Iranul a transmis duminică răspunsul său la cea mai recentă propunere a Statelor Unite privind încheierea conflictului izbucnit la sfârșitul lunii februarie, potrivit presei de la Teheran.

„Răspunsul Republicii Islamice Iran la ultimul proiect propus de SUA, menit să pună capăt războiului, a fost transmis astăzi prin intermediul unui mediator pakistanez”, a informat agenţia de ştiri de stat IRNA.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre conținutul răspunsului transmis de Iran, precizând doar că, potrivit cadrului propus, negocierile din această etapă se vor concentra pe oprirea conflictului din regiune.

Surse din ambele părți au declarat pentru Reuters că actualele eforturi diplomatice urmăresc un memorandum de înțelegere temporar, menit să pună capăt războiului și să permită reluarea traficului în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce discuțiile pentru un acord mai amplu ar urma să continue, inclusiv pe teme sensibile precum programul nuclear iranian.

Premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, i-a transmis ministrului de externe iranian Abbas Araghchi, într-o convorbire telefonică purtată duminică, că orice instrumentalizare a Strâmtorii Ormuz ar risca să agraveze semnificativ criza din Orientul Mijlociu.

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Doha, oficialul qatarez a subliniat că închiderea sau folosirea strâmtorii ca instrument de presiune nu ar face decât să amplifice tensiunile regionale. El a reafirmat, de asemenea, că libertatea navigației este un principiu care nu poate fi negociat, în contextul unor incidente recente în care o navă comercială a fost atacată cu drone în apele teritoriale ale Qatarului.

La Teheran, un purtător de cuvânt al Comisiei de securitate națională din parlament a avertizat Statele Unite împotriva oricăror acțiuni militare îndreptate spre nave iraniene din Golful Persic, susținând că perioada de „reținere” a Iranului s-ar fi încheiat.

„Reţinerea s-a terminat, începând de astăzi. Orice atac împotriva navelor noastre va declanşa o ripostă iraniană în forţă şi decisivă asupra navelor şi bazelor americane”, a ameninţat Ebrahim Rezaei într-un mesaj publicat pe platforma X.

Iranul își consolidează postura militară în context regional tensionat, după ce liderul suprem Mojtaba Khamenei ar fi transmis noi directive către conducerea armatei, potrivit agenției semi-oficiale Fars News Agency. Informațiile indică o orientare mai fermă a Teheranului în materie de strategie militară și securitate națională.

Șeful Comandamentului Unificat al Forțelor Armate Iraniene, generalul Ali Abdollahi, a avut o întrevedere directă cu liderul suprem, în cadrul căreia au fost discutate capacitățile operaționale ale armatei și scenariile de reacție în eventualitatea unor conflicte regionale.

Întâlnirea a avut loc în cadrul Cartierului General Khatam al-Anbiya, una dintre cele mai importante structuri de comandă strategică ale armatei iraniene, responsabilă de coordonarea operațiunilor militare la nivel național.

În cadrul discuțiilor, oficialul militar a prezentat o evaluare detaliată a nivelului de pregătire al forțelor armate, subliniind capacitatea acestora de a răspunde rapid în situații de criză.

După întâlnire, generalul Ali Abdollahi a transmis un mesaj cu caracter disuasiv, afirmând că armata iraniană este pregătită pentru orice tip de scenariu militar.

El a avertizat că orice acțiune ostilă din partea „dușmanilor americano-sioniști” ar primi un răspuns „rapid, sever și decisiv”, formulare utilizată frecvent în discursul oficial de la Teheran pentru a desemna Statele Unite și Israelul.

„Forţele armate sunt pregătite să facă faţă oricărei acţiuni a duşmanilor americano-sionişti (israelieni). În cazul unei greşeli din partea inamicului, răspunsul Iranului va fi rapid, sever şi decisiv”, a ameninţat Ali Abdollahi, citat de Fars.

Tensiunile din Orientul Mijlociu au intrat într-o nouă fază de escaladare, după ce oficiali iranieni au transmis avertismente directe privind posibilitatea blocării uneia dintre cele mai importante rute maritime ale lumii – Strâmtoarea Ormuz.

Declarațiile recente ale Teheranului vin pe fondul disputelor legate de securitatea navală și al presiunilor internaționale asupra Iranului în dosarele de securitate regională.

Reprezentanți ai legislativului iranian au transmis mesaje ferme către statele din regiunea Golfului, avertizând că sprijinirea inițiativelor susținute de Statele Unite ar putea avea „consecințe grave”.

Oficialii de la Teheran susțin că Strâmtoarea Ormuz reprezintă o rută esențială pentru economia globală, dar avertizează în același timp că această arteră maritimă poate deveni un instrument de presiune geopolitică.

Retorica iraniană s-a intensificat, cu declarații potrivit cărora Iranul nu va mai răspunde cu moderație în cazul unor acțiuni considerate ostile, inclusiv sancțiuni sau intervenții asupra transportului maritim.

„Avertizăm guvernele, inclusiv statele mici precum Bahrainul, că susținerea rezoluției susținute de SUA va avea consecințe grave”, a declarat Azizi, președintele comisiei parlamentare pentru securitate națională și politică externă.

Strâmtoarea Ormuz este considerată unul dintre cele mai sensibile puncte strategice din lume, prin care trece o parte semnificativă a exporturilor globale de petrol și gaze.

Orice perturbare a traficului naval în această zonă ar putea declanșa:

creșteri bruște ale prețului energiei

instabilitate pe piețele internaționale

presiuni economice asupra statelor dependente de importuri energetice

Din acest motiv, comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluția situației, considerând zona un punct critic pentru securitatea energetică globală.

„Orice agresiune împotriva navelor noastre va fi întâmpinată cu un răspuns iranian puternic și decisiv împotriva navelor și bazelor americane”, a scris purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru politică externă și securitate națională a Parlamentului iranian, Ebrahim Rezaei pe platforma X.

Pe fondul escaladării tensiunilor, Qatarul joacă un rol tot mai important în medierea dialogului dintre Washington și Teheran.

Discuțiile recente implică oficiali americani de rang înalt, inclusiv Marco Rubio, precum și reprezentanți ai Casei Albe, care au purtat consultări privind conturarea unui posibil acord de încetare a ostilităților.

Negocierile vizează elaborarea unui cadru preliminar care să reducă tensiunile și să deschidă calea unor discuții detaliate între părți.

Mai multe state regionale, inclusiv Pakistan, Egipt, Turcia și Arabia Saudită, sunt implicate în eforturi diplomatice coordonate pentru stabilizarea situației.

În paralel, președintele american Donald Trump a afirmat că Iranul ar manifesta interes pentru un eventual acord, deși tensiunile rămân ridicate.