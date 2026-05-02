Gwen Farrell Adair s-a stins din viață în Los Angeles, potrivit declarației făcute de fiul actriței, Keith Farrell, potrivit Entertainment Weekly.

Familia a descris-o drept o persoană care a avut un rol esențial în viața celor apropiați, spunând că a fost o lumină călăuzitoare și o sursă permanentă de sprijin. Cei care au cunoscut-o își amintesc de vocea sa, de forța interioară și de echilibrul pe care îl aducea în jurul ei.

În mesajul publicat în cadrul campaniei GoFundMe organizate pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare și comemorare, apropiații au transmis că viața sa a fost una neobișnuită și că va rămâne în amintirea tuturor ca o persoană care a trăit cu putere, caracter și o rezistență discretă.

Familia a mai arătat că, dincolo de realizările profesionale, Gwen Farrell Adair a fost în primul rând o bunică și un sprijin constant pentru cei dragi, având capacitatea de a-i face pe cei din jur să se simtă înțeleși și protejați fără să caute recunoaștere.

„Dincolo de realizările ei, Gwen a fost mult mai mult pentru familia ei”, a scris organizatorul strângerii de fonduri. „A fost o bunică, o lumină călăuzitoare și o sursă constantă de iubire și înțelepciune. Avea un mod de a-i face pe cei din jurul ei să se simtă sprijiniți, înțeleși și îngrijiți, fără a avea nevoie de recunoaștere.”

Gwen Farrell Adair s-a născut pe 29 noiembrie 1932, în Texas, și și-a făcut debutul în televiziune în 1972, în al doilea episod al celebrului serial M*A*S*H.

A interpretat rolul unei asistente medicale și a continuat să apară în această producție de succes a postului CBS, care urmărea activitatea personalului unui Spital Chirurgical Mobil al Armatei în timpul Războiului din Coreea.

Actrița a rămas parte din serial pe parcursul celor 11 sezoane, până în anul 1983, apărând în opt dintre sezoane (inclusiv primul și ultimul).

În 1975, a apărut și într-un episod din Starsky & Hutch, iar în 1977 a jucat în filmul Billy Jack Goes to Washington.

Tot în anii 1970, a avut roluri necreditate în producții cunoscute precum The Towering Inferno, Earthquake și Black Gunn.

Cariera sa nu s-a limitat doar la actorie. Gwen Farrell Adair, căsătorită cu detectivul Frank Adair din cadrul Departamentului de Poliție din Los Angeles, a intrat și în lumea boxului.

În anii 1970, a început să administreze boxeri în Los Angeles și a devenit prima femeie arbitru de box autorizat, lucru remarcat și de publicația Deadline.

Pe lângă activitatea din sport, ea a avut și un rol important în mediul de afaceri. A condus și operat afacerea Fatburger, fondată în 1947 de mama sa, Lovie Yancey.

Astfel, Gwen Farrell Adair a fost cunoscută nu doar pentru aparițiile din televiziune, ci și pentru influența pe care a avut-o în box și în lumea antreprenoriatului.