Marius Lazurca, consilierul prezidențial pentru securitate națională, a spus că Statele Unite nu au cerut României să construiască o bază militară nouă. El a explicat că americanii au oferit doar posibilitatea ca România să găzduiască echipamente militare avansate care să sporească securitatea țării.

Întrebat de Lucian Mîndruță dacă Statele Unite ale Americii vor să implice România în războiul din Orientul Mijlociu cerând acces suplimentar la bazele aeriene din țară, Lazurca a spus că nu este cazul. El a subliniat că americanii nu au cerut o bază, ci au oferit României să găzduiască echipamente militare sofisticate, pe care România nu le-a mai avut până acum, și care prin prezența lor aici cresc siguranța cetățenilor și securitatea națională.

„Americanii nu ne-au cerut o bază, americanii, în fond, au oferit ceva. Au oferit României posibilitatea de a găzdui capabilităţi militare foarte sofisticate, capabilităţi pe care, dacă memoria nu mă înşală, România nu le-a mai găzduit până cum şi care, prin prezenţa lor în România, cresc securitatea naţională şi siguranţa cetăţenilor. Sunt capabilităţi tehnice foarte sofisticate”, a punctat Lazurca.

Marius Lazurca a spus că noile echipamente militare care vor fi aduse în România includ, printre altele, avioane pentru realimentare în aer, care vor sta la baza de la Mihail Kogălniceanu, și nu avioane de atac. El a explicat că este vorba despre radare, conexiuni satelitare, supravegherea spațiului aerian și cosmic și avioane de realimentare, dar nu despre echipamente cu arme la bord. Lazurca a adăugat că aceste echipamente vor rămâne în România doar pentru o perioadă limitată.

„Este vorba despre capacităţi de tip radar, de conexiune satelitară, de supraveghere a spaţiului aerian şi cosmic, de avioane de realimentare. Aşadar, nu este vorba de capacităţi sau de echipamente militare care să aibă armament la bord, nu am văzut radare înarmate până în dinţi sau antene radio purtătoare de muniţie. După părerea mea, e o eroare să plecăm de la premisa că România a devenit o ţintă după debutul acestui conflict (din Orientul Mijlociu – n.r.) sau că a devenit încă mai mult o ţintă în urma deciziei Parlamentului României. Şi îmi aleg cu grijă cuvintele pentru că, într-adevăr, decizia cu privire la noile capabilităţi militare care vor sosi în România pentru o perioadă limitată de timp nu a fost luată de preşedintele României, de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, ci de Parlamentul României care este, până la urmă, forul reprezentativ al democraţiei româneşti”, a afirmat Lazurca.

Marius Lazurca a spus că, din experiența lui profesională, nu a observat ca în așa-numitul „deep state” din România să existe persoane aflate în funcții importante care să fie loiale puterii de la Kremlin. El a explicat că îi este greu să găsească dovezi pentru ideea că, în structurile ascunse ale statului român, ar exista un sistem sau o rețea care să creeze loialitate față de Federația Rusă.

Lazurca a fost întrebat și unde se află România în raport cu Rusia, având în vedere că unii politicieni, inclusiv unii din structurile importante ale puterii de la București, exprimă uneori idei care par favorabile Rusiei. El a răspuns că, dacă se gândește la toată experiența lui profesională, nu găsește argumente care să arate că în interiorul statului român ar exista o „mașinărie” ascunsă care să lege în mod secret și puternic România de Federația Rusă sau care să creeze loialitate față de aceasta.