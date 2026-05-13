Fotbalul francez marchează pierderea unei figuri istorice. Fleury Di Nallo, fost atacant emblematic al clubului Olympique Lyonnais, a murit la vârsta de 83 de ani. Considerat unul dintre cei mai influenți jucători din perioada sa, Di Nallo rămâne o referință majoră în istoria fotbalului francez, atât prin performanțe, cât și prin impactul asupra identității clubului.

Decesul său a fost confirmat în presa sportivă franceză și de reprezentanții clubului, generând reacții emoționante din partea suporterilor și a foștilor colegi.

Fleury Di Nallo și-a legat aproape întreaga carieră de Olympique Lyonnais, unde a evoluat între 1960 și 1974. În această perioadă, atacantul a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului, cu 222 de goluri în 494 de meciuri oficiale.

Stilul său de joc era caracterizat prin mobilitate, instinct ofensiv și eficiență ridicată în fața porții, elemente care l-au transformat într-un reper al fotbalului ofensiv din acea epocă.

Di Nallo a contribuit decisiv la primele succese majore ale clubului Lyon. A cucerit de trei ori Cupa Franței, în sezoanele 1963–1964, 1966–1967 și 1972–1973, fiind un jucător decisiv în meciuri cu miză ridicată.

Un moment definitoriu al carierei sale a venit în 1971, într-un duel de referință împotriva rivalei AS Saint-Étienne. După o înfrângere în prima manșă, Lyon a reușit o revenire spectaculoasă, iar Di Nallo a reușit un hat-trick decisiv, într-un meci rămas emblematic pentru suporterii clubului.

La nivelul echipei naționale a Franței, Fleury Di Nallo a bifat 10 selecții și a marcat 8 goluri între 1962 și 1971. Chiar dacă nu a avut o carieră internațională extinsă, eficiența sa ofensivă a rămas remarcabilă.

În clasamentul all-time al marcatorilor din campionatul francez, Di Nallo ocupă un loc de top, cu 187 de goluri marcate, performanță notabilă în contextul unei ere în care fotbalul era mult mai defensiv și mai fizic.

După plecarea de la Lyon, Di Nallo a evoluat pentru Red Star FC și Montpellier HSC, continuând să își lase amprenta în fotbalul francez.

Ulterior, s-a întors în structurile clubului Olympique Lyonnais, unde a activat în diferite roluri administrative și sportive, consolidându-și statutul de legendă a clubului.

Fleury Di Nallo rămâne una dintre figurile definitorii ale fotbalului francez din anii ’60–’70. Impactul său depășește statisticile, fiind asociat cu începuturile afirmării clubului Lyon pe scena fotbalului francez.

Pentru suporteri, el nu a fost doar un golgheter, ci un simbol al unei epoci și un reper al identității clubului.