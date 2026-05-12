O anchetă penală este în desfășurare după un incident armat grav produs într-o unitate militară din Cahul, Republica Moldova, soldat cu moartea unui adolescent de 16 ani și rănirea unui militar de 18 ani. Cazul este investigat de procurori, iar un soldat contractual în vârstă de 20 de ani este considerat persoană bănuită.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă de până la 7 ani de închisoare, conform legislației în vigoare.

Potrivit datelor preliminare, incidentul ar fi avut loc pe 10 mai, în jurul orei 13:30, în incinta unei unități militare din Cahul.

Surse din anchetă indică faptul că un militar prin contract ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock, în timp ce adolescentul se afla în vizită la un alt militar.

În urma declanșării accidentale a focului de armă:

un militar de 18 ani a fost rănit,

adolescentul de 16 ani a fost grav rănit și ulterior a decedat la spital.

Echipajele medicale au intervenit de urgență la fața locului. Potrivit reprezentanților Spitalului raional Cahul, manevrele de resuscitare au fost efectuate timp de aproximativ o oră și jumătate, însă fără succes.

Autoritățile sanitare au confirmat ulterior decesul minorului, în ciuda eforturilor echipelor de intervenție.

Procuratura a anunțat că, pe lângă dosarul penal, au fost inițiate verificări complexe privind:

modul de manipulare și distribuire a armamentului în unitatea militară,

respectarea regulamentelor militare interne,

procedurile de securitate și instruire,

intervenția personalului medical și respectarea protocoalelor de urgență.

Se analizează inclusiv respectarea normelor din Regulamentul serviciului interior, Regulamentul serviciului de garnizoană și alte proceduri operaționale ale Forțelor Armate.

Militarul de 18 ani rănit în incident se află în stare stabilă și este internat într-o secție de chirurgie.

Potrivit medicului legist, în analiza preliminară, există indicii că minorul ar fi fost lovit de același glonț care l-a rănit inițial pe militar, detaliu esențial pentru stabilirea traseului exact al proiectilului și a responsabilității penale.