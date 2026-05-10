Donald Trump a afirmat în interviul acordat jurnalistei independente Sharyl Attkisson că forțele americane au reușit să lovească aproximativ 70% dintre țintele strategice stabilite în Iran și că operațiunile ar putea continua pentru încă două săptămâni.

Președintele american a susținut că armata iraniană este învinsă din punct de vedere militar, chiar dacă liderii de la Teheran nu recunosc public acest lucru.

„Ei sunt învinşi pe plan militar, poate că nu-şi dau seama, dar cred că ei o ştiu. Asta nu înseamnă că ei şi-au spus ultimul cuvânt”, a declarat Donald Trump.

În continuarea declarațiilor, liderul de la Casa Albă a lăsat să se înțeleagă că Washingtonul este pregătit să extindă operațiunile militare până la eliminarea tuturor obiectivelor considerate amenințări strategice.

„Noi aveam anumite ţinte în vedere şi probabil că am atins 70% dintre ele, dar mai există altele pe care le-am putea încă lovi şi aceasta nu ar fi decât tuşa finală”, a mai spus Trump.

Declarațiile apar într-un moment sensibil pentru administrația americană, în condițiile în care conflictul din Orientul Mijlociu a început să producă efecte economice globale, inclusiv asupra pieței energiei și a transporturilor maritime prin Strâmtoarea Ormuz.

În cadrul aceluiași interviu, Donald Trump a insistat asupra faptului că obiectivul Statelor Unite nu este ocuparea Iranului, ci neutralizarea capacității nucleare și limitarea influenței regionale a Teheranului.

Președintele american a declarat că armata SUA monitorizează permanent siturile subterane unde s-ar afla uraniul îmbogățit folosit în programul nuclear iranian și a avertizat că orice tentativă de recuperare a materialului va fi distrusă imediat.

Potrivit lui Trump, Washingtonul urmărește să împiedice reconstruirea infrastructurii nucleare iraniene, considerată de administrația americană o amenințare directă la adresa securității internaționale.

În paralel, oficialii americani încearcă să obțină și o încetare rapidă a ostilităților, pe fondul presiunilor interne și externe. Conflictul afectează deja comerțul global și transporturile maritime din Golful Persic, iar administrația americană încearcă să reducă impactul economic înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Donald Trump a evitat însă să precizeze dacă Statele Unite consideră că războiul se apropie de final sau dacă există riscul unei extinderi regionale a confruntării.

În timpul interviului, Donald Trump și-a reluat criticile la adresa NATO și a comparat din nou Alianța Nord-Atlantică cu un „tigru de hârtie”.

Liderul american s-a plâns de faptul că aliații Statelor Unite nu ar fi oferit sprijin suficient în actualul conflict din Orientul Mijlociu și a sugerat că Washingtonul poartă aproape singur costurile și responsabilitatea operațiunilor militare.

Afirmațiile vin într-un context complicat pentru relațiile transatlantice, mai ales în condițiile în care mai multe state europene au cerut evitarea unei escaladări militare în regiune.

Criticile lui Donald Trump la adresa NATO au fost formulate în repetate rânduri în ultimii ani, însă actualul context militar amplifică tensiunile dintre Washington și partenerii europeni.

În timp ce Donald Trump vorbește despre succesul operațiunilor militare americane, oficialii iranieni au transmis mesaje dure după răspunsul oferit celei mai recente propuneri de pace venite din partea Washingtonului.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a susținut că eventualele negocieri cu SUA nu trebuie interpretate drept un semn de slăbiciune sau cedare.

„Nu ne vom pleca niciodată capul în faţa inamicului, iar dacă se vorbeşte despre dialog sau negocieri, asta nu înseamnă capitulare sau retragere. Dimpotrivă, scopul este să apărăm drepturile naţiunii iraniene şi să apărăm interesele naţionale cu o forţă hotărâtă”, a transmis liderul iranian într-o postare pe platforma X.

Mesaje similare au venit și din partea altor oficiali iranieni apropiați aripii dure de la Teheran.

„Timpul lucrează împotriva americanilor. Este în interesul lor să nu acţioneze imprudent şi să se afunde şi mai mult în mlaştina în care au căzut. Cea mai bună opţiune este să se predea şi să facă concesii. Trebuie să se adapteze la noua ordine regională”, a declarat Ebrahim Rezaie, membru al Comisiei de securitate a parlamentului iranian.

La rândul său, vicepreședintele parlamentului iranian, Ali Niksad, a afirmat că Statele Unite „şi-au încercat norocul împotriva unui Iran mare şi puternic” și că acum „trebuie să accepte consecinţele”.

Presa de stat iraniană a oferit puține detalii despre răspunsul transmis Washingtonului prin intermediul unui mediator pakistanez, precizând doar că eventualele negocieri se vor concentra, într-o primă etapă, pe încetarea conflictului din regiune.

Preşedintele american Donald Trump a lansat duminică un nou atac verbal la adresa Iranului, la scurt timp după ce Teheranul a transmis răspunsul oficial la propunerea de pace formulată de Statele Unite prin intermediul unui mediator pakistanez, potrivit CNN.

Liderul de la Casa Albă a acuzat Iranul că tergiversează de zeci de ani relaţia cu Washingtonul şi comunitatea internaţională.

„Iranul se joacă cu Statele Unite şi cu restul lumii de 47 de ani (AMÂNARE, AMÂNARE, AMÂNARE!)”, a scris Donald Trump într-o postare publicată pe platforma Truth Social.

Preşedintele american nu a făcut referire directă la conţinutul răspunsului transmis de Teheran, iar până în prezent nu este clar dacă administraţia de la Washington a analizat integral noua propunere iraniană. Cu toate acestea, Trump a avertizat că Iranul „nu va mai râde”.

În paralel, oficialii iranieni au transmis mesaje dure privind perspectivele negocierilor cu Statele Unite, deşi Teheranul susţine că a răspuns propunerii americane pentru încheierea conflictului.

La rândul său, ambasadorul SUA la Naţiunile Unite, Mike Waltz, a declarat că Washingtonul a stabilit o „linie roşie foarte clară” în cadrul ultimei propuneri de pace adresate Iranului.

„Preşedintele Donald Trump a fost clar că nu vor avea niciodată o armă nucleară şi că nu pot ţine economiile lumii ostatice”, a declarat Mike Waltz pentru emisiunea „Fox News Sunday”.

