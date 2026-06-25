Reforma fiscală și tensiunile politice domină agenda publică din Republica Moldova

Presa din Republica Moldova relatează că interesul Federației Ruse pentru regiune rămâne constant, cu accent pe evoluțiile din spațiul transnistrean. Reținerea unui ofițer FSB la Chișinău este interpretată în analize media drept un posibil semnal că Moscova urmărește atent dinamica politică și de securitate din Republica Moldova.

Potrivit experților citați, deplasările repetate ale suspectului și interesul pentru Zona de Securitate ar indica activități de colectare de informații privind situația din stânga Nistrului și relația dintre Tiraspol și Chișinău. Analistul de securitate Pavel Horea susține că structurile ruse urmăresc inclusiv schimbările politice și sociale din regiune.

Investigații jurnalistice indică posibile tentative de influență asupra Mitropoliei Basarabiei. Deschide.md scrie că un scandal recent „a fost mai mult decât o acțiune de compromitere a acestuia”, fiind tratat de autori ca o posibilă acțiune specifică serviciilor de informații ruse.

Conform aceleiași surse, ancheta realizată împreună cu Independent news din România vorbește despre „o încercare de compromitere și preluare a Mitropoliei Basarabiei de către Federația Rusă”, relatează radiomoldova.md.

Un proiect de lege privind inițierea procesului de unire a României cu Republica Moldova, propus de grupul parlamentar S.O.S., a fost adoptat tacit de Camera Deputaților, potrivit IPN. Documentul urmează să ajungă în Senat, care are rol decizional.

TVR Moldova consemnează reacții politice la Chișinău. Fostul președinte Igor Dodon a afirmat că demersul reprezintă o „tentativă de „anexare teritorială a Republicii Moldova””, solicitând o reacție fermă din partea autorităților. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a criticat inițiativa pe Facebook, subliniind că Republica Moldova este „o țară independentă și suverană”.

Analistul Mihai Isac interpretează inițiativa ca parte a unui context de război informațional, în care proiectele legislative pot fi exploatate politic și mediatic în lipsa unei lecturi juridice detaliate.

Reforma fiscală propusă de autorități generează dezbateri intense în spațiul public. Editorialistul Nicolae Negru, citat de Veridica, afirmă că „reforma fiscală, anunțată recent, și care e prevăzută să înceapă, în unele etape, din 2026, a căzut peste capetele oamenilor ca o ninsoare în mijlocul verii. E un „cadou” informațional enorm pentru anti-europeni”.

El face referire și la uniformizarea TVA: „În special, se reacționează aprins la „uniformizarea TVA la cota standard de 20%”, care se va aplica din octombrie 2026 (pentru produse alimentare, Horeca și comerțul online)”. În același context, sunt menționate efectele economice anticipate:

„În afară că va permite Republicii Moldova să acceseze cele 1,9 miliarde de euro din Planul de creștere economică al UE, Guvernul speră să obțină suplimentar venituri de 20 miliarde de lei, pentru a acoperi deficitul bugetar din prezent, și promite compensații directe lunare de 500 de lei pentru angajații legali în câmpul muncii. Dar creșterea TVA va provoca, spun experții economici, creșterea bruscă a prețurilor și va lovi în primul rând în cei săraci, în pensionari, iar aceasta, la rândul său, poate duce la proteste și destabilizări, de care pot profita forțele antieuropene”.

Ministerul Finanțelor a anunțat că reforma este în consultare, iar unele prevederi pot fi revizuite sau amânate, potrivit TVR Moldova. Ministrul Andrian Gavriliță a precizat că procesul este unul complex și necesită discuții suplimentare.

RFI notează că reforma fiscală este prezentată oficial ca un pas spre modernizare și aliniere la standardele europene. Criticii, însă, o văd diferit. „Mai multe taxe indirecte. Mai puține facilități fiscale. Prețuri mai mari. Mai mulți bani colectați la buget.” Potrivit aceleiași surse, dezbaterea centrală rămâne impactul asupra economiei: dacă majorarea colectării fiscale poate fi realizată fără încetinirea creșterii economice deja fragile.

Fermierii continuă protestele, iar unele puncte de frontieră pot fi afectate, inclusiv Leușeni și Sculeni, potrivit Ziarului de Gardă. Autoritățile recomandă rute alternative și solicită evitarea blocajelor în trafic, în contextul unor incidente recente în timpul manifestațiilor.

Moldova 1 relatează că Guvernul a aprobat modificări privind controlul în construcții, vizând creșterea transparenței și întărirea verificărilor tehnice. Separat, un angajat al Brigăzii „Fulger” a fost rănit accidental în urma unei împușcături, cazul fiind investigat de Inspectoratul General al Poliției.

Vocea Basarabiei a publicat mesajul președintei Maia Sandu cu ocazia Zilei Universale a Iei. În acesta se arată: „Purtată oriunde se vorbește și se simte românește, ia ne amintește că tradițiile autentice nu se pierd odată cu trecerea timpului, ci continuă să inspire, să apropie și să își găsească locul în fiecare generație. Fiecare ie este expresia măiestriei, creativității și sensibilității artizanilor care duc mai departe acest meșteșug, evocând moștenirea comunităților unde a prins viață. Să purtăm ia cu bucurie și să păstrăm în suflet tot ceea ce reprezintă”.