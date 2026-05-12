Potrivit publicației Le Monde, acest tip de tranzacții suspecte nu ar fi un caz izolat. De la începutul conflictului, ar fi fost identificate operațiuni similare în valoare totală de aproximativ 7 miliarde de dolari pe piețele petroliere, ceea ce ridică semne de întrebare privind integritatea mecanismelor de tranzacționare.

În dimineața zilei de miercuri, 6 mai, pe coasta de est a Statelor Unite, la ora 3:40, au fost tranzacționate peste 10.000 de contracte futures pentru vânzarea de petrol, cu o valoare totală de 920 de milioane de dolari. Aceste mișcări au avut loc înainte de orice anunț oficial și într-un interval de timp considerat atipic pentru volumul tranzacțiilor.

La aproximativ o oră și zece minute după aceste tranzacții, publicația Axios a dezvăluit că un acord între Statele Unite și Iran pentru încheierea conflictului era pe masă. În doar câteva minute după apariția informației, cotația petrolului brut a scăzut cu 12%, ceea ce a generat un câștig potențial estimat la 125 de milioane de dolari pentru traderul implicat, potrivit buletinului financiar Kobeissi, care a semnalat tranzacțiile neobișnuit de mari și sincronizarea lor.

Prima este că traderul ar fi acționat întâmplător, în afara orelor obișnuite, iar a doua este că ar fi avut acces la informații privilegiate privind negocierile și momentul anunțului public.

Problema nu este izolată. Tranzacții similare au fost observate în mod repetat în perioadele în care președintele Donald Trump a făcut anunțuri sau a schimbat brusc pozițiile privind conflictul din Iran, influențând direct piețele financiare.

Potrivit unei analize realizate de Reuters, tranzacțiile suspecte de pe piețele petroliere s-ar ridica la aproximativ 7 miliarde de dolari de la declanșarea conflictului, pe 28 februarie, cu potențiale câștiguri de sute de milioane de dolari. Aceste mișcări nu sunt relevante doar prin valoarea lor, ci prin tiparul repetitiv care ridică suspiciuni asupra funcționării corecte a pieței.

Contractele futures utilizate în aceste operațiuni sunt instrumente financiare menite să protejeze producătorii și marii consumatori de petrol împotriva fluctuațiilor de preț, oferindu-le predictibilitate asupra veniturilor și costurilor. În acest context, utilizarea lor pentru speculații bazate pe informații sensibile amplifică îngrijorările autorităților.

Cu doar câteva minute înainte de publicarea mesajelor lui Trump, au fost deschise poziții de aproximativ 500 de milioane de dolari în contracte de vânzare de petrol brut, ceea ce a generat un câștig potențial estimat între 50 și 75 de milioane de dolari.

Fenomenul a alimentat percepția de pe Wall Street că sentimentul de impunitate este larg răspândit. Această idee este ilustrată și de un caz separat, în care un militar a plasat 30.000 de dolari pe platforme de pariuri la sfârșitul lunii decembrie, anticipând căderea lui Nicolás Maduro. Acesta făcea parte din echipa implicată în acțiuni împotriva președintelui venezuelean și a obținut peste 400.000 de dolari, înainte de a fi arestat de FBI, într-un caz intens mediatizat.

Repetarea acestor tipuri de operațiuni pe piața petrolului a determinat autoritățile să deschidă anchete. Totuși, investigațiile sunt îngreunate de resursele limitate ale instituțiilor de reglementare, precum Commodity Futures Trading Commission și Securities and Exchange Commission, ale căror bugete au fost reduse semnificativ de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie 2025.