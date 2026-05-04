Tragedie în lumea filmului. Actrița franceză Claire Maurier, cunoscută pentru roluri emblematice în producții precum „La Cage aux Folles” și „Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain”, a murit duminică la vârsta de 97 de ani. Decesul a fost anunțat luni de soțul său, conform agenției AFP.

Dispariția sa marchează sfârșitul unei cariere solide, construite pe parcursul a peste 60 de ani de activitate în teatru, film și televiziune, în care a colaborat cu unii dintre cei mai importanți regizori ai cinematografiei franceze.

Născută în 1929 în localitatea Céret, din sudul Franței, aproape de granița cu Spania, Claire Maurier s-a născut sub numele Odette Agramon. A ales ulterior numele de scenă care avea să devină cunoscut în întreaga industrie cinematografică europeană.

Și-a început activitatea artistică în teatru la începutul anilor 1950, dezvoltându-și rapid experiența și apărând în paralel în producții de televiziune, într-o perioadă în care industria audiovizuală franceză se afla în plină expansiune.

Momentul decisiv al carierei sale a venit în 1959, când a jucat în filmul „Les quatre cents coups”, regizat de François Truffaut, una dintre operele fundamentale ale Noului Val francez. A interpretat rolul mamei personajului jucat de Jean-Pierre Léaud, într-o poveste care a redefinit limbajul cinematografic al epocii.

Această apariție a consolidat poziția sa în industria filmului și i-a deschis drumul către producții comerciale de succes.

În 1963, actrița a apărut în „La cuisine au beurre”, alături de Fernandel și Bourvil, doi dintre cei mai iubiți actori de comedie din Franța. Filmul a devenit un succes major de box office, iar rolul său de soție a consolidat imaginea unei actrițe capabile să susțină comedia populară de calitate.

După o perioadă mai discretă profesional, Claire Maurier a revenit puternic în atenția publicului la sfârșitul anilor 1970, odată cu filmul „La Cage aux Folles” (1978). Producția, inspirată dintr-o piesă de teatru, a devenit un fenomen internațional, inclusiv în Statele Unite.

În acest film, ea a interpretat-o pe Simone, fosta parteneră a lui Renato Baldi, într-o poveste plasată în atmosfera vibrantă a Saint-Tropezului.

În 1981, Claire Maurier a fost nominalizată la premiile César pentru cea mai bună actriță în rol secundar, datorită interpretării din „Un mauvais fils”, regizat de Claude Sautet. În film a jucat alături de Patrick Dewaere și Brigitte Fossey, într-un rol dramatic care i-a evidențiat profunzimea interpretativă.

Unul dintre cele mai cunoscute momente ale carierei sale a venit în 2001, în filmul „Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain”, regizat de Jean-Pierre Jeunet.

În această producție extrem de populară, urmărită de milioane de spectatori, actrița a interpretat proprietara unei cafenele din Montmartre, un personaj excentric, dar profund uman, integrat într-un univers cinematografic poetic și recognoscibil la nivel global.

De-a lungul carierei sale, Claire Maurier a construit un portofoliu divers, trecând cu naturalețe de la roluri dramatice la comedii de succes. Colaborările sale cu regizori importanți și aparițiile în filme emblematice ale cinematografiei franceze îi confirmă statutul de actriță versatilă și constant relevantă.