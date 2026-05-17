Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a criticat decizia Kremlinului de a simplifica acordarea cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria, sugerând că măsura face parte din tacticile prin care Moscova încearcă să exercite presiuni asupra Chișinăului în contextul eforturilor de reintegrare a regiunii separatiste.

Reacția vine după ce președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care facilitează obținerea pașaportului rusesc pentru persoanele din Transnistria, regiune susținută de Moscova și controlată de autoritățile separatiste de la începutul anilor ’90.

Șefa statului moldovean a declarat, în cadrul unei conferințe de securitate organizate la Tallinn, că decizia Kremlinului ar putea avea legătură directă cu nevoia Rusiei de a atrage noi recruți pentru războiul din Ucraina.

Președinta Republicii Moldova a mai spus că, după izbucnirea războiului din Ucraina, tot mai mulți locuitori din Transnistria au ales să solicite cetățenia moldovenească, considerând-o mai sigură decât cea rusă.

„De când a început războiul din Ucraina, majoritatea oamenilor din regiune şi-au luat cetăţenia moldovenească, pentru că s-au simţit mai în siguranţă având cetăţenia Republicii Moldova şi nu pe cea a Rusiei”, a declarat Maia Sandu.

Și premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a susținut că măsura anunțată de Kremlin ar putea avea ca obiectiv atragerea de noi soldați pentru frontul din Ucraina.

Oficialul i-a îndemnat pe locuitorii din Transnistria să trateze cu prudență oferta Moscovei și să înțeleagă că cetățenia rusă presupune nu doar avantaje, ci și obligații.

„Paşaportul rusesc devine paşaportul unei ţări agresoare, care nu este acceptată la masa civilizată. Eu cred că această decizie din partea Kremlinului este de a atrage cât mai mulţi soldaţi pe front, luând în considerare că rata recrutării a scăzut în ultima perioadă”, a declarat Alexandru Munteanu.

Premierul moldovean a atras atenția și asupra responsabilităților asociate cetățeniei ruse.

„Cetăţenia nu înseamnă doar libertate de călătorie, ci şi obligaţii clare”, a adăugat acesta, referindu-se inclusiv la taxe și contribuții.

Autoritățile de la Chișinău analizează măsurile care pot fi luate după decretul semnat de Vladimir Putin și nu exclud convocarea ambasadorului Federației Ruse.

„O să discutăm cu colegii cum să intervenim şi, dacă va fi necesar, îl vom convoca pe ambasadorul rus. Ştiţi că l-am convocat de multe ori în contextul dronelor”, a afirmat premierul Republicii Moldova.

Potrivit datelor Biroului de Reintegrare al Republicii Moldova, de la începutul anului 2026, peste 350.000 de locuitori ai regiunii transnistrene dețin cetățenie moldovenească, dintr-un total de 364.885 de persoane înregistrate oficial.

În același timp, în Transnistria se află în continuare un contingent militar rus estimat la aproximativ 1.000-1.500 de militari. Chișinăul cere în mod constant retragerea acestora, însă Moscova și autoritățile separatiste de la Tiraspol susțin că trupele „vor rămâne până la soluţionarea definitivă a conflictului transnistrean”.

Conform decretului semnat de Vladimir Putin, locuitorii eligibili din Transnistria vor putea obține cetățenia rusă printr-o procedură simplificată. Solicitanții pot fi scutiți de condițiile privind rezidența în Rusia, de testele de istorie și educație civică, dar și de obligația de a demonstra cunoașterea limbii ruse.

Ambasada Rusiei la Chișinău a transmis că primește deja numeroase solicitări din partea locuitorilor din Transnistria interesați de obținerea pașaportului rusesc.