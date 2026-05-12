Negocierile dintre Washington și Teheran par să fi intrat într-un nou impas, iar administrația americană devine din ce în ce mai iritată de lipsa unor concesii clare din partea Iranului. Surse apropiate discuțiilor susțin că Donald Trump este nemulțumit atât de menținerea blocajului din Strâmtoarea Ormuz, cât și de tensiunile și neînțelegerile existente în interiorul conducerii iraniene.

Cel mai recent răspuns transmis de Teheran a fost catalogat de liderul american drept „total inacceptabil” și „stupid”, ceea ce a alimentat îndoielile din interiorul administrației privind disponibilitatea reală a Iranului de a negocia serios.

Potrivit CNN, în cadrul administrației americane există opinii diferite privind pașii următori. O parte dintre oficiali, inclusiv reprezentanți ai Pentagonului, susțin măsuri mai dure și chiar posibilitatea unor lovituri țintite împotriva Iranului, pentru a forța reluarea negocierilor în condiții favorabile Washingtonului.

Alți oficiali insistă însă că diplomația nu trebuie abandonată și că discuțiile trebuie continuate înaintea unei eventuale escaladări militare.

Sursele citate arată că apropiați ai lui Trump sunt nemulțumiți și de modul în care Pakistanul gestionează rolul de mediator între Statele Unite și Iran.

Mai mulți oficiali americani consideră că Islamabadul nu transmite suficient de ferm mesajele și avertismentele venite de la Casa Albă către liderii iranieni. În plus, există suspiciuni că partea pakistaneză prezintă Washingtonului o versiune mai favorabilă a poziției Iranului decât cea reală.

„A existat o presiune intensă din partea țărilor din regiune și a Pakistanului pentru a le transmite iranienilor că Trump este frustrat și că aceasta este ultima lor șansă de a se angaja serios pe calea diplomației, însă nu pare că Iranul ascultă sau ia pe cineva în serios”, a declarat luni un oficial regional.

Același oficial a subliniat că SUA și Iranul au perspective complet diferite asupra ritmului și presiunii negocierilor, în condițiile în care Teheranul este obișnuit de zeci de ani cu sancțiuni economice și tensiuni externe.

Luni, Donald Trump s-a întâlnit din nou la Casa Albă cu echipa sa de securitate națională pentru a analiza variantele disponibile în raport cu Iranul.

Potrivit surselor apropiate administrației, este puțin probabil ca o decizie majoră să fie anunțată înaintea deplasării liderului american în China, programată pentru marți după-amiază.

Discuțiile din interiorul administrației vin într-un moment extrem de tensionat pentru regiune, în contextul în care blocarea Strâmtorii Ormuz și incertitudinile privind programul nuclear iranian continuă să afecteze piețele internaționale și securitatea globală.

În paralel cu tensiunile din Orientul Mijlociu, Donald Trump a provocat reacții puternice și după declarațiile făcute despre Venezuela.

Liderul american a afirmat într-un interviu acordat Fox News că analizează „serios” posibilitatea ca Venezuela să devină cel de-al 51-lea stat al Statelor Unite.

Declarația vine după o postare publicată în martie pe platforma Truth Media, unde Trump scria: „Lucruri bune se întâmplă în Venezuela în ultima vreme (…) Statul nr. 51, se opune cineva?”, mesaj publicat după o victorie a echipei venezuelene la World Baseball Classic.

Afirmațiile au fost respinse imediat de președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, care a reacționat ferm.

„Asta nu ar fi fost niciodată luată în considerare, pentru că, dacă există un lucru pe care noi, venezuelenii, îl avem, este faptul că ne iubim procesul de independenţă, ne iubim eroii şi eroinele independenţei”, a declarat aceasta.

Totodată, lidera de la Caracas a precizat că autoritățile venezuelene încearcă să construiască „o agendă diplomatică de cooperare” cu Statele Unite, după reluarea relațiilor diplomatice dintre cele două state.

Constituția americană nu îi oferă însă președintelui posibilitatea de a transforma unilateral Venezuela într-un stat american.

Potrivit articolului IV din Constituția SUA, admiterea unui nou stat în Uniune poate fi făcută doar cu aprobarea Congresului și cu acordul statului vizat.