Potrivit informațiilor publicate de agenția Tasnim, apropiată de cercurile de putere de la Teheran, propunerea iraniană vine ca răspuns la un plan american anterior și urmărește o rezolvare rapidă a conflictului început pe 28 februarie.

Documentul insistă asupra „încheierea războiului” într-un termen de aproximativ 30 de zile, respingând ideea prelungirii armistițiului existent, care fusese inițial stabilit pentru două săptămâni și ulterior extins pe termen nedeterminat.

Iranul încearcă astfel să transforme actuala pauză a ostilităților într-un acord permanent, care să includă toate componentele conflictului.

Unul dintre punctele centrale ale planului vizează eliminarea blocadei navale impuse de SUA asupra porturilor și navelor iraniene, începând cu luna aprilie.

Potrivit datelor oficiale americane, zeci de nave iraniene au fost interceptate în această perioadă, în încercarea de a ocoli restricțiile maritime.

Pentru Teheran, ridicarea acestei blocade este esențială atât din punct de vedere economic, cât și strategic, deoarece afectează exporturile și fluxurile comerciale ale țării.

Un alt element major al propunerii este legat de gestionarea Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial.

În timpul conflictului, Iranul a exercitat control asupra acestei rute și a limitat circulația petrolierelor, ceea ce a contribuit la creșterea prețurilor pe piața internațională, depășind pragul de 110 dolari pe baril.

Noul mecanism propus ar putea include taxe pentru navele care tranzitează zona sau restricții pentru statele considerate ostile. De asemenea, există discuții în legislativul iranian privind condiționarea tranzitului de plata unor despăgubiri de război.

Iranul cere garanții clare și verificabile că Statele Unite ale Americii și Israel nu vor mai desfășura acțiuni militare împotriva sa.

În același timp, Teheranul solicită retragerea forțelor militare americane din statele din regiune, o cerere formulată constant de-a lungul ultimilor ani.

În timpul conflictului, Iranul a lansat atacuri asupra unor obiective asociate SUA din țări precum Arabia Saudită, Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Kuweit, ceea ce subliniază amploarea tensiunilor regionale.

Ridicarea sancțiunilor economice reprezintă o altă cerință majoră a planului. Iranul solicită anularea măsurilor impuse după retragerea SUA din acordul nuclear din 2018.

De asemenea, Teheranul cere acces la activele financiare blocate în străinătate, inclusiv fonduri de ordinul miliardelor de dolari, care au fost înghețate din motive geopolitice.

Aceste resurse sunt considerate esențiale pentru relansarea economiei iraniene după perioada de conflict.

Planul include și solicitarea de compensații financiare pentru distrugerile produse în timpul conflictului.

Autoritățile iraniene susțin că bombardamentele au provocat mii de victime și au afectat infrastructura civilă, inclusiv locuințe, spitale, școli și unități industriale.

Prin includerea acestui punct, Teheranul încearcă să obțină recunoașterea impactului uman și economic al războiului.

Iranul insistă ca acordul de pace să acopere toate fronturile, nu doar relația directă cu SUA.

Un punct important este situația din Liban, unde Hezbollah, aliat al Teheranului, este implicat în confruntări cu Israelul.

Conflictul regional a dus la pierderi umane semnificative și a amplificat instabilitatea din zonă, motiv pentru care Iranul dorește includerea acestui teatru de operațiuni în acord.

Un aspect semnificativ este faptul că planul nu abordează direct programul nuclear iranian, unul dintre principalele puncte de dispută cu Washingtonul.

Potrivit unor informații din presa internațională, Teheranul ar prefera ca acest subiect să fie discutat într-o etapă ulterioară, după stabilirea unui acord privind încetarea conflictului și controlul asupra Strâmtorii Ormuz.

Această abordare sugerează o strategie de negociere în etape, menită să reducă tensiunile inițiale și să creeze un cadru favorabil pentru discuții ulterioare.

Președintele Donald Trump a anunțat că va analiza propunerea iraniană, dar a transmis că nu este convins de viabilitatea acesteia.

În paralel, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a transmis mesaje ferme, afirmând că „Trump trebuie să aleagă între o operaţiune militară imposibilă sau o înţelegere proastă cu Republica Islamică Iran”.

Totodată, aceeași structură a avertizat că „Marja de eroare a SUA s-a redus”, sugerând o presiune strategică tot mai mare asupra Washingtonului.

Iranul a indicat că a stabilit un termen limită pentru ridicarea blocadei navale, fără a oferi detalii suplimentare privind calendarul.

În același timp, oficialii de la Teheran afirmă că sunt pregătiți pentru ambele scenarii: continuarea negocierilor sau escaladarea conflictului.

Mesajul transmis este clar: decizia finală aparține Statelor Unite, care trebuie să aleagă între o soluție diplomatică și confruntare.

Propunerea în 14 puncte formulată de Iran reprezintă una dintre cele mai detaliate încercări recente de a pune capăt conflictului. Totuși, diferențele majore dintre pozițiile celor două părți, în special pe tema securității regionale și a programului nuclear, fac ca un acord rapid să rămână incert.

În acest context, următoarele decizii ale Washingtonului vor avea un impact major nu doar asupra relației bilaterale, ci și asupra stabilității întregii regiuni.