul eforturilor de reintegrare a regiunii separatiste.
Reacția vine după ce președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care facilitează obținerea pașaportului rusesc pentru persoanele din Transnistria, regiune susținută de Moscova și controlată de autoritățile separatiste de la începutul anilor ’90.
Maia Sandu: „Probabil au nevoie de mai mulți oameni pe care să îi trimită la război în Ucraina”
Șefa statului moldovean a declarat, în cadrul unei conferințe de securitate organizate la Tallinn, că decizia Kremlinului ar putea avea legătură directă cu nevoia Rusiei de a atrage noi recruți pentru războiul din Ucraina.
„Probabil au nevoie de mai mulţi oameni pe care să îi trimită la război în Ucraina”, a afirmat Maia Sandu.
Președinta Republicii Moldova a mai spus că, după izbucnirea războiului din Ucraina, tot mai mulți locuitori din Transnistria au ales să solicite cetățenia moldovenească, considerând-o mai sigură decât cea rusă.
„De când a început războiul din Ucraina, majoritatea oamenilor din regiune şi-au luat cetăţenia moldovenească, pentru că s-au simţit mai în siguranţă având cetăţenia Republicii Moldova şi nu pe cea a Rusiei”, a declarat Maia Sandu.
Premierul Republicii Moldova avertizează asupra obligațiilor pe care le implică cetățenia rusă
Și premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a susținut că măsura anunțată de Kremlin ar putea avea ca obiectiv atragerea de noi soldați pentru frontul din Ucraina.
Oficialul i-a îndemnat pe locuitorii din Transnistria să trateze cu prudență oferta Moscovei și să înțeleagă că cetățenia rusă presupune nu doar avantaje, ci și obligații.
„Paşaportul rusesc devine paşaportul unei ţări agresoare, care nu este acceptată la masa civilizată. Eu cred că această decizie din partea Kremlinului este de a atrage cât mai mulţi soldaţi pe front, luând în considerare că rata recrutării a scăzut în ultima perioadă”, a declarat Alexandru Munteanu.
Premierul moldovean a atras atenția și asupra responsabilităților asociate cetățeniei ruse.
„Cetăţenia nu înseamnă doar libertate de călătorie, ci şi obligaţii clare”, a adăugat acesta, referindu-se inclusiv la taxe și contribuții.
Chișinăul ia în calcul convocarea ambasadorului rus
Autoritățile de la Chișinău analizează măsurile care pot fi luate după decretul semnat de Vladimir Putin și nu exclud convocarea ambasadorului Federației Ruse.
„O să discutăm cu colegii cum să intervenim şi, dacă va fi necesar, îl vom convoca pe ambasadorul rus. Ştiţi că l-am convocat de multe ori în contextul dronelor”, a afirmat premierul Republicii Moldova.
Peste 350.000 de locuitori din Transnistria au cetățenie moldovenească
Potrivit datelor Biroului de Reintegrare al Republicii Moldova, de la începutul anului 2026, peste 350.000 de locuitori ai regiunii transnistrene dețin cetățenie moldovenească, dintr-un total de 364.885 de persoane înregistrate oficial.
În același timp, în Transnistria se află în continuare un contingent militar rus estimat la aproximativ 1.000-1.500 de militari. Chișinăul cere în mod constant retragerea acestora, însă Moscova și autoritățile separatiste de la Tiraspol susțin că trupele „vor rămâne până la soluţionarea definitivă a conflictului transnistrean”.
Kremlinul simplifică acordarea cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria
Conform decretului semnat de Vladimir Putin, locuitorii eligibili din Transnistria vor putea obține cetățenia rusă printr-o procedură simplificată. Solicitanții pot fi scutiți de condițiile privind rezidența în Rusia, de testele de istorie și educație civică, dar și de obligația de a demonstra cunoașterea limbii ruse.
Ambasada Rusiei la Chișinău a transmis că primește deja numeroase solicitări din partea locuitorilor din Transnistria interesați de obținerea pașaportului rusesc.
„Observăm că ambasada a primit în mod regulat şi în număr mare cereri din partea locuitorilor din Transnistria care doresc să obţină cetăţenia rusă. Procedura de admitere, în conformitate cu decretul, va fi lansată după finalizarea aprobărilor tehnice necesare. Obţinerea cetăţeniei ruse este un act pur voluntar”, a declarat un oficial al ambasadei ruse.
