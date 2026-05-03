Potrivit explicațiilor oferite, această modificare de perspectivă este reflectată și în documentele strategice ale SUA, precum Strategia Națională de Securitate și Strategia Națională de Apărare. Acestea indică faptul că interesul american s-a mutat treptat către zona indo-pacifică, proces început încă din perioada administrației Obama, în funcție de evoluțiile geopolitice globale.

Consilierul prezidențial a explicat că reconfigurarea priorităților Statelor Unite este influențată de factori obiectivi, precum ritmul de creștere economică al diferitelor regiuni, nivelul de înarmare, dinamica demografică și dezvoltarea industriilor. Din această perspectivă, concentrarea asupra regiunii indo-pacifice este considerată o consecință a acestor transformări globale.

„Strategic, România este importantă pentru Statele Unite, dar nu e totuși vitală. Nici măcar Europa nu mai e atât de vitală, importantă, pe cât ne-am fi dorit sau pe cât a fost până de curând. O arată inclusiv elementele de doctrină ale Statelor Unite din Strategia Națională de Securitate sau Strategia Națională de Apărare a SUA. Statele Unite și-au mutat centrul de interes în zona indo-pacifică încă din timpul mandatului președintelui Obama”, a declarat Marius Lazurca în cadrul unei emisiuni la TVR.

„Realitățile geopolitice globale sunt în evoluție, ele depind de niște elemente obiective – în ce regiuni ale globului se produce un PIB mai accelerat, ce zone se înarmează mai convingător, care cresc din punct de vedere demografic, care sunt zonele unde industriile avansează mai dinamic și nu e așadar întâmplător sau discreționar faptul că începând chiar cu președintele Obama, SUA și-a declarat interesul de a se focaliza în politicile sale de securitate asupra zonei indo-pacifice. Așadar, nu. Mi-e teamă că România nu e vitală pentru SUA”, a mai spus acesta.

Consilierul prezidențial subliniază că relevanța României este susținută de cooperarea concretă cu partea americană în domeniul securității și apărării. Printre exemplele invocate se numără găzduirea de către România a sistemului de apărare antirachetă de la Deveselu, prezența unui contingent important de trupe americane pe teritoriul țării, precum și participarea României la eforturile de sprijin ale SUA în contextul conflictelor internaționale, inclusiv împotriva Iranului. Aceste elemente sunt prezentate ca dovezi ale colaborării strategice în continuare active.

„Demonstrația e ușor de făcut – România și nu altcineva găzduiește scutul antirachetă de la Deveselu, România și nu altcineva găzduiește un contingent important de trupe americane, România și nu altcineva a fost solicitată să contribuie – și am făcut-o – la efortul de război al SUA împotriva Iranului. Exemplele sunt numeroase și le știe toată lumea”, a conchis consilierul prezidențial.

